Иваныч и мультивселенная безумия: история великого фильма, которого не было

"Дюна" Ходоровского должна была стать самым масштабным фильмом в истории. В актёрском составе значили Ален Делон, Мик Джаггер, Орсон Уэллс и Сальвадор Дали. Продолжительность картины должна была составить около 20 часов. Проект был слишком амбициозным, его закрыли в 1975 году.





"Гончаров" - это придуманная фанатами Скорсезе мафиозная сага. Мы о ней писали.





А история "Иваныча" только начинается. Кто знает, может быть, мы его ещё увидим.