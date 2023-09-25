Работница суши-бара показала, как готовят васаби и соевый соус

Администратор суши-бара показала в тиктоке, как готовит соевый соус и васаби для доставки. На видео с миллионом просмотров блогерша влила в концентрат соевого соуса проточную воду и замешала васаби из порошка.
Девушка работает администратором, но точно неизвестно, в каком из ресторанов снято видео. Для начала Виктория налила концентрат соевого соуса в пластиковый ковш – тиктокерша поставила посуду на грязный пол и включила кран. Затем сотрудница суши-бара разбавила концентрат проточной водой один к одному.
Практически все суши-бары, утверждает Виктория, разбавляют соевый соус и используют порошок васаби. Слова блогерши подтвердили сотрудники доставок японской кухни.
Многие работники суши-баров рассказали, что не используют проточную воду, заменяя её на кипячёную. Часто в готовую жидкость добавляют рыбный бульон Хондаши и рисовое вино (мирин).
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Никакого васаби там нет и близко.