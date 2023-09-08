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В Минске девушка ради фото посидела на&nbsp;капоте раритетного DeSoto 1948 года выпуска и&nbsp;оставила огромную вмятину

В Минске девушка ради фото посидела на капоте раритетного DeSoto 1948 года выпуска и оставила огромную вмятину

Автор:
08 сентября 2023 17:54
Метки: минск   происшествия   ретро   розыск   
295
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Теперь ее ищет хозяин авто

Владелец редкого для нашей страны (да в принципе и для всего автомира) 75-летнего ретрокара DeSoto вчера утром обнаружил на капоте огромную вмятину. Хозяин машины Кирилл провел свое небольшое расследование и вскоре вычислил людей, причастных к повреждению. Как оказалось, таковы последствия фотосессии на капоте. «Это будут самые дорогие снимки для девушки, гарантирую», — заявил минчанин.



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«Машина стояла на улице Карла Маркса, возле дома №23, — рассказал Onlíner подробности Кирилл. — Вчера около 10:40 я подошел к ней и обнаружил вмятину на капоте. Также обратил внимание на двух девушек, стоявших в арке исторического здания: одна была в маске, другая ее фотографировала. Маска привлекла мое внимание, но на тот момент я не мог знать, что именно эти люди причастны к повреждению. В то утро мне нужно было срочно ехать по делам, поиском причастных ко вмятине я занялся чуть позже».


Мужчина говорит, обратился в магазин, около которого был припаркован DeSoto: «Там подняли записи камер внешнего наблюдения, просмотрели массив информации за ночь. А оказалось, на машине посидели буквально за пару минут до моего выхода. Именно та самая девушка в маске. Позже я получил еще несколько снимков, сделанных из салона напротив. Стало понятно, что вмятина появилась не случайно, девушки устроили фотосессию, отсняли несколько сюжетов в разных позах».



«Я обратился в милицию с заявлением, — говорит владелец ретрокара. — Сотрудники все оформили, запросили видео в высоком разрешении для установления личности девушки.

Источник:

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Метки: минск   происшествия   ретро   розыск   
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24  комментария
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16k
куджо 2 часа назад
Какая ж это девушка, кабыла толстая
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4k
Артур Минуту назад
Почему все дуры, такие женщины?... Ф.Г. Раневская
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6k
Кистень 5 минут назад
Ё.б.а.н.а.я корова.
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10k
Борис Карабанов 43 минуты назад
Чё жалко, что ли? Всё равно вся ржавая развалюха.
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5k
Трям 57 минут назад
Девушка? Да это песдец какая огромная свиноматка!
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Теперь хозяин поймает и даст песды этой кобылке)
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29k
Юрьевич Час назад
Курица толстая! Хотя нет, зачем курицу обижать... у неё мозгов побольше, чем у этой.
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44k
Карандаш Час назад
У этой "девушки" бампер по размеру не уступает раритету.
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21k
сеньор Леонсио Час назад
Корова! Уже не знают где раком встать!
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21k
Davy Jones Час назад
И еуда она с такой жопой на ретрокар полезла, ей только на БМП3 или Т-90 фотаться лезть.
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3k
Yus 2 часа назад
Что же у них в голове? Это, как зайти в чужой дом, сплясать на столе, разбив посуду, на(с)рать на хозяйскую кровать. Или "это другое, вы не понимаете", креативщики (х)еровы.
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3k
poбт 2 часа назад
я не понял
это аля "рат-род"?
так для таких вмятины только в плюс
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21k
kσρβγς 2 часа назад
Мощна "девушка"...

А чо на деСото такой металл хлипкий? Наши М-20 и М-21 хер промнешь...
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654
Румата 2 часа назад
Это не раритет, это груда ржавчины. Насрать в рот владельцу, чтобы улицы металлоломом не захламлял
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440
skorpin 2 часа назад
Гудок знатный у мадам.
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Vergüenza Ajena
Почему делаете вы, а стыдно за это мне?
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