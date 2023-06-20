Отцы — такие отцы: 30 трогательных фото с папами

Отец — это защита, поддержка, опора. У пап чаще всего классное чувство юмора, они смешно шутят, они иногда строги, а иногда могут пустить скупую мужскую слезу. Ведь в сердце даже самого брутального мужчины всё равно живёт любовь. В этой подборке — забавные и трогательные фото с отцами, которыми поделились пользователи сети.