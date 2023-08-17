Студентка ташкентского филиала Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Гульнара Иванова за доллар получила права на рассказ Стивена Кинга "Человек, который не пожимал рук" и успешно его экранизировала.

Начинающий режиссёр рассказала, что участвовала в программе Кинга под названием Dollar Baby, в рамках которой писатель за символическую цену представляет возможность талантливым кинематографистам со всего мира использовать свои произведения. Девушка решила поучаствовать и отправила письмо, в котором расписала замысел будущей короткометражки. Кингу и его команде идея Ивановой понравилась и она стала одной из 8 счастливчиков, которым в этом году предоставили права на произведения писателя.