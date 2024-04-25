Мужчина насобирал 20 килограмм рогов и получил штраф



"Последние четыре года мы очень активно используем фотоловушки на территории заповедника для выявления правонарушений, различных других задач, которые перед нами поставлены как перед инспекцией по охране природных комплексов. Практически это дополнительный объективный инспектор, который днем и ночью стоит на боевом посту. Все, что попадает в поле зрения фотоловушки, мгновенно приходит к нам на телефон посредством интернета. Таким образом выявляется достаточное количество правонарушений, а меры реагирования принимаются более оперативно", - подчеркнул Александр Калиниченко.



Всего на территории Березинского биосферного заповедника за 2023 год зафиксировано 181 правонарушение, еще 59 - с начала этого года. При помощи фотоловушек удается установить примерно 20-25% таких фактов.-0-