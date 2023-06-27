15 котов и кошек, которые решили примерить на себя роль няни

Кошки давно стали нашими близкими друзьями, ведь эти меховые комочки делают жизнь ярче и спокойнее. Да-да, урчание, лежание на наших коленях, кошачья ласка — все это действительно может снизить уровень стресса. Да и няньки из них получаются просто прекрасные.

У этого малыша целая армия охранников