"Море горело": что известно о сегодняшних взрывах в Феодосии

Ночью жители Феодосии проснулись от громких взрывов в районе морпорта. Жители города стали делиться видео происходящего, а чуть позже появилась официальная информация о ЧС.
Около 2.50, как сообщают местные жители, прозвучала серия мелких взрывов, за позднее, минут через сорок прозвучал такой мощный взрыв, от которого выбило стёкла в домах у порта и повредило здание железнодорожного вокзала.
Источник:
Осторожно! Нецензурная лексика!
Источник:
Момент того самого мощного взрыва попал на видео:
Источник:
Источник:
Зарево в районе морпорта было видно издалека.
Около пяти утра глава Крыма Сергей Аксёнов опубликовал в своём Телеграм-канале сообщение, в котором назвал случившееся вражеской атакой ВСУ и призвал жителей города сохранять спокойствие.
Так выглядит железнодорожный вокзал в Феодосии. Взрывной волной в здании выбило окна, осыпалась штукатурка.
Источник:
Как сообщают "Известия", после ЧП пригородные поезда изменили маршрут отправления: не от центрального вокзала, а от ст. Айвазовская.
Пострадала и музыкальная школа №1 Феодосии , где взрывной волной в классах и концертном зале учебного заведения выбило стёкла, сообщила директор МБУДО «ФМДШ №1» Елена Рябова.
Источник:
В зданиях, близких к порту, выбило стекла и двери, но коммунальщики успели убрать осколки еще до наступления рабочего дня.
Похожую картину можно было увидеть в частных домах, расположенных неподалёку от порта. В Телеграм-канале "ЧП Феодосия (Крым) сообщается, что из близких к порту домов было эвакуировали жильцов. Всех их разместили в двух ПВР, организованных в местных школах.
Повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск" - сообщают РИА Новости
Известно, что один человек погиб, двое ранены. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме - сообщил глава Крыма Аксёнов.
UPD. Кстати, советник главы Крыма Крючков заявил, что спецслужбы уже установили всех, кто выкладывал видео с кадрами ударов. Он подчеркнул, что прилеты и попадания - "не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть".
Источник:
- "Я дальше не поеду, надо валить": последствия шторма в Крыму и Краснодарском крае
- "Вы находитесь на территории Советского Союза": житель Шебекино взорвал свой дом, чтобы защитить от полицейских "территориальную целостность страны"
- В Ростове-на-Дону прогремели взрывы
- В Екатеринбурге девушка пыталась потушить горящее масло водой и устроила в квартире взрыв
- На таможенном складе в Ташкенте произошёл мощный взрыв
---------------------
Конечно не повод! А то народ увидит правду и начнёт неудобные вопросы задавать!
Нужно помалкивать и смотреть телевизор, где дежурный пропагандон расскажет сплошных победах и невиданных достижениях!!!
Цель попыток замалчивания подобных происшествий одна - не дать узнать о происшедшем НАСЕЛЕНИЮ, которое начнёт задавать неудобные вопросы!
Нам ведь годами рассказывали об "аналоговнет" оружии, второй армии мира и т.д.! Докладывали с высоких трибун о триллионах, потраченных на перевооружение!
---------------
Это самое странное, что в происходящем п@здеце ты заметил?!?
Мрази, Крым они "возвращають"....