В Минске девушка ради фото посидела на капоте раритетного DeSoto 1948 года выпуска и оставила огромную вмятину

«Машина стояла на улице Карла Маркса, возле дома №23, — рассказал Onlíner подробности Кирилл. — Вчера около 10:40 я подошел к ней и обнаружил вмятину на капоте. Также обратил внимание на двух девушек, стоявших в арке исторического здания: одна была в маске, другая ее фотографировала. Маска привлекла мое внимание, но на тот момент я не мог знать, что именно эти люди причастны к повреждению. В то утро мне нужно было срочно ехать по делам, поиском причастных ко вмятине я занялся чуть позже».



