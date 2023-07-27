В Новороссийске енот застрял в мусорном баке

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В Новороссийске енот проник на территорию детского сада и застрял в мусорном баке. Пришлось вызывать спасателей.
На помощь животному выехали спасатели. Они расширили отверстие при помощи слесарных инструментов, а затем вытащили енота специальной удавкой.
Спасенного четвероного выпустили в лесу, где он сразу забрался на дерево.
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