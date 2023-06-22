25 теорий заговора, которые оказались не так уж абсурдны

Все мы слышали множество теорий заговора обо всём на свете. Некоторые из них когда-то казались бредом сумасшедшего, а потом оказались близки к правде. Но всю правду мы, может, и никогда не узнаем. И даже если вы знаете большинство теорий из этого списка, возможно, подчерпнёте для себя что-то новое.
Это одна из самых стареньких и противоречивых теорий заговора. В 2003 году Дональд Фридман выступил с утверждением о том, что правительство может передавать секретные сообщения в мозг людей, чтобы контролировать их мышление. Тогда психиатры и правительство объявили его психически больным. Однако, в рассекреченном докладе Пентагона 2006 года "Биоэффекты несмертельного оружия" описывается феномен микроволнового слуха, а также то, как технологии можно использовать для передачи сигналов отдельным людям с помощью азбуки Морзе. После этого идеи Фридмана показались многим не такими уж абсурдными.
В 50-х годах ЦРУ начало операцию "Пересмешник", нацеленную на контролирование СМИ. Организация вовлекала журналистов, культурные и студенческие издания для пропаганды своих взглядов. В рамках операции прослушивали звонки журналистов, контролировали их рабочие места и отслеживали ежедневную активность. В 70-х операцию удалось разоблачить.
В 1960-х годах Далай-лама XIV получал от ЦРУ около 150 тысяч долларов ежемесячно для поддержания Тибетского сопротивления - это мешало экономическому росту Китая. В 1998 году администрация Далай-ламы подтвердила этот факт.
И снова США. В 1932 году там началась программа по изучению сифилиса и способов его лечения в сотрудничестве с Институтом Таскиги. Программа, в которой было задействовано более 400 афроамериканских мужчин, больных сифилисом, должна был продлиться всего полгода - а длилась до 1972 года. В течение 40 лет этим 400 мужчинам давали только плацебо, имитируя лечение. С появлением пенициллина сифилис начали успешно лечить - но участникам программы об этом не сообщали, а продолжали эксперимент. Его остановили только когда информация дошла до общественности.
После ядерных взрывов в Японии США начали масштабное исследование с целью оценки воздействия радиоактивных осадков на организм человека. Для этого похищали мёртвые тела, преимущественно маленьких детей. Всё это делалось без получения согласия сотен убитых горем семей.
С 1926 по 1933 год федеральное правительство США вынуждало производителей алкоголя добавлять в продукцию высокие дозы химических веществ. Это делали, чтобы помешать бутлегерам (нелегальным производителям алкоголя) делать самогон. Но на бутлегеров это особо не повлияло - однако, из-за отравленного алкоголя скончалось около 10 тысяч американцев.
С 19-го века в "Богемской роще", местечке в Калифорнии, собирались самые влиятельные люди США. Среди них были известные корпоративные лидеры, президенты, знаменитости и нефтяные магнаты. Там они собирались на двухнедельный летний отпуск, где развлекались, устраивали пиршества, обсуждали насущные дела, а ещё - устраивали ритуалы возле символа рощи, огромной каменной совы. Позже стало известно, что именно в роще придумали "Проект Манхэттен" - программа по разработке ядерного оружия, которая началась в 1942 году.
После того, как 28-й президент США Вудро Вильсон перенёс инсульт, он оказался нетрудоспособным. Считается, что в это время за принятие решений исполнительной власти несла ответственность его супруга Эдит. Несмотря на то, что первая леди называла себя всего лишь "помощником", историки сходятся во мнении, что она по сути более года была президентом - и справлялась с этим не так уж плохо.
В 50-е ЦРУ проводили секретный проект МКULTRA, целью которого было изучение средств манипулирования сознанием людей, методов стирания памяти и переделки личности. В рамках программы ничего не подозревающим гражданам вводили психотропные вещества и ЛСД, а затем допрашивали и пытали. Больницам, тюрьмам и колледжам выплачивали компенсации за молчание и сотрудничество. В 1973 году, когда проект был раскрыт, директор ЦРУ Ричард Хелмс приказал уничтожить все документы, связанные с ним.
