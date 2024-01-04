Двухэтажное кафе в Уральске рухнуло после взрыва и пожара

Под завалами нашли двух погибших. Среди пострадавших числятся пока шесть человек, но разбор завалов продолжается.
В ночь на 4 января в казахстанском Уральске случился взрыв в здании, где находилось кафе Rizyq («Ризык»). После этого начался пожар.
«Звонок о пожаре поступил в 2:07 (23:07 3 января мск). По прибытии первого подразделения в 2:17 установили, что предварительно в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение здания на площади 110 кв. м с продолжительным горением на 25 кв. м», — цитируют "Известия" департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.
Потушить пожар удалось к 2:40 (23:40 мск), а потом спасатели принялись разбирать завалы.
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Площадь обрушившегося здания кафе - 110 кв. метров.
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Из-под завалов извлекли шестерых пострадавших. Пятеро из них госпитализированы, один отказался ехать в больницу. Также найдены два тела. Личности погибших сейчас устанавливаются - сообщает департамент по ЧС.
Под завалами могут оставаться люди, поэтому аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте трагедии работают свыше 110 человек и 30 единиц техники.
Предположительно, в кафе произошел взрыв газовоздушной смеси, но точные причины установит следствие.
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