Российский художник нарисовал забавные комиксы о животных

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Художник-иллюстратор Павел Пако создаёт ироничные рисунки на самую разную тематику. В продолжении поста предлагаю вам ознакомиться с его комиксами о животных, в которых всегда есть место для неожиданных поворотов.
Павел Пако и его проект «Мозги трески» продолжает радовать пользователей сети своими комиксами.
Какой заботливый!
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Кое-чего лучше не знать
Придётся заплатить
Комиксы про всякое паранормальное — конёк проекта.
Разделённые судьбой
Не справился
Огромный мужик в доме
Кошки или собаки?
Как нас видят собаки
Действительно, что может быть привлекательнее!
Злейший враг супергероя
Персик
Это всё от любви
Антиугонная система
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