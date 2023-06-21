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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7681 пост • 878 подписчиков подписаться
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42-летний основатель букмекерской компании 1хBet умер в Швейцарии во время медосмотра

42-летний основатель букмекерской компании 1хBet умер в Швейцарии во время медосмотра

Автор:
21 июня 2023 23:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 1хBet   МРТ   Сергей каршков   Швейцария   аллергия   букмекерская контора   медобследование   основатель   розыск   умер   
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Сооснователь букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков умер в Швейцарии в возрасте 42 лет, сообщил в запрещенной соцсети его друг, мультипликатор и иногент Павел Мунтян.

Когда-то он был сотрудником брянской полиции и боролся с киберпреступностью, потом основал букмекерскую контору и стал долларовым миллионером, а скончался в одной из клиник Швейцарии в возрасте 42 лет после медобследования: во время МРТ контрастная жидкость неожиданно вызвала аллергическую реакцию, после чего Каршков впал в кому и умер.

Про такое говорят "Никто не ожидал". Как пишет Мунтян:

Серега был один из самых спортивных и здоровых людей, которых я знал! Как бык! Поехал в Швейцарию на чекап (комплексное обследование организма). Контрастная жидкость для МРТ и последующее МРТ привели сперва к аллергии, потом к коме, а потом к смерти.

Каршков родился в 1980 году в Киевской области УССР. Впоследствии переехал в Брянск, где в 2010 году возглавил отдел по борьбе с киберпреступностью в УВД Брянской области. Всего в структуре МВД проработал 14 лет, дослужившись до майора милиции. Позднее в 2007 году Каршков вместе с соседями по многоквартирному дому Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным основали букмекерскую контору 1xBet. В интервью Forbes Каршков рассказывал, в конторе, не без успеха, занимался маркетингом:

Мы в Африке номер один, в Латинской Америке в тройку входим

В 2019 году Следственное управление СК по Брянской области объявило троих основателей 1xBet в розыск по делу о незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). По версии следствия, в результате незаконной деятельности они в период с октября 2014 года по май 2019 года заработали более 63 млрд руб. В ходе расследования в нескольких российских регионах была арестована недвижимость стоимостью полтора миллиарда рублей. По итогам суда руководителя отдела кадров 1Xbet Олесю Моспанову приговорили к трем годам заключения и штрафу в 800 тыс. рублей. Каршков, Казорин и Семиохин уехали из России до возбуждения уголовного дела и объявления в розыск.

Последние годы Каршков так и жил на Кипре.

Как напоминает Газета.ру, 1xBet знаком не только любителям ставок, но и ценителям пиратского контента. По оценке Group-IB, в 2015–2020 годах букмекер ежемесячно инвестировал 300–500 тыс. руб. в перевод на русский язык пиратского контента, на эти деньги было озвучено порядка 900 фильмов и сериалов.

Также бренд знаком и футбольным болельщикам: букмекер был спонсором «Барселоны», «Челси» и «Ливерпуля» (позднее английские клубы разорвали контракты с 1xBet, после того как выяснилось, что у 1xBet нет лицензии на работу в Великобритании).

Букмекерская контора 1xBet запрещена в России. Сайт ресурса заблокирован Роскомнадзором, поскольку компания не получила лицензию от ФНС).

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Метки: 1хBet   МРТ   Сергей каршков   Швейцария   аллергия   букмекерская контора   медобследование   основатель   розыск   умер   
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20  комментариев
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31k
Ego sum qui sum Час назад
видимо проклятия миллионов людей при просмотре фильмов все таки сработали
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6k
maclay 2 минуты назад
Настоящий "полицай".
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1k
Тимур 3 минуты назад
Ну почему, почему, почему мне его не жалко??? Я бы ему воздух вколол.
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2k
Руслан 5 минут назад
Такой гнилой конторы, как 1Хbet еще поискать. Мошенники - самый мягкий эпитет. Доходило то того, что тупо деньги с кошельков игроков проигрывали. Карма сработала чётко.
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4k
Феликс Дзержинский 7 минут назад
Ну правильно, ротенберг(друг путина)владелец ФонБета, не поделил рынок ставок с 1Xbet, вот всех из 1Xbet c России и выперли под угрозой лишения свободы, а может чем и ещё пригрозили.
p. s. Не одобряю никакие азартные игры. Все конторы, тупо разводят лохов на деньги не выплачивают крупные выигрыши, в лучшем случае, могут вернуть только сумму ставки.
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11k
Властелин 10 минут назад
Разведка сработала чётко. В самый уязвимый момент.
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22k
babuby 15 минут назад
Ну конечно-же всё именно так как сказал Мунтян! Такой человек врать не будет!

Но сработало быстро, и цель достигнута легко. А потом может спокойно жить с новыми документами, и с новым лицом.
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192
устал я от вас 16 минут назад
туда ему и дорога чёрту мордастому.
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15k
ss Полчаса назад
Поделом.
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1k
Николай Полчаса назад
Умудрились за****ть больше чем обоссаный витюша АК с азино три топора. Не мне судить, но на билет в ад скинулся б.
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337
Звёздный князь Полчаса назад
Не понятно, если сайт заблокирован Роскомнадзором и контора запрещена в России. то какого хрена реклама этой конторы делает в российских экранках?
И народ, не поймите меня неправильно, но наверняка у многих сейчас в голове вот эта сцена:

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13k
Djeff 40 минут назад
Ставка на Швейцарию не сыграла...
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67
Kostiantyn Yeryhin 44 минуты назад
может рекламы меньше будет
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87k
Taras Kozalupko 45 минут назад
Подчистил Боженька конюшню
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337
Звёздный князь 50 минут назад
Неужели проклятия сработали?
Только сегодня смотрел сериал "Чёрное зеркало" 6 сезон. Там за одну серию ШЕСТЬ РАЗ реклама этой е...учей компании всплывает!!! Вот не захочешь, а таких "добрых" слов её основателю пожелаешь, что мама не горюй!!!
За инвестирование в перевод, конечно спасибо, но вот с количеством рекламы на квадратный метр фильма он явно переборщил. Тут уж извините, никаких нервов не хватит.
Раньше всего два раза за серию или фильм было, а сейчас... Ни в какие ворота...
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6k
Умница-красавица 51 минуту назад
Иронично. На комментариях вылазит контекстная реклама: срочные визы в Швейцарию. Спасибо, нет, я не тороплюсь пока.
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14k
Shtoppi 58 минут назад
<<во время МРТ контрастная жидкость неожиданно вызвала аллергическую реакцию, после чего Каршков впал в кому и умер.>>
--------
да вы что?! правда?! "неожиданно" вызвала аллергическую реакцию? чет мне кажется что все там произошло очень даже ожидаемо, а про "неожиданно" это лапша на уши. видимо передел внутри банды привел к устранению неугодного.
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14k
Алексей Час назад
Извините, но подзаипало...
Когда все видят источник "организация запрещена", но все в ней сидят постят с нее...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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