Иваныч и мультивселенная безумия: история великого фильма, которого не было

Судя по мемам, фильм уже заработал триллион долларов в мировом прокате.
Всё началось с мема в небольшой группе в ВК Academy of Wasted Cinematographists. Картинка, появившаяся 17 июня, высмеивает зумеров (образ зумеров, использующийся в мемах, обычно называют порридж, а великовозрастных инфантилов - сойджак), которые презирают контент, вышедший на федеральных каналах, но будут в восторге от точно такого же фильма или сериала в другой обёртке.
Всего лишь стоит сменить цветокоррекцию, шрифт, добавить Юру Борисова (он же Боря Юров и Бора Юрисов) и заумные слова типа "абьюз", "метахтонический" и успех у зумеров обеспечен. Кстати, продюсерам стоит воспользоваться этим приёмом, чтобы расширить аудиторию своих проектов.
Слева трэш от камедиклабовцев на "России 1", справа - обладатель "Золотой пальмовой ветви" от притесняемого на родине иранского режиссёра.
Ставшее основой мема фото было сделано белорусским фотографом Виктором Драчёвым в 2010 году
"Дюна" Ходоровского должна была стать самым масштабным фильмом в истории. В актёрском составе значили Ален Делон, Мик Джаггер, Орсон Уэллс и Сальвадор Дали. Продолжительность картины должна была составить около 20 часов. Проект был слишком амбициозным, его закрыли в 1975 году.
"Гончаров" - это придуманная фанатами Скорсезе мафиозная сага. Мы о ней писали.
А история "Иваныча" только начинается. Кто знает, может быть, мы его ещё увидим.
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Ещё не все бабки разтрынькали?
Или их просто посадили?