COINTELPRO - ещё одна секретная программа США, на этот раз - по подавлению деятельности некоторых политических организаций. В рамках программы ФБР прослушивало переговоры, распространяло клевету, осуществляло провокации и незаконные аресты. Сначала эти действия были направлены против Коммунистической партии, а затем - против сторонников Мартина Лютера Кинга, против антивоенных движений и социалистических групп. Агенты прослушивали гостиничные номера Мартина Лютера Кинга, преследовали его, пытались разрушить его брак и написали анонимное письмо, призывая к его самоубийству.
Джон Леннон воспринимался правительством как угроза - учитывая его антивоенную позицию и пацифистские песни. В 1971 году ФБР решило установить за Ленноном наблюдение, а год спустя его даже попытались депортировать.
В 1975 году сенатор Фрэнк Черч создал комиссию по изучению правительственных операций в области разведывательной деятельности. Она проверяла, действительно ли ЦРУ и ФБР работают в рамках закона. Комиссии якобы удалось выяснить, что ЦРУ использовало наёмных убийств для устранения революционеров, лидеров повстанцев и других иностранных лидеров в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Убийства "маскировались" под автокатастрофы, самоубийства, болезни и сердечные приступы.
Некоммерческая организация "Фонд электронных рубежей" сообщает, сколько запросов о пользовательских данных правительственные учреждения ежегодно отправляют на самые известные платформы. В 2016 году, например, правительственные организации отправили более 49 868 запросов на предоставление данных в Фейсбук* (*запрещена в РФ), 9 076 - в Apple, и 27 850 - в Google.
Исследования показали неоспоримую связь между раком легких и курением ещё в 1950-х. Но только в конце 1990-х годов Philip Morris, один из крупнейших производителей сигарет, официально подтвердил, что курение может вызывать рак.
2 и 4 августа 1964 года эсминцы США якобы были атакованы вьетнамскими торпедными катерами в Тонкинском заливе. Конгресс США сразу принял резолюцию, которая предоставляла президенту Линдону Джонсону основания на ведение открытых военных действий против Вьетнама без формального объявления войны. Это стало поводом Вьетнамской войны, погубившей до трёх миллионов человек. Ещё во время войны выдвигались предположения, что атаки эсминцев в действительности не произошло, и нет никаких прямых доказательств атаки вьетнамских катеров. В 2005 году Агентство национальной безопасности рассекретило ряд документов, которые тоже доказывали наличие искажённых данных с американских радаров.
В 1960-х годах канадское правительство пыталось создать метод выявления гомосексуальности среди федеральной рабочей силы. Это было устройство, которое определяло, как сильно у мужчины расширялись зрачки при просмотре эротических снимков этого характера. В результате с государственной службы, из полиции и вооружённых сил уволили более 400 сотрудников.
В 1962 году министерство обороны США спланировало операцию "Нортвудс" с целью свержения правительства Фиделя Кастро на Кубе, и создания ложного повода для войны. Это была спланированная стратегия по осуществлению террористических актов на территории США, одобренная ЦРУ, Министерством обороны, и руководством Пентагона. В результате этой программы могли погибнуть сотни невинных людей. Тогдашний президент Джон Кеннеди вовремя остановил программу.
В 1990 году, за несколько месяцев до войны в Персидском заливе, 15-летняя девушка, известная как Наира, дала показания об иракских преступлениях перед Комиссией по правам человека. Она эмоционально рассказывала о том, как жестоко вторгшиеся иракцы обращались с кувейтцами. Позже выяснилось, что она была дочерью посла Кувейта в США - и её показания были полностью выдуманными. Данные Наиры признали лжесвидетельством и классическим примером фальсификации.
По распространённому мнению, актёр Джон Уилкс Бут собственноручно убил 16-го президента США Авраама Линкольна. Однако, как выяснилось, до убийства Бут вступил в сговор по меньшей мере с девятью сообщниками. Среди них: владелица пансиона Мэри Сурратт, Джордж Азтеродт, которому не удалось совершить покушение на вице-президента Эндрю Джонсона, и Льюис Пауэлл, который пытался убить госсекретаря Уильяма Сьюарда.
