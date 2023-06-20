Отцы — такие отцы: 30 трогательных фото с папами

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Отец — это защита, поддержка, опора. У пап чаще всего классное чувство юмора, они смешно шутят, они иногда строги, а иногда могут пустить скупую мужскую слезу. Ведь в сердце даже самого брутального мужчины всё равно живёт любовь. В этой подборке — забавные и трогательные фото с отцами, которыми поделились пользователи сети.
1. "Мой отец не смог присутствовать на первом дне рождения моего сына. Но приехал в гости, и привёз ему самодельные деревянные машинки"
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3. "Я фотограф. Сначала хотел обрезать фото, но потом увидел, с какой радостью отец смотрит на дочку"
4. "Мой брат первым в семье получил степень магистра. На вручении наш отец не мог перестать плакать"
7. "Когда мне было два года, я отдал плюшевого кита своему отцу - как знак того, что я всегда рядом. Спустя 18 лет он до сих пор носит его с собой"
10. "Мой сын спросил своего дедушку, где найти сокровища. Отец сделал ему целую карту, спрятал "сокровища" во дворе, и они пошли на поиски"
23. Перед сном дочка оставила "растущую" фигурку пони в воде. Утром её папа заменил маленькую пони на это
24. "Мой папа говорил "Никакой кошки в доме!", а теперь аккуратно несёт её в кроватку, чтобы та поспала"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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