42-летний основатель букмекерской компании 1хBet умер в Швейцарии во время медосмотра

Сооснователь букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков умер в Швейцарии в возрасте 42 лет, сообщил в запрещенной соцсети его друг, мультипликатор и иногент Павел Мунтян.
Когда-то он был сотрудником брянской полиции и боролся с киберпреступностью, потом основал букмекерскую контору и стал долларовым миллионером, а скончался в одной из клиник Швейцарии в возрасте 42 лет после медобследования: во время МРТ контрастная жидкость неожиданно вызвала аллергическую реакцию, после чего Каршков впал в кому и умер.
Про такое говорят "Никто не ожидал". Как пишет Мунтян:
Серега был один из самых спортивных и здоровых людей, которых я знал! Как бык! Поехал в Швейцарию на чекап (комплексное обследование организма). Контрастная жидкость для МРТ и последующее МРТ привели сперва к аллергии, потом к коме, а потом к смерти.
Каршков родился в 1980 году в Киевской области УССР. Впоследствии переехал в Брянск, где в 2010 году возглавил отдел по борьбе с киберпреступностью в УВД Брянской области. Всего в структуре МВД проработал 14 лет, дослужившись до майора милиции. Позднее в 2007 году Каршков вместе с соседями по многоквартирному дому Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным основали букмекерскую контору 1xBet. В интервью Forbes Каршков рассказывал, в конторе, не без успеха, занимался маркетингом:
Мы в Африке номер один, в Латинской Америке в тройку входим
В 2019 году Следственное управление СК по Брянской области объявило троих основателей 1xBet в розыск по делу о незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). По версии следствия, в результате незаконной деятельности они в период с октября 2014 года по май 2019 года заработали более 63 млрд руб. В ходе расследования в нескольких российских регионах была арестована недвижимость стоимостью полтора миллиарда рублей. По итогам суда руководителя отдела кадров 1Xbet Олесю Моспанову приговорили к трем годам заключения и штрафу в 800 тыс. рублей. Каршков, Казорин и Семиохин уехали из России до возбуждения уголовного дела и объявления в розыск.
Последние годы Каршков так и жил на Кипре.
Как напоминает Газета.ру, 1xBet знаком не только любителям ставок, но и ценителям пиратского контента. По оценке Group-IB, в 2015–2020 годах букмекер ежемесячно инвестировал 300–500 тыс. руб. в перевод на русский язык пиратского контента, на эти деньги было озвучено порядка 900 фильмов и сериалов.
Также бренд знаком и футбольным болельщикам: букмекер был спонсором «Барселоны», «Челси» и «Ливерпуля» (позднее английские клубы разорвали контракты с 1xBet, после того как выяснилось, что у 1xBet нет лицензии на работу в Великобритании).
Букмекерская контора 1xBet запрещена в России. Сайт ресурса заблокирован Роскомнадзором, поскольку компания не получила лицензию от ФНС).
Источник:
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p. s. Не одобряю никакие азартные игры. Все конторы, тупо разводят лохов на деньги не выплачивают крупные выигрыши, в лучшем случае, могут вернуть только сумму ставки.
Но сработало быстро, и цель достигнута легко. А потом может спокойно жить с новыми документами, и с новым лицом.
И народ, не поймите меня неправильно, но наверняка у многих сейчас в голове вот эта сцена:
Только сегодня смотрел сериал "Чёрное зеркало" 6 сезон. Там за одну серию ШЕСТЬ РАЗ реклама этой е...учей компании всплывает!!! Вот не захочешь, а таких "добрых" слов её основателю пожелаешь, что мама не горюй!!!
За инвестирование в перевод, конечно спасибо, но вот с количеством рекламы на квадратный метр фильма он явно переборщил. Тут уж извините, никаких нервов не хватит.
Раньше всего два раза за серию или фильм было, а сейчас... Ни в какие ворота...
Врубил ты какое-то унолое гавно типа Матрицы 4 потому что ну срочно надо жеж посмотреть и естестно под него засыпаешь и тут: "реклама" орёт... Просыпаешься...
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да вы что?! правда?! "неожиданно" вызвала аллергическую реакцию? чет мне кажется что все там произошло очень даже ожидаемо, а про "неожиданно" это лапша на уши. видимо передел внутри банды привел к устранению неугодного.
Когда все видят источник "организация запрещена", но все в ней сидят постят с нее...