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Российский художник нарисовал забавные комиксы о животных

Российский художник нарисовал забавные комиксы о животных

Автор:
13 сентября 2023 11:43
Сообщество : Комиксы
Метки: в мире   добро   животные   комиксы   кошки   позитив   собаки   
967
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Художник-иллюстратор Павел Пако создаёт ироничные рисунки на самую разную тематику. В продолжении поста предлагаю вам ознакомиться с его комиксами о животных, в которых всегда есть место для неожиданных поворотов.

Павел Пако и его проект «Мозги трески» продолжает радовать пользователей сети своими комиксами.

Какой заботливый!

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Кое-чего лучше не знать

Придётся заплатить

Комиксы про всякое паранормальное — конёк проекта.

Разделённые судьбой

Не справился

Огромный мужик в доме

Кошки или собаки?

Как нас видят собаки

Действительно, что может быть привлекательнее!

Злейший враг супергероя

Персик

Это всё от любви

Антиугонная система

Источник:

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Метки: в мире   добро   животные   комиксы   кошки   позитив   собаки   
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2  комментария
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5k
Горожанин 10 минут назад
Смешно. Зачёт.
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1k
Олег Минуту назад
И только угонщик черный))
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