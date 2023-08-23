Претендент на звание самой неудачной кражи века

Он случайно повредил ногу об витрину и там же истёк кровью.
По нашей информации, ранее судимый за кражи 27-летний Дмитрий проник накануне в одиннадцатом часу вечера в аптеку "Горздрав" на улице Обручева, пробив стену. Он прихватил с собой кассовый ящик, в котором было лишь 719 рублей, и попытался выбраться с места преступления тем же путём. Но не смог — карабкался по стеклянной витрине, разбил её и упал вниз, повредив бедро. Из раны хлынула кровь. Какое-то время парень пытался выбраться, но тщетно.
Истекающего кровью грабителя нашли в аптеке сотрудники полиции и передали врачам скорой. Но спасти парня не смогли — он умер от обильного кровотечения.
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И что ? В аптеке кроме кассы с 719 р не было запрещенных веществ ?
И зачем залез.
Видно что разрезал где то в районе колена- Что такое жгут он видно тоже не знает
И думаю если бы бедренная артерия- то он бы не дождался вообще ни кого, максимум бы минут 20-30