42-летний основатель букмекерской компании 1хBet умер в Швейцарии во время медосмотра

Когда-то он был сотрудником брянской полиции и боролся с киберпреступностью, потом основал букмекерскую контору и стал долларовым миллионером, а скончался в одной из клиник Швейцарии в возрасте 42 лет после медобследования: во время МРТ контрастная жидкость неожиданно вызвала аллергическую реакцию, после чего Каршков впал в кому и умер.

Про такое говорят "Никто не ожидал". Как пишет Мунтян:

Серега был один из самых спортивных и здоровых людей, которых я знал! Как бык! Поехал в Швейцарию на чекап (комплексное обследование организма). Контрастная жидкость для МРТ и последующее МРТ привели сперва к аллергии, потом к коме, а потом к смерти.

Каршков родился в 1980 году в Киевской области УССР. Впоследствии переехал в Брянск, где в 2010 году возглавил отдел по борьбе с киберпреступностью в УВД Брянской области. Всего в структуре МВД проработал 14 лет, дослужившись до майора милиции. Позднее в 2007 году Каршков вместе с соседями по многоквартирному дому Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным основали букмекерскую контору 1xBet. В интервью Forbes Каршков рассказывал, в конторе, не без успеха, занимался маркетингом: