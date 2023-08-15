Блогер встретил кита, плавая на каяке в океане

Почему же киты иногда висят в таком положении? По мнению биологов, для них это способ отдохнуть, выкормить своих детенышей или просто охладиться. Так они могут регулировать температуру своего тела. Однако, точных ответов на этот вопрос нет.

"Когда речь заходит о поведении китов, многое остаётся загадкой. В настоящее время неизвестно, почему они занимают такое положение. Это часто наблюдалось в популяциях горбатых китов в местах их зимнего размножения, а также у других видов. Учёные замечали, что самцы горбатых китов поют в таком положении, и при этом издают звуки более высокой амплитуды," - рассказала доктор Дениз Риш, эколог по морским млекопитающим из Шотландской ассоциации морских наук.