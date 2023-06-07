10+ отцов, которые когда-то были против домашних животных

Многие отцы хотя бы раз в жизни говорили о том, что в их доме никогда не будет домашних животных из-за шерсти, грязных лап, шума и так далее. Но любые причины не заводить питомца мгновенно исчезают, когда он все-таки появляется в доме благодаря хитрым детям и женам. Пушистики мгновенно покоряют сердца даже самых суровых и строгих пап, и вот несколько милых и забавных снимков, которые это доказывают.

«Мы не можем завести кошку», — сказал мой папа десять месяцев назад.