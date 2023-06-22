25 теорий заговора, которые оказались не так уж абсурдны

И снова США. В 1932 году там началась программа по изучению сифилиса и способов его лечения в сотрудничестве с Институтом Таскиги. Программа, в которой было задействовано более 400 афроамериканских мужчин, больных сифилисом, должна был продлиться всего полгода - а длилась до 1972 года. В течение 40 лет этим 400 мужчинам давали только плацебо, имитируя лечение. С появлением пенициллина сифилис начали успешно лечить - но участникам программы об этом не сообщали, а продолжали эксперимент. Его остановили только когда информация дошла до общественности.