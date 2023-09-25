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Работница суши-бара показала, как готовят васаби и соевый соус

Работница суши-бара показала, как готовят васаби и соевый соус

Автор:
25 сентября 2023 10:12
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   Еда   бар   васаби   работа   соевый соус   суши   
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Администратор суши-бара показала в тиктоке, как готовит соевый соус и васаби для доставки. На видео с миллионом просмотров блогерша влила в концентрат соевого соуса проточную воду и замешала васаби из порошка.

Девушка работает администратором, но точно неизвестно, в каком из ресторанов снято видео. Для начала Виктория налила концентрат соевого соуса в пластиковый ковш – тиктокерша поставила посуду на грязный пол и включила кран. Затем сотрудница суши-бара разбавила концентрат проточной водой один к одному.

Практически все суши-бары, утверждает Виктория, разбавляют соевый соус и используют порошок васаби. Слова блогерши подтвердили сотрудники доставок японской кухни.

Многие работники суши-баров рассказали, что не используют проточную воду, заменяя её на кипячёную. Часто в готовую жидкость добавляют рыбный бульон Хондаши и рисовое вино (мирин).


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Метки: Видео   Еда   бар   васаби   работа   соевый соус   суши   
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8  комментариев
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3k
Serg 39 минут назад
Состав порошка васаби: порошок хрена, горчичный порошок, крахмал кукурузный, соль, антиокислитель E300, пищевой краситель "зеленое яблоко" (R100).

Никакого васаби там нет и близко.
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3k
poбт 15 минут назад
ну так то и автоматы с колой\фантой\спрайтом тоже концентратные
подключается баллон с сиропом, баллон с углекислым газом и через фильтр к водопроводу, но он хотя бы "фирменные" пропорции держит, а эта тупо на глаз х*уярит
хоть бы по весу/объему смешивали
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17k
Колька Валеркин сын 40 минут назад
Походу она не работает уже, закусилась с начальством и решила типо вот так отомстить.
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11k
Андрей Ма-С 46 минут назад
БЛИН КАК БУДТО ОНА ВТОРУЮ АМЕРИКУ ОТКРЫЛА!!! А я думал воду берут из горных рек Альп
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