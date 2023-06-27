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Сообщество Без кота и жизнь не та 1639 постов • 473 подписчика подписаться
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15 котов и кошек, которые решили примерить на себя роль няни

15 котов и кошек, которые решили примерить на себя роль няни

Автор:
27 июня 2023 07:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: добро   животные   коты   кошки   няни   подборка   позитив   
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Из некоторых котов и кошек получаются отличные няньки. Усатые герои данной подборки это доказывают.

Кошки давно стали нашими близкими друзьями, ведь эти меховые комочки делают жизнь ярче и спокойнее. Да-да, урчание, лежание на наших коленях, кошачья ласка — все это действительно может снизить уровень стресса. Да и няньки из них получаются просто прекрасные.

У этого малыша целая армия охранников

×
×

На улице происходит что-то интересное

Ванные процедуры в компании любимой кошки

Самая симпатичная кучка "пуха", которую только можно представить

Усатый нянь наблюдает за малышом

Совместные игры

Новорожденные малыши так вкусно пахнут, и кошка с этим полностью согласна

Кто-то готовится стать мамой, а кто-то — няней

Поцелуй перед школой

Совместное чтение

Кот охраняет сон малыша

Наблюдают за дождем

На прогулке

Усатый нянь пристально следит за малышом

Всегда вместе

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Метки: добро   животные   коты   кошки   няни   подборка   позитив   
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Куртуазный Маньерист 6 минут назад
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Alex Chebrikov

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