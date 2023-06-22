FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11809 постов • 1230 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Иваныч и мультивселенная безумия: история великого фильма, которого не было

Иваныч и мультивселенная безумия: история великого фильма, которого не было

Автор:
22 июня 2023 13:58
Сообщество : Кино
Метки: Зумеры   Иваныч   Мемы   Шедевр   Юмор   кино   россия 1   сойджек   фейк   фильм   
2351
14

Судя по мемам, фильм уже заработал триллион долларов в мировом прокате.




Всё началось с мема в небольшой группе в ВК Academy of Wasted Cinematographists. Картинка, появившаяся 17 июня, высмеивает зумеров (образ зумеров, использующийся в мемах, обычно называют порридж, а великовозрастных инфантилов - сойджак), которые презирают контент, вышедший на федеральных каналах, но будут в восторге от точно такого же фильма или сериала в другой обёртке.

×
×

Всего лишь стоит сменить цветокоррекцию, шрифт, добавить Юру Борисова (он же Боря Юров и Бора Юрисов) и заумные слова типа "абьюз", "метахтонический" и успех у зумеров обеспечен. Кстати, продюсерам стоит воспользоваться этим приёмом, чтобы расширить аудиторию своих проектов.




Мем задел пользователей за живое. Мультивселенная "Иваныча" разрослась до невероятных масштабов.


Это фото ранее попадалось и на "Фишках". Например, в статье "Как тебе сегодня живется, Чернобыль?".



"Дюна" Ходоровского должна была стать самым масштабным фильмом в истории. В актёрском составе значили Ален Делон, Мик Джаггер, Орсон Уэллс и Сальвадор Дали. Продолжительность картины должна была составить около 20 часов. Проект был слишком амбициозным, его закрыли в 1975 году.


"Гончаров" - это придуманная фанатами Скорсезе мафиозная сага. Мы о ней писали.


А история "Иваныча" только начинается. Кто знает, может быть, мы его ещё увидим.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Зумеры   Иваныч   Мемы   Шедевр   Юмор   кино   россия 1   сойджек   фейк   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Горожанин 2 часа назад
Залупистика - новое очень перспективное научное направление.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ivan 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
pynh Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Evgeniya 2 часа назад
Фильм на шестерку максимум, мемы лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Александр Маслов 2 часа назад
Чернуха уже достала...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Smiley 2 часа назад
Что-то о "Литвяк" давно не было слышно...
Ещё не все бабки разтрынькали?
Или их просто посадили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Николай Дмитрич

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30695



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#машина#Юмор#животные#ДТП#история#Китай#новости#фильм#забавно
#люди#автомир#фото#Автовсячина#авто аварии#истории#Жизнь#факты#девушки#позитив
#в мире#интересно#Прикол#аварии#подборка#кино#дети#работа#Еда#Приколы
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться