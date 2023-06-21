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Футбольный матч был прерван из-за затопленного поля

Футбольный матч был прерван из-за затопленного поля

Автор:
21 июня 2023 08:32
Сообщество : Спорт
Метки: Евро-2024   Спорт   в мире   грузия   матч   футбол   шотландия   
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Футбольный матч отборочного турнира Евро-2024 прервали из-за непогоды. Встреча между командами Шотландии и Грузии была приостановлена из-за сильного дождя, затопившего поле.

Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы между Шотландией и Грузией остановили из-за потопа на поле. Игра превратилась в водное поло.


Лил такой мощный дождь, что уже на 10-й минуте матча главный арбитр принял решение увести команды в подтрибунное помещение: газон превратился в бассейн и не соответствовал нужным нормам, а футболисты постоянно поскальзывались и теряли мяч.

Матч был приостановлен более чем на час. Встреча, прошедшая в Глазго, завершилась со счетом 2:0 в пользу Шотландии.

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Метки: Евро-2024   Спорт   в мире   грузия   матч   футбол   шотландия   
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