"Море горело": что известно о сегодняшних взрывах в Феодосии

Как сообщают "Известия", после ЧП пригородные поезда изменили маршрут отправления: не от центрального вокзала, а от ст. Айвазовская.





Пострадала и музыкальная школа №1 Феодосии , где взрывной волной в классах и концертном зале учебного заведения выбило стёкла, сообщила директор МБУДО «ФМДШ №1» Елена Рябова.



