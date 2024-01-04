Двухэтажное кафе в Уральске рухнуло после взрыва и пожара

В ночь на 4 января в казахстанском Уральске случился взрыв в здании, где находилось кафе Rizyq («Ризык»). После этого начался пожар.





«Звонок о пожаре поступил в 2:07 (23:07 3 января мск). По прибытии первого подразделения в 2:17 установили, что предварительно в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение здания на площади 110 кв. м с продолжительным горением на 25 кв. м», — цитируют "Известия" департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

Потушить пожар удалось к 2:40 (23:40 мск), а потом спасатели принялись разбирать завалы.





