Хура взрывающаяся – милая тыковка с шипами, которая ранит и убивает

В нашем понимании среднестатистическое дерево – это нечто величественное, неподвижное и полезное. Или хотя бы безвредное. Но бывают в природе и такие исключения, к которым лучше не приближаться без необходимости.
А при наличии таковой действовать очень аккуратно.
Эти гиганты, вольготно себя чувствующие в тропических лесах Амазонии, могут достигать 60 метров в высоту и полутора в обхвате. Ствол исполина полностью усыпан колючками.
Удивительно, но колосс является близким родственником обычного молочая. Хура взрывающаяся, известная как динамитное дерево, как раз относится к этому семейству.
Основная функция острых колючек, длина которых может достигать 8 сантиметров, заключается в сохранении плодов от желающих ими полакомиться. Плоды хуры симпатичные и похожи на миниатюрные тыковки. По мере созревания они твердеют, темнеют, а потом аккуратно разделяются по долькам, сопровождая процесс треском и разбрасыванием семян по округе.
Из-за сходства с настоящим взрывом дерево и получило своё второе название, очень точно отражающее суть и повадки – динамитное.
Конечно, ранения как от взрыва гранаты такие семена при попадании на живой организм не нанесут. Но семечки действуют ещё коварнее. Они, как и другие части дерева, обладают возможностью продуцирования едкого сока на основе лектинов. Эти вещества обладают способностью агглютинации – склеивания. В её ходе замедляется и останавливается процесс синтеза белка.
Сок динамитного дерева вызывает моментальный сильный ожог. При попадании на слизистую глаза обеспечена мгновенная потеря зрения. При случайном проглатывании семечка начинаются боли, рези и диарея, а если не посчастливится съесть два, то у человека начнётся припадок, сопровождающийся галлюцинациями, который с высокой вероятностью закончится смертью.
Единственными существами, которые безболезненно могут лакомиться злыми семечками, являются попугаи ара. И то это не врождённая способность ярких красавцев. Птицы знают особые места на побережье, где есть глина, нейтрализующая действие токсина.
Несмотря на великую и опасную силу динамитного дерева, люди научились использовать его и во благо. Долгое время из зелёных тыковок делали песочницы: песок из них использовался для посыпания бумаги с текстом, написанным чернилами.
Индейские племена пропитывали ядом стрелы, с которыми добывали крупную рыбу. С их помощью защищались от змей. Из стволов местные выдалбливают каноэ, а древесину научились использовать для изготовления предметов меблировки и тары.
А ещё в микродозах сок динамитного дерева применяется в фармацевтике. На его основе делают сильнейшие рвотные и слабительные препараты. Которые можно применять только в течение небольшого промежутка времени из-за высокой токсичности.
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