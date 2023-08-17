«Русским писателям надо заткнуться»: Стивен Кинг дал обширное интервью, и высказал всё, что думает. Но беседовал совсем не с тем, с кем договаривался

Он прокомментировал ситуацию в мире и в США, и подтвердил, что лично запретил издание своих книг в России.