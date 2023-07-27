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В Новороссийске енот застрял в мусорном баке

В Новороссийске енот застрял в мусорном баке

Автор:
27 июля 2023 07:56
Сообщество : Животные
Метки: Новороссийск   Россия   Спасение   добро   енот   животные   
931
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В Новороссийске енот проник на территорию детского сада и застрял в мусорном баке. Пришлось вызывать спасателей.

На помощь животному выехали спасатели. Они расширили отверстие при помощи слесарных инструментов, а затем вытащили енота специальной удавкой.

Спасенного четвероного выпустили в лесу, где он сразу забрался на дерево.

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Метки: Новороссийск   Россия   Спасение   добро   енот   животные   
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3  комментария
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2k
Василий Афиногенов 2 часа назад
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20k
alexis 8 минут назад
Нам только енотов в дикой природе не хватало.
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32k
Ego sum qui sum 43 минуты назад
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