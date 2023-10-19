10 отличных фильмов, которые являются скрытыми экранизациями Шекспира

И мы говорим не только об осовремененных картинах, но и о нещадном заимствовании известных шекспировских сюжетов и приёмов. Последнее чаще всего случается в поп-культуре, которая вольна на эксперименты с классикой.

Сегодня рассказываем о самых заметных киноадаптациях шекспировских пьес разной степени достоинства, которые так или иначе произвели впечатление на зрителей конца XX века и нашего времени.

Вестсайдская история (2021)