"Собака испортила утро сразу нескольким автомобилистам..."

1186
1
1
В Петрозаводске собака решила перебежать проезжую часть и спровоцировала групповое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.
Паровозик из трех автомобилей образовался на Лососинском шоссе. Автомобиль резко затормозил перед собакой, выбежавшей на проезжую часть. В него сзади врезался другой участник дорожного движения, которого, перед этим, "поцеловал" ещё один автомобиль.
Источник:
Ссылки по теме:
- Собака с трудом нашла вход в здание
- Собака подняла панику и помогла хозяйке избежать встречи с медведем
- Озорной пёс попытался лишить туристку части купальника
- Собака согрела и накормила новорожденного оленёнка
- Пёс позвал хозяина, чтобы вытащить из ловушки сородича
Новости партнёров
реклама
Не собака, а жопонюх, подрезальщик.