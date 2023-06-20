FISHKINET
Сообщество Юмор 17084 поста • 3579 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Отцы — такие отцы: 30 трогательных фото с папами

Отцы — такие отцы: 30 трогательных фото с папами

Автор:
20 июня 2023 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Разное   добро   люди   отцы   папа   папы   подборка   семья   фото   
1652
31

Отец — это защита, поддержка, опора. У пап чаще всего классное чувство юмора, они смешно шутят, они иногда строги, а иногда могут пустить скупую мужскую слезу. Ведь в сердце даже самого брутального мужчины всё равно живёт любовь. В этой подборке — забавные и трогательные фото с отцами, которыми поделились пользователи сети.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Жизнь   Разное   добро   люди   отцы   папа   папы   подборка   семья   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
ss 46 минут назад
Комментарий к фото
Три?!... Уже и арифметика даётся с трудом?

А ну-ка, давай вместе:
1. Дед
2. Его сын
3. Его внук.
И...
4. Его правнучка.
Нет. Точно! Три...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Голос Вселенной 41 минуту назад
Май 2020-го. Пандемия. Я не стригся к началу карантина около месяца, оброс, как слон. И тут узнаем, что еще 2 недели будет нельзя выходить на улицу. Ну я и побрился налысо...
Жена обиделась, а дочь вот поддержала и с удовольствием гладила лысину руками...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pinbalist 59 минут назад
Ролик в тему. Только аккуратней, глаза могут вспотеть :)
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88857



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Бесплатно переводить деньги теперь можно и с кредитки
Бесплатно переводить деньги теперь можно и с кредитки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный момент в жизни мужчины

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#Юмор#интересно#Прикол#забавно#новости#Автовсячина#истории#подборка#Китай
#фото#автомобили#автомир#США#аварии#позитив#полиция#милота#история#комментарии
#люди#животные#машина#ДТП#дети#авто аварии#Еда#СССР#драка#мужчины
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться