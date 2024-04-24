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Два человека погибли от вируса, превращающего оленей в "зомби"

Два человека погибли от вируса, превращающего оленей в "зомби"

Автор:
24 апреля 2024 08:35
Сообщество : Животные
Метки: болезнь хронического изнурения   животные   заболевание   зомби   олень   эпидемия   
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Охотники из США умерли вскоре после того, как съели мясо оленя. По некоторым данным, они заразились болезнью хронического изнурения (CWD).

У мужчин развились схожие неврологические симптомы, наблюдаемые у оленей, поражённых "вирусом зомби". Это вызвало опасения, что CWD может передаваться от животных человеку.

Болезнь поражает мозг и нервную систему, в результате чего у животных начинается обильное слюноотделение, они становятся вялыми, худеют.

Её прозвали "вирусом зомби" из-за характерного пустого взгляда заражённых оленей.

Эксперты опасаются, что CWD может перекинуться на людей, подобно коровьему бешенству в 90-х годах прошлого века.

Учёные из Научного центра здоровья при Техасском университете изучили случаи смерти охотников и пришли к выводу, что болезнь уже передаётся людям.

У 72-летнего мужчины появились спутанность сознания, необъяснимая агрессия, судороги. Несмотря на лечение, он умер спустя месяц. После смерти у него диагностировали спорадическую болезнь Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ) - заболевание, приводящее к разрушению мозга.

Друг охотника также умер от этой болезни.

Хроническая изнуряющая болезнь является инфекционным заболеванием, вызванным прионами (патогенами). Прионы - это тип белка, который может вызывать аномальное сворачивание нормальных белков в мозге, что приводит к тяжёлой инвалидности и летальному исходу.

CWD была обнаружена в 32 штатах Америки, а также в трёх канадских провинциях, Южной Корее, Финляндии, Норвегии и Швеции. У инфицированных животных первые симптомы могут появиться спустя год.


В настоящее время нет эффективного лечения или вакцины от этого заболевания.

Болезнь Крейтцфельдта - Якоба также вызывается прионами. Приобретённая болезнь Крейтцфельдта - Якоба, или коровье бешенство, передается людям от животных через заражённое мясо. Большинство заболевших умирают в течение года после постановки диагноза.

Поскольку различить эти заболевания очень сложно, исследователи не смогли доказать, что мужчины подхватили инфекцию от животного.

В декабре сотни оленей Йеллоустонского национального парка оказались заражены высококонтагиозным заболеванием. А в 2022 году Департамент охоты и рыболовства штата Вайоминг проверил мясо более 6500 оленей и лосей и обнаружил болезнь примерно в 800 образцах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: болезнь хронического изнурения   животные   заболевание   зомби   олень   эпидемия   
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Fuchsia
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