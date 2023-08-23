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Претендент на звание самой неудачной кражи века

Претендент на звание самой неудачной кражи века

Автор:
23 августа 2023 11:39
Сообщество : Криминал
Метки: аптека   грабеж   жесть   кострома   негатив   неудача   смерть   
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Он случайно повредил ногу об витрину и там же истёк кровью.

По нашей информации, ранее судимый за кражи 27-летний Дмитрий проник накануне в одиннадцатом часу вечера в аптеку "Горздрав" на улице Обручева, пробив стену. Он прихватил с собой кассовый ящик, в котором было лишь 719 рублей, и попытался выбраться с места преступления тем же путём. Но не смог — карабкался по стеклянной витрине, разбил её и упал вниз, повредив бедро. Из раны хлынула кровь. Какое-то время парень пытался выбраться, но тщетно.

Истекающего кровью грабителя нашли в аптеке сотрудники полиции и передали врачам скорой. Но спасти парня не смогли — он умер от обильного кровотечения.

Источник:

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Метки: аптека   грабеж   жесть   кострома   негатив   неудача   смерть   
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7  комментариев
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578
ruslan d 2 часа назад
Премия Дарвина ?
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6k
Duckk 44 минуты назад
Все преступления должны так заканчиваться.
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5k
Евгений Д 49 минут назад
Просто Дурень.
И что ? В аптеке кроме кассы с 719 р не было запрещенных веществ ?
И зачем залез.
Видно что разрезал где то в районе колена- Что такое жгут он видно тоже не знает
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ирония судьбы. Полный провал в санпросвете.
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80k
Доктор Джонс 2 часа назад
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