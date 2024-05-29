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10 лучших экранизаций книг Стивена Кинга по версии зрителей из всех 50 снятых на данный момент

10 лучших экранизаций книг Стивена Кинга по версии зрителей из всех 50 снятых на данный момент

Автор:
29 мая 2024 08:36
Сообщество : Кино
Метки: кино   книга   стивен кинг   съемка   фильм   экранизация   
1384
11

Число экранизаций его произведений к 2024 году достигло полусотни! Речь идёт о полнометражных фильмах, сериалах и мини-сериалах, не учитывая короткометражки.

Переносить книги короля ужаса на экраны начали ещё в 1976 году, тогда вышел фильм «Кэрри». Спустя четыре года заметный вклад в популяризацию Кинга среди кинорежиссёров внёс Стэнли Кубрик, выпустив знаменитое «Сияние», которое хоть и не понравилось писателю, но не заставило его отказаться от правила продавать права на экранизации его работ за символический 1 доллар.

Так, с 1976 по 2024 год, на свет появилось уже 50 серьёзных кинопроектов по текстам автора. Скажем честно, как минимум половина из них не слишком-то смотрибельна, это общеизвестный факт: права на произведения получали разные люди — и отнюдь не только с золотыми руками. За один-то доллар!

Но толковых, интересных, разумеется, страшных и даже легендарных фильмов тоже немало. Мы решили выяснить, какие из фильмов и сериалов по книгам Стивена Кинга больше всего нравятся обычным зрителям. Мы просмотрели оценки всех 50 проектов на Кинопоиске и IMDb и вывели топ-10. Первые два (или даже три) места вы наверняка знаете, но помимо них в первой десятке уместилось несколько неочевидных картин, которые вы могли пропустить.

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Кинопоиск: 7.6IMDb: 7.3

«Мёртвая зона» в сериале — это часть мозга, которая активируется у главного героя после автокатастрофы и 6-летней комы. С помощью работы этой «зоны» герой может видеть события прошлого и будущего кого и чего угодно с помощью одного только прикосновения, что открывает ему дорогу к новой деятельности — расследованию преступлений.

Кинопоиск: 7.6IMDb: 7.3

На маленький городок надвигается мощная буря, подобной которой не было несколько десятилетий, однако у его жителей появляются проблемы и поважнее — таинственный незнакомец с потусторонними способностями, появившийся из неоткуда, знающий самые неприятные тайны горожан и в дальнейшем ставший причиной куда больших жертв, чем те, на которые способна буря.

Кинопоиск: 7.4IMDb: 7.8

Поехавший головой неизвестный угоняет Мерседес и врезается в толпу, убив 16 человек. Делом занимается детектив Ходжес, который не успевает раскрыть его до выхода на пенсию. Но спустя два года неизвестный убийца сам находит бывшего полицейского и бросает ему вызов, предлагая попробовать разгадать его следующий манёвр и помешать совершить новое массовое преступление.

Кинопоиск: 7.8IMDb: 7.4

Главная героиня Долорес в исполнении Кэти Бейтс долгое время жила и работала служанкой у состоятельной женщины. В один момент леди умирает от несчастного случая, после чего оказывается, что своё наследство она оставила Долорес. Все в городе уверены, что это было убийство, совершённое героиней. Более того, местный детектив считает её причастной к смерти мужа, который умер несколько лет назад также от нечастного случая, ну а теперь-то уж точно всё сходится.

К обвинённой во всех грехах Долорес приезжает её дочь, которая давно с ней не общается, потому как тоже уверена в том, что мать убила её отца. Так виновна ли Долорес Клэйборн в смерти этих людей или нет?

Просмотр этого фильма хорошо работает в связке со следующим.

Кинопоиск: 7.8IMDb: 7.8

Тут уж Кэти Бейтс абсолютно прозрачное зло! После аварии в дом её героини Энни Уилкс попадает писатель Пол Шелдон, который является любимым автором женщины. Она как бы ухаживает за ним, но одновременно с этим мужчина оказывается её пленником. Особенно плохи дела писателя становятся после того, как Энни узнаёт, что её любимая героиня из книги Пола по имени Мизери погибает. Женщина крайне навязчиво предлагает Полу переписать историю, прямо говоря, что никто в мире не знает, что он у неё.

Кинопоиск: 7.8IMDb: 8.1

Четверо подростков во главе с героем молодого Ривера Феникса отправляются на поиски местного пропавшего мальчика, который, судя по всему, погиб. Нетипичная, но крайне душевная история о том, что лучших друзей, чем те, которые были у человека в 12 лет, не существует.

Кинопоиск: 7.9IMDb: 8.1

Самый высоко оценённый сериал по Кингу! Учитель английского отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Джона Кеннеди, но внезапно начинает чувствовать, что его место именно в 1960-х, и несколько отвлекается от задачи, просто кайфуя от эпохи.

Далее идёт сплошные бэнгеры!

Кинопоиск: 7.8IMDb: 8.4

Писатель везёт свою семью в закрытый на зиму отель «Оверлук», чтобы приглядывать за зданием и прилегающей территорией и попробовать преодолеть творческий кризис. Но отель оказывается не простым, а злодейским. Сын героя оказывается наделён сверхспособностями. Отец трогается рассудком и пытается всех убить. Мать в шоке! Джек Николсон в лучшей форме! Кингу фильм не понравился! Зато в данный момент «Сияние» Кубрика считается одним из самых знаменитых и важных ужастиков в истории.

Далее легендарный тюремный дуплет режиссёра Фрэнка Дарабонта, который может смело носить название «два любимых фильма жителей Земли».

Кинопоиск: 9.1IMDb: 8.6

В 1935 году в блок смертников американской тюрьмы поступает крайне странный громила Джон Коффи, которого обвиняют в жутком преступлении, хотя он выглядит как самый добродушный человек на планете. И он явно наделён некоторыми сверхспособностями.

Кинопоиск: 9.1IMDb: 9.3

Энди Дюфрейна обвиняют в убийстве жены и любовника, которое он не совершал, и сажают на два пожизненных заключения в государственной тюрьме Шоушенк. Но герой не слишком унывает и из-за свойств характера и ума располагает к себе других заключённых и охранников, в душе оставаясь свободным человеком. К тому же даже из самой суровой тюрьмы США можно сбежать.

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Метки: кино   книга   стивен кинг   съемка   фильм   экранизация   
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5  комментариев
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11k
Dabus 11 минут назад
По мне лично, "Ловец снов" отличное кино. Если бы они не налажали с 3D-графикой под конец, был бы вообще шедевр.
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12k
поручик Ржевский 15 минут назад
"Противостояние"
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1k
Ян Полчаса назад
Мертвую зону лучше смотреть не сериал а фильм Дэвида Кроненберга с Кристофером Уокеном и Мартином Шином. ИМХО
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20k
Голос Вселенной Полчаса назад
Не включить в подборку вот этот шедевр - просто преступление против мистера Кинга....
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90
Массажир Петро 44 минуты назад
"Оно" не в списке ?
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