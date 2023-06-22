10 лучших экранизаций комиксов, которые не относятся к Marvel или DC

Из-за популярности «Мстителей», Кинематографической вселенной Марвел в целом и фильмов про Бэтмена или Супермена мы забыли две вещи об экранизациях комиксов: во-первых, это не всегда супергеройское кино; во-вторых, они не всегда относятся к мегапопулярным Marvel и DC.

Сквозь снег (2013)