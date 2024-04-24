Два человека погибли от вируса, превращающего оленей в "зомби"

У мужчин развились схожие неврологические симптомы, наблюдаемые у оленей, поражённых "вирусом зомби". Это вызвало опасения, что CWD может передаваться от животных человеку.

Болезнь поражает мозг и нервную систему, в результате чего у животных начинается обильное слюноотделение, они становятся вялыми, худеют.