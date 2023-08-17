И девушка уже успела его экранизировать и получить первое место на фестивале в Малайзии.
Студентка ташкентского филиала Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Гульнара Иванова за доллар получила права на рассказ Стивена Кинга "Человек, который не пожимал рук" и успешно его экранизировала.
Начинающий режиссёр рассказала, что участвовала в программе Кинга под названием Dollar Baby, в рамках которой писатель за символическую цену представляет возможность талантливым кинематографистам со всего мира использовать свои произведения. Девушка решила поучаствовать и отправила письмо, в котором расписала замысел будущей короткометражки. Кингу и его команде идея Ивановой понравилась и она стала одной из 8 счастливчиков, которым в этом году предоставили права на произведения писателя.
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Примечательно, что снятая Гульнарой короткометражка "Касание" завоевал первое место в категории "Лучший триллер" на кинофестивале Nitiin International Film Festival в Малайзии. Однако фильм, по словам студентки ВГИКа, пока выкладывать на всеобщее обозрение нельзя.
Фильм пока не в доступе, как только его можно будет показывать в люди, я проинформирую на своих страницах
Рассказ Стивена Кинга "Человек, который не пожимал рук" вышел в 1985 году. В нём повествуется о проклятом Генри Броуере, прикосновение которого убивало всё живое.
Сейчас Гульнара Иванова работает над своей полнометражной картиной "Открой глаза" по мотивам рассказа американского писателя О. Генри, сообщает Телеграм-канал ташкентского ВГИКа.
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Он прокомментировал ситуацию в мире и в США, и подтвердил, что лично запретил издание своих книг в России.