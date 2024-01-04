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Двухэтажное кафе в Уральске рухнуло после взрыва и пожара

Двухэтажное кафе в Уральске рухнуло после взрыва и пожара

Автор:
04 января 2024 08:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Казахстан   Уральск   взрыв   кафе   обрушение   
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Под завалами нашли двух погибших. Среди пострадавших числятся пока шесть человек, но разбор завалов продолжается.

В ночь на 4 января в казахстанском Уральске случился взрыв в здании, где находилось кафе Rizyq («Ризык»). После этого начался пожар.


«Звонок о пожаре поступил в 2:07 (23:07 3 января мск). По прибытии первого подразделения в 2:17 установили, что предварительно в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение здания на площади 110 кв. м с продолжительным горением на 25 кв. м»,цитируют "Известия" департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

Потушить пожар удалось к 2:40 (23:40 мск), а потом спасатели принялись разбирать завалы.




Площадь обрушившегося здания кафе - 110 кв. метров.

Из-под завалов извлекли шестерых пострадавших. Пятеро из них госпитализированы, один отказался ехать в больницу. Также найдены два тела. Личности погибших сейчас устанавливаются - сообщает департамент по ЧС.


Под завалами могут оставаться люди, поэтому аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте трагедии работают свыше 110 человек и 30 единиц техники.


Предположительно, в кафе произошел взрыв газовоздушной смеси, но точные причины установит следствие.

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Метки: Ynews   Видео   Казахстан   Уральск   взрыв   кафе   обрушение   
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