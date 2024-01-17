Хура взрывающаяся – милая тыковка с шипами, которая ранит и убивает

Эти гиганты, вольготно себя чувствующие в тропических лесах Амазонии, могут достигать 60 метров в высоту и полутора в обхвате. Ствол исполина полностью усыпан колючками.

Удивительно, но колосс является близким родственником обычного молочая. Хура взрывающаяся, известная как динамитное дерево, как раз относится к этому семейству.