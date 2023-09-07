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Собака испортила утро сразу нескольким автомобилистам

Собака испортила утро сразу нескольким автомобилистам

Автор:
07 сентября 2023 09:51
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПТ   Россия   в мире   животные   петрозаводск   собака   
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В Петрозаводске собака решила перебежать проезжую часть и спровоцировала групповое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Паровозик из трех автомобилей образовался на Лососинском шоссе. Автомобиль резко затормозил перед собакой, выбежавшей на проезжую часть. В него сзади врезался другой участник дорожного движения, которого, перед этим, "поцеловал" ещё один автомобиль.

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Метки: Видео   ДПТ   Россия   в мире   животные   петрозаводск   собака   
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6  комментариев
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1M
NAZARETH (модер) 2 часа назад
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5k
Горожанин 59 минут назад
Обычно собаки в отличие от людей соблюдают ПДД.
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615
Илья Час назад
Дело было не в собаке (бабине)
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6k
hhwost Час назад
обязательно было этот дебильный музон накладывать?
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36k
Опаньки Час назад
вонючий шашечник . Надо же было ему перестроиться чтобы влететь в кого-то
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8k
Колорад 2 часа назад
"Собака испортила утро сразу нескольким автомобилистам..."
Не собака, а жопонюх, подрезальщик.
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