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10 лучших экранизаций комиксов, которые не относятся к Marvel или DC

10 лучших экранизаций комиксов, которые не относятся к Marvel или DC

Автор:
22 июня 2023 10:37
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   комиксы   съемка   фильм   экранизация   
1677
11

Предлагаю вам вспомнить несколько хороших фильмов, которые тоже сняты на основе комиксов, но других, без привычных нам Торов и Джокеров. И которые не сплелись в бесконечную франшизу.

Из-за популярности «Мстителей», Кинематографической вселенной Марвел в целом и фильмов про Бэтмена или Супермена мы забыли две вещи об экранизациях комиксов: во-первых, это не всегда супергеройское кино; во-вторых, они не всегда относятся к мегапопулярным Marvel и DC.


Сквозь снег (2013)

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Кинопоиск: 6.8
IMDb: 7.1

Постапокалиптический триллер про поезд с последними на Земле жителями, который несётся по замороженной планете, основан на французском графическом романе «Le Transperceneige» Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта, выпущенном франко-бельгийским издательством Casterman.


Судья Дредд (2012)

Кинопоиск: 6.9
IMDb: 7.1

Одноимённый комикс вышел в британском журнале-антологии 2000 AD в 1977 году. Более экшеновая версия 2012 года оказалась принята куда лучше, чем фильм с Сильвестром Сталлоне, вышедший в 1995 году.


Хеллбой: Герой из пекла (2004)

Кинопоиск: 7.0
IMDb: 6.8

Фильм снят на основе комикса «Хеллбой» Майка Миньола, который выпускался студией Dark Horse Comics. У фильма есть сиквел 2008 года, который имеет даже более высокие оценки.


Призрачный мир (2001)

Кинопоиск: 7.1
IMDb: 7.3

Трагикомедия про выпускниц школы со Скарлетт Йоханссон, Торой Бёрч и Стивом Бушеми, основанная на одноимённом графическом романе Дэниела Клоуза. Сценарий фильма номинировался на «Оскар».


Скотт Пилигрим против всех (2010)

Кинопоиск: 7.3
IMDb: 7.5

Уже можно сказать культовая романтическая экшн-комедия с уникальным визуалом основана на серии комиксов «Скотт Пилигрим», выпущенная издательством Oni Press.


300 спартанцев (2007)

Кинопоиск: 7.6
IMDb: 7.6

Знаменитый неонуарный пеплум Зака Снайдера был снят по комиксу «300» Фрэнка Миллера и Линн Варли, выпущенному в 1998 году Dark Horse Comics.


Ворон (1994)

Кинопоиск: 7.9
IMDb: 7.5

Готический триллер с Брэнданом Ли снят по одноимённому комиксу Джеймса О’Барра, который был выпущен в 1989 году изданием Caliber Comics.


Город грехов (2005)

Кинопоиск: 7.9
IMDb: 8.0

Один из самых стильных неонуарных фильмов всех времён был выпущен на основе одноимённого цикла графических новелл американского писателя и художника Фрэнка Миллера.


Маска (1994)

Кинопоиск: 8.0
IMDb: 6.9

И снова Dark Horse Comics! Одноимённая серия комиксов Джона Аркуди, Дага Мэнки и Майка Ричардсона, по которой снят фильм, прославивший Джима Керри, выходила с 1989 по 2000 год.


Олдбой (2003)

Кинопоиск: 8.1
IMDb: 8.4

Легендарный южнокорейский триллер, один из любимых фильмов Квентина Тарантино, был снят на основе одноимённой манги японского художника Нобуаки Минэгиси, главы которой публиковались в 1996-1998 годах в издательстве Futabasha.

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Метки: актеры   кино   комиксы   съемка   фильм   экранизация   
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5  комментариев
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1k
Duke_kir 57 минут назад
Судья Дредд со Сталлоне лучше
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16k
Axel 15 минут назад
Всегда думал, что 300 спартанцев снят по мотивам и легендах о Фермопильском сражении. Оказывается комиксы в основе. Это как так...?

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Фермопильское_сражениеhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Фермопильское_сражение
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923
ruslan d Час назад
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2k
RaiJu 2 часа назад
А Безумный Макс?
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