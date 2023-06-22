10 лучших экранизаций комиксов, которые не относятся к Marvel или DC

Предлагаю вам вспомнить несколько хороших фильмов, которые тоже сняты на основе комиксов, но других, без привычных нам Торов и Джокеров. И которые не сплелись в бесконечную франшизу.
Из-за популярности «Мстителей», Кинематографической вселенной Марвел в целом и фильмов про Бэтмена или Супермена мы забыли две вещи об экранизациях комиксов: во-первых, это не всегда супергеройское кино; во-вторых, они не всегда относятся к мегапопулярным Marvel и DC.
Сквозь снег (2013)
Кинопоиск: 6.8
IMDb: 7.1
Постапокалиптический триллер про поезд с последними на Земле жителями, который несётся по замороженной планете, основан на французском графическом романе «Le Transperceneige» Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта, выпущенном франко-бельгийским издательством Casterman.
Судья Дредд (2012)
Кинопоиск: 6.9
IMDb: 7.1
Одноимённый комикс вышел в британском журнале-антологии 2000 AD в 1977 году. Более экшеновая версия 2012 года оказалась принята куда лучше, чем фильм с Сильвестром Сталлоне, вышедший в 1995 году.
Хеллбой: Герой из пекла (2004)
Кинопоиск: 7.0
IMDb: 6.8
Фильм снят на основе комикса «Хеллбой» Майка Миньола, который выпускался студией Dark Horse Comics. У фильма есть сиквел 2008 года, который имеет даже более высокие оценки.
Призрачный мир (2001)
Кинопоиск: 7.1
IMDb: 7.3
Трагикомедия про выпускниц школы со Скарлетт Йоханссон, Торой Бёрч и Стивом Бушеми, основанная на одноимённом графическом романе Дэниела Клоуза. Сценарий фильма номинировался на «Оскар».
Скотт Пилигрим против всех (2010)
Кинопоиск: 7.3
IMDb: 7.5
Уже можно сказать культовая романтическая экшн-комедия с уникальным визуалом основана на серии комиксов «Скотт Пилигрим», выпущенная издательством Oni Press.
300 спартанцев (2007)
Кинопоиск: 7.6
IMDb: 7.6
Знаменитый неонуарный пеплум Зака Снайдера был снят по комиксу «300» Фрэнка Миллера и Линн Варли, выпущенному в 1998 году Dark Horse Comics.
Ворон (1994)
Кинопоиск: 7.9
IMDb: 7.5
Готический триллер с Брэнданом Ли снят по одноимённому комиксу Джеймса О’Барра, который был выпущен в 1989 году изданием Caliber Comics.
Город грехов (2005)
Кинопоиск: 7.9
IMDb: 8.0
Один из самых стильных неонуарных фильмов всех времён был выпущен на основе одноимённого цикла графических новелл американского писателя и художника Фрэнка Миллера.
Маска (1994)
Кинопоиск: 8.0
IMDb: 6.9
И снова Dark Horse Comics! Одноимённая серия комиксов Джона Аркуди, Дага Мэнки и Майка Ричардсона, по которой снят фильм, прославивший Джима Керри, выходила с 1989 по 2000 год.
Олдбой (2003)
Кинопоиск: 8.1
IMDb: 8.4
Легендарный южнокорейский триллер, один из любимых фильмов Квентина Тарантино, был снят на основе одноимённой манги японского художника Нобуаки Минэгиси, главы которой публиковались в 1996-1998 годах в издательстве Futabasha.
Источник:
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Фермопильское_сражениеhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Фермопильское_сражение