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10 отличных фильмов, которые являются скрытыми экранизациями Шекспира

10 отличных фильмов, которые являются скрытыми экранизациями Шекспира

Автор:
19 октября 2023 09:03
Сообщество : Кино
Метки: Шекспир   актеры   кино   съемка   фильм   экранизация   
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Великий английский поэт и драматург Уильям Шекспир оказал огромное влияние на мировую культуру. Как и произведения других классиков, его пьесы чуть ли не каждый год становятся предметом переосмысления, адаптаций и открытий.

И мы говорим не только об осовремененных картинах, но и о нещадном заимствовании известных шекспировских сюжетов и приёмов. Последнее чаще всего случается в поп-культуре, которая вольна на эксперименты с классикой.


Сегодня рассказываем о самых заметных киноадаптациях шекспировских пьес разной степени достоинства, которые так или иначе произвели впечатление на зрителей конца XX века и нашего времени.


Вестсайдская история (2021)

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Мюзикл Стивена Спилберга, в главной роли — восходящая звезда, Рэйчел Зеглер. Первая «Вестсайдская история» была снята в 1957 году, так же на основе пьесы У. Шекспира «Ромео и Джульетта». Главный конфликт обоих фильмов строится на этнических разногласиях.


Тысяча акров (1977)

Мишель Пфайффер, Джессика Лэнг и Дженнифер Джейсон Ли играют дочерей деспотичного Ларри Кука. Как и в «Короле Лире» Шекспира их семейная трагедия завешается безрадостно.


Мой личный штат Айдахо (1991)

Ривер Феникс и Киану Ривз играют близких друзей, приключения и отношения которых основаны сразу на нескольких исторических пьесах: «Генрих IV, часть 1»«Генрих IV, часть 2» и «Генрих V». Авангардная независимая драма берёт лучшие мотивы, казалось бы, не связанных с современностью пьес: мотивы возвращения в родной дом, прощения, старости и т.д. И как в любом шекспировском произведении не обойтись без шута или ведьмы, так и эта драма не забывает о юморе.


Вирус любви (2001)

Подростковая комедия, по сюжету которой Берке Ландерс (Бен Фостер) пытается вернуть свою бывшую девушку, участвующую со своим новым парнем в школьном спектакле. Упрощённая, но определённо весёлая адаптация «Сна в летнюю ночь», которая, конечно, не заканчивается свадьбой, но оставляет надежду на подобное развитие.


Вам и не снилось… (1981)

Экранизация одноимённой повести Галины Щербаковой о старшеклассниках Кате и Роме, родители которых препятствуют развитию их отношений. Но искренняя и чистая любовь преодолевает даже географические расстояния. Открытый финал смягчает конец трагедии «Ромео и Джульетта», которая явно послужила произведению вдохновением.


10 причин моей ненависти (1999)

Джулия Стайлз сыграла главного персонажа шекспировской пьесы «Укрощение строптивой» в довольно вольной её адаптации, что не помешало ей получить премию MTV «Прорыв года». По сюжету она — младшая сестра, которой необходимо найти парня, иначе старшей тоже не видать свиданий. Имена шекспировских героинь сохраняются в фильме — Катарина и Бьянка, но роли их меняются. Кстати, названного ухажёра Кэт играет Хит Леджер.


О (2001)

По оценкам критиков, это не совсем успешное, но благонамеренное исследование подросткового насилия. Сюжет трагедии «Отелло» перенесён в школьную реальность начала XXI века: Хьюго Гоулдинг из-за зависти готов испортить жизнь темнокожему баскетболисту Одину и его возлюбленной, дочери декана, Дэзи (Джулия Стайлз).


Она – мужчина (2005)

Сюжеты с переодеваниями были изобретены задолго до подобных кинокомедий. Но в отличие от «Двенадцатой ночи» Шекспира переодевание в этом фильме основано на желании доказать, что девушка имеет право увлекаться не девчачьими вещами (здесь речь идёт о футболе) и добиваться в этом успеха. Фильм частично сохраняет основные любовные перипетии, имена, а также даёт название школе по названию страны в пьесе — Иллирия.


Король Лев (1994)

Наверное, уже ни для кого не секрет, что этот мультфильм основан на сюжете «Гамлета». И хотя ни о какой «квинтэссенции праха» речи не идёт, мы всё равно любим его за умелую подачу житейской мудрости.


Тепло наших тел (2013)

Имена персонажей: зомби (Николас Холт) по имени «Р» и девушка Джули (Тереза Палмер) — сами по себе отсылают к именам героев «Ромео и Джульетты», а сам сюжет о враждующих сторонах и двух любящих сердцах не оставляет шансов не вспомнить до боли знакомый сюжет трагедии, конец которой в фильме, к счастью, переосмысляется.

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Метки: Шекспир   актеры   кино   съемка   фильм   экранизация   
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2  комментария
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23k
Виталий Касандров Час назад
Весь мир бардак а люди в нем агенты Путина.
Тфу, ты нет это из другой оперы.
Короче все кино о любви скрытые экранизации Ромео и Джульетты .
Первым таки начал Шиллер с его Коварство и любовь .Остальные продолжили,
Сам Шекспир явно стырил сюжет с древнегреческих мифов которые писались на основе древнешумерских
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254
ruslan d Час назад
Вам и не снилось ... Ха , вот это вспомнили
У меня в районе снимали часть .
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