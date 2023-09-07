"Собака испортила утро сразу нескольким автомобилистам..."

Паровозик из трех автомобилей образовался на Лососинском шоссе. Автомобиль резко затормозил перед собакой, выбежавшей на проезжую часть. В него сзади врезался другой участник дорожного движения, которого, перед этим, "поцеловал" ещё один автомобиль.