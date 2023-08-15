Блогер встретил кита, плавая на каяке в океане

Австралийский блогер Броди Мосс заснял уникальный момент, плавая на каяке в океане. Он внезапно увидел хвост огромного горбатого кита, который торчал из воды — а затем заснял и самого кита под водой. Удивительная встреча!
Эти кадры заснял австралийский ютубер и звезда Тиктока Броди Мосс. Он отправился плавать на прозрачном каяке посреди океана, и издалека увидел нечто странное. Приблизившись, он понял, что перед ним хвост кита. Оказывается, иногда киты могут выполнять такую "стойку на голове", и могут находиться в таком положении длительное время. Встреча произошла предположительно у берегов Эксмута, Западная Австралия.
"Что, чёрт возьми, происходит? У меня так быстро бьётся сердце!" - говорит блогер на видео.
Затем парень взял портативную камеру и снял, что происходит под водой: там "висел" огромный горбатый кит, а возле него плавал маленький детёныш. При этом отдалённо слышно китовье пение. Неизвестно, какой из китов пел, но такие звуки они обычно используют как способ общения между собой.
Почему же киты иногда висят в таком положении? По мнению биологов, для них это способ отдохнуть, выкормить своих детенышей или просто охладиться. Так они могут регулировать температуру своего тела. Однако, точных ответов на этот вопрос нет.
"Когда речь заходит о поведении китов, многое остаётся загадкой. В настоящее время неизвестно, почему они занимают такое положение. Это часто наблюдалось в популяциях горбатых китов в местах их зимнего размножения, а также у других видов. Учёные замечали, что самцы горбатых китов поют в таком положении, и при этом издают звуки более высокой амплитуды," - рассказала доктор Дениз Риш, эколог по морским млекопитающим из Шотландской ассоциации морских наук.
Самцы горбатых китов могут "петь" сложную песню продолжительностью от 10 до 20 минут, которую они повторяют часами. Возможно, некоторые из них предпочитают издавать звуки в таком положении вверх хвостом. Это уже не первый раз, когда люди замечали торчащие китовьи хвосты в океане. В 2016 году, например, кита в таком положении засняли у берегов Мауи, Гавайи.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Потрясающие кадры! Девушка поплавала с огромными горбатыми китами у побережья Тонги
- Любопытные киты заинтересовались парочкой в океане
- Горбатый кит чуть не врезался в лодку, «до чертиков напугав» людей на борту
- Песни китов - удивительный феномен природы
- В Мексике огромный кит подплыл прямо к туристам
Кит мог утопить его , всего лишь махнув хвостом!!