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"Море горело": что известно о сегодняшних взрывах в Феодосии

"Море горело": что известно о сегодняшних взрывах в Феодосии

Автор:
26 декабря 2023 11:19
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Аксёнов   Видео   Крым   взрыв   морской порт   новочеркасск   феодосия   
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Ночью жители Феодосии проснулись от громких взрывов в районе морпорта. Жители города стали делиться видео происходящего, а чуть позже появилась официальная информация о ЧС.

Около 2.50, как сообщают местные жители, прозвучала серия мелких взрывов, за позднее, минут через сорок прозвучал такой мощный взрыв, от которого выбило стёкла в домах у порта и повредило здание железнодорожного вокзала.


Момент того самого мощного взрыва попал на видео:



Зарево в районе морпорта было видно издалека.

Около пяти утра глава Крыма Сергей Аксёнов опубликовал в своём Телеграм-канале сообщение, в котором назвал случившееся вражеской атакой ВСУ и призвал жителей города сохранять спокойствие.


Так выглядит железнодорожный вокзал в Феодосии. Взрывной волной в здании выбило окна, осыпалась штукатурка.


Как сообщают "Известия", после ЧП пригородные поезда изменили маршрут отправления: не от центрального вокзала, а от ст. Айвазовская.


Пострадала и музыкальная школа №1 Феодосии , где взрывной волной в классах и концертном зале учебного заведения выбило стёкла, сообщила директор МБУДО «ФМДШ №1» Елена Рябова.



В зданиях, близких к порту, выбило стекла и двери, но коммунальщики успели убрать осколки еще до наступления рабочего дня.



Похожую картину можно было увидеть в частных домах, расположенных неподалёку от порта. В Телеграм-канале "ЧП Феодосия (Крым) сообщается, что из близких к порту домов было эвакуировали жильцов. Всех их разместили в двух ПВР, организованных в местных школах.


Повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск" - сообщают РИА Новости


Известно, что один человек погиб, двое ранены. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме - сообщил глава Крыма Аксёнов.



UPD. Кстати, советник главы Крыма Крючков заявил, что спецслужбы уже установили всех, кто выкладывал видео с кадрами ударов. Он подчеркнул, что прилеты и попадания - "не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть".

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Метки: Ynews   Аксёнов   Видео   Крым   взрыв   морской порт   новочеркасск   феодосия   
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39  комментариев
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40k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
На новый год хiхлы будут жрать "герань", оливье и сельдь по шубой им все равно запретили.
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2k
Жирный бот 12 секунд назад
Жалко кораблик..Я бы в ответ расьипал мосты в Киеве...Война, пока не закончится, так и будет
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14k
кот базилий 10 минут назад
Так что мощно взорвалось?
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20k
Shtoppi 13 минут назад
ну че? каклЫ там наверное перед очередной маркой фоткаются по пути в подвалы, предвкушая что в новогодние праздники они будут срать в пакеты в темноте?
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4k
VPJ 15 минут назад
Мля!!! Это ж со стороны туретшыны и грузиншыны такие атаки возможны. Мля. Со стороны Севастополя уже плотно перекрыто ПВО. То есть с запада. Вот нам и турецкие яйца.
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3k
Pioner76 15 минут назад
...это гуманная ответка хохлов на гуманную спец. операцию.
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50k
Элек Мек 22 минуты назад
Вопрос-почему в Киеве ничего не горит и не взрывается?
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0
fred Элек Мек 13 минут назад
Ты какие новости читаешь (смотришь) ? В Киеве на прошлой неделе было много прилётов - поврежены много домов, автомобилей, есть погибшие
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29k
AzuveR Полчаса назад
Ули удивляться ,не бывает войны в одни ворота. Надеюсь ответка будет жесткой и не заставит себя ждать.
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5k
Lexx Полчаса назад
Это как же прошляпили? С кого то погоны полетят.
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4k
Пионер зрелого возраста Полчаса назад
UPD. Кстати, советник главы Крыма Крючков заявил, что спецслужбы уже установили всех, кто выкладывал видео с кадрами ударов. Он подчеркнул, что прилеты и попадания - "не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть".

---------------------

Конечно не повод! А то народ увидит правду и начнёт неудобные вопросы задавать!

Нужно помалкивать и смотреть телевизор, где дежурный пропагандон расскажет сплошных победах и невиданных достижениях!!!


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7k
Кружок Полчаса назад
твари
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13k
Владимир Полчаса назад
Ну готовтесь срать в пакеты, и новый год без электричества и тепла. Необучаемые дебилы.
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1k
no_fate 36 минут назад
Я думаю в четверг по Тухлаине ударят так, что укрофашисты надолго запомнят.
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−5
cooker88 40 минут назад
кто автор? пора бы и ответить может?
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6k
alex 50 минут назад
Я так понимаю, что страна, которая имела даже свой глобус, скоро и на картах пропадёт. Странно, что Зеля ещё жив
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11k
Dabus 59 минут назад
А потом Зеля рассказывает как он вернёт Крым и как местные жители там буквально мечтают что бы он пришёл и "освободил" их ...
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11k
BarOb Час назад
Хватит сиськи мять. За один разрушенный порт России, нужно разрушать 3 хохляцких
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−17
Игорь Иванов Час назад
Распоясались укрофашисты в конец... Загнали в конуру ЧФ.
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277
JagaJaga Час назад
Опять проспали!?
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14k
..: Атеист :.. Час назад
А говорят, что не террористы. Ну, че, ждите ответочку.. Салют вам будет шикарный))
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26k
Сибиряк 2 часа назад
Ну я так думаю что хохлы должны встретить НГ в полной темноте после такого.
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