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10+ отцов, которые когда-то были против домашних животных

10+ отцов, которые когда-то были против домашних животных

Автор:
07 июня 2023 08:14
Сообщество : Животные
Метки: добро   кошка   милота   отец   папа   подборка   позитив   собака   
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Подборка отцов, которые по разным причинам не захотели заводить дома животных. Однако хитрые дети и жены смогли растопить сердца мужчин.

Многие отцы хотя бы раз в жизни говорили о том, что в их доме никогда не будет домашних животных из-за шерсти, грязных лап, шума и так далее. Но любые причины не заводить питомца мгновенно исчезают, когда он все-таки появляется в доме благодаря хитрым детям и женам. Пушистики мгновенно покоряют сердца даже самых суровых и строгих пап, и вот несколько милых и забавных снимков, которые это доказывают.


«Мы не можем завести кошку», — сказал мой папа десять месяцев назад.

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«Папа никогда не хотел собаку, но через четыре дня после знакомства она помогла ему оправиться от инсульта».

«Как бы я ни просил, мой папа не разрешал мне заводить домашнее животное, когда я был маленьким. Сейчас он катает мою кошку в коробке, издавая звуки поезда и смеясь, как ребенок».

«Теперь у Кимбