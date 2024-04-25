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Мужчина насобирал 20 килограмм рогов и получил штраф

Мужчина насобирал 20 килограмм рогов и получил штраф

Автор:
25 апреля 2024 09:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   животные   заповедник   новости   рога   странно   фото   штраф   
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Житель Лепельского района незаконно собрал на территории заповедника 20 кг рогов диких животных.

Фотоловушка на территории заповедника в марте 2024-го запечатлела человека с рюкзаком, из которого виднелись рога парнокопытных диких животных. Снимок сделало устройство, установленное в отдаленном месте в одном из лесничеств в центре учреждения. Вычислить мужчину удалось благодаря поисковым мероприятиям, представители инспекции учли его рост, походку и опросили людей из местных населенных пунктов.

Нарушителем оказался житель деревни Велевщина Лепельского района, а его "уловом" - около 20 кг рогов оленя благородного и лося. "При опросе мужчины было установлено, что он без специального разрешения находился на территории заповедника, где осуществил сбор рогов, - сказал Александр Калиниченко. - Правонарушитель сам хвастался перед соседом своей добычей".

Штраф за нахождение на территории заповедника без разрешительных документов (нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а также отдельных природных территорий, подлежащих специальной охране) может достигать 30 базовых величин (1 БВ - Br40). Мужчину привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 базовых величин с изъятием собранных рогов, поскольку он полностью признал вину и возместил ущерб.


"Последние четыре года мы очень активно используем фотоловушки на территории заповедника для выявления правонарушений, различных других задач, которые перед нами поставлены как перед инспекцией по охране природных комплексов. Практически это дополнительный объективный инспектор, который днем и ночью стоит на боевом посту. Все, что попадает в поле зрения фотоловушки, мгновенно приходит к нам на телефон посредством интернета. Таким образом выявляется достаточное количество правонарушений, а меры реагирования принимаются более оперативно", - подчеркнул Александр Калиниченко.

Всего на территории Березинского биосферного заповедника за 2023 год зафиксировано 181 правонарушение, еще 59 - с начала этого года. При помощи фотоловушек удается установить примерно 20-25% таких фактов.-0-

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Метки: в мире   животные   заповедник   новости   рога   странно   фото   штраф   
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9  комментариев
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18k
Nikita 14 минут назад
"возместил ущерб" - Это как? Отнёс рога назад в лес или на клей посадил оленям на голову?
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245
Влад 20 секунд назад
Че то мало он насобирал . У меня дома есть рог лося,так он один около 8 кг. весит. И да,лоси рога сбрасывают, непонятно,в чем ущерб природе,если их домой забрать. Это ведь даже не растение,в экологии никак не участвует.
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43k
Сергей 3 минуты назад
Накрыли бизнес у мужика, а их один хрен мыши сгрызут.
Вообще то лосиные рога могут от одного самца больше 20кг потянуть.
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15k
L.Nemo 11 минут назад
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9k
Pravednik84 Полчаса назад
Базовая величина в Беларуси с 1 января 2024 года составляет 40 белорусских рублей.

Этот размер был принят постановлением Совета министров № 944 от 27 декабря 2023 года.

30 базовых величин = 1200 белорусских рублей = 34200 российских рублей.
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601
DuckTales Полчаса назад
А они кому-то нужны вообще ?
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IsTOPnik
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