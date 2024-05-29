10 лучших экранизаций книг Стивена Кинга по версии зрителей из всех 50 снятых на данный момент

Переносить книги короля ужаса на экраны начали ещё в 1976 году, тогда вышел фильм «Кэрри». Спустя четыре года заметный вклад в популяризацию Кинга среди кинорежиссёров внёс Стэнли Кубрик, выпустив знаменитое «Сияние», которое хоть и не понравилось писателю, но не заставило его отказаться от правила продавать права на экранизации его работ за символический 1 доллар.

Так, с 1976 по 2024 год, на свет появилось уже 50 серьёзных кинопроектов по текстам автора. Скажем честно, как минимум половина из них не слишком-то смотрибельна, это общеизвестный факт: права на произведения получали разные люди — и отнюдь не только с золотыми руками. За один-то доллар!

Но толковых, интересных, разумеется, страшных и даже легендарных фильмов тоже немало. Мы решили выяснить, какие из фильмов и сериалов по книгам Стивена Кинга больше всего нравятся обычным зрителям. Мы просмотрели оценки всех 50 проектов на Кинопоиске и IMDb и вывели топ-10. Первые два (или даже три) места вы наверняка знаете, но помимо них в первой десятке уместилось несколько неочевидных картин, которые вы могли пропустить.