После капитуляции Германии во время Второй мировой войны более 1600 нацистских учёных отправили на работу в США. Это была схема "Скрепка", которую разоблачили в 1946 году. Некоторые из этих исследователей, кстати, работали над проектом MKUltra. Один из них, Вернер фон Браун, принимал участие в высадке на Луну, разработав ракету "Юпитер-С", а также создал первые баллистические ракеты.
В 1975 году ЦРУ раскрыло своё секретное оружие, способное вызывать смертельные сердечные приступы. Пистолет мог стрелять дротиком изо льда, смешанного с ядом моллюсков, и вызывать остановку дыхания и сердца. При этом на вскрытии выявить токсин было бы невозможно, так как он слишком быстро разлагается.
В 1994 году в лаборатории Военно-воздушных сил США готовили проект химического оружия нелетального действия. Один из проектов - бомбы с афродизиаком, которые должны вызывать сексуальное возбуждение у солдат противника, и стимулировать гомосексуальное поведение, снижая их боеспособность. Проект так и не воплотили в жизнь. По крайней мере, так говорят.
Во всяком случае, в какой-то степени. Но никто всё равно не узнает всей правды. Считается, что во время войны во Вьетнаме ЦРУ засевало облака, чтобы увеличить количество осадков, размыть дороги и вызвать оползни - чтобы помешать северокорейским войскам перемещать оружие и припасы. По данным ЦРУ, этот метод использовался в период с 1967 по 1972 год.
Многие десятилетиями предполагали, что после Второй мировой войны Гитлер покончил с собой. Другие считали, что ему удалось ускользнуть в Аргентину. А в 1962 году в российский Госархив попал фрагмент черепа фюрера, добытый из бункера, где он предположительно скончался - и появилась ещё одна теория о его смерти. Однако, в 2009 году власти провели исследование черепа, и предположили, что он вообще принадлежал женщине.
Нет такой страны, которая так интересовалась НЛО, как США. Американское правительство даже запустило программу поиска НЛО в 2011 году. Пятилетняя программа собирала видео- и аудио-доказательства существования НЛО и строила хранилища для инопланетных объектов. Пентагон уверяет, что подобных исследований больше не проводится - однако, директор программы Луис Элизондо утверждает, что они всё ещё актуальны.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Все-таки явно утечка произошла.
Перестать думать? Надеть очки, сделать умный вид и перестать рассуждать? Перестать анализировать входящую информацию? А то ведь начнут смотреть осуждающим взглядом и нервно хихикать! А то вдруг еще подумают, что я маргинал или того хуже: смотрю рен-тв, ночью, под одеялом! ...втайне от санитаров... между приёмами галоперидола...
"Теория заговора" -- типичная мозговая заглушка для еб..ланов с маргарином вместо мозга. Если кто-то вдруг на твои аргументы сказал "это теория заговора", можете поздравить его, он безмозглы еб..лан, который не способен на критическое мышление. И у него стоит предохранитель в голове, который вырубает его имитацию рассудочной деятельности. Элементарная нейролингвистика.
Эту фразу придумали чтобы бы быдло не лезло в политику, не мешало рубить баблишко уважаемым людям и чтобы эти люди спокойно из поколения в поколение оставались во власти. Сейчас только дегенераты верят в "демократию" запада.
Я получил столь мощную прививку от всей этой фигни, что даже прямой контакт с инопланетянином не заставит меня в них поверить.
Как говорится игра смыслов переводчика, речь наверное идет о производителях спирта, который использовался для технических нужд, в советском союзе пищевой спирт использовали не только на пищевом производстве, отсюда большое количество гурманов, предпочитавших синьку для стекол, гуталин и прочие "любительские субстанции" в 90-е для борьбы с пьянством или из экономических соображений спирт тоже заменили, с теми же последствиями.
Тут об этом речь идет
Не стыдно не знать, стыдно не хотеть знать!
2) Про якобы женский череп - не верю. По Y-хромосоме это определяется с полпинка.