15 котов и кошек, которые решили примерить на себя роль няни

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Из некоторых котов и кошек получаются отличные няньки. Усатые герои данной подборки это доказывают.
Кошки давно стали нашими близкими друзьями, ведь эти меховые комочки делают жизнь ярче и спокойнее. Да-да, урчание, лежание на наших коленях, кошачья ласка — все это действительно может снизить уровень стресса. Да и няньки из них получаются просто прекрасные.
У этого малыша целая армия охранников
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На улице происходит что-то интересное
Ванные процедуры в компании любимой кошки
Самая симпатичная кучка "пуха", которую только можно представить
Усатый нянь наблюдает за малышом
Совместные игры
Новорожденные малыши так вкусно пахнут, и кошка с этим полностью согласна
Кто-то готовится стать мамой, а кто-то — няней
Поцелуй перед школой
Совместное чтение
Кот охраняет сон малыша
Наблюдают за дождем
На прогулке
Усатый нянь пристально следит за малышом
Всегда вместе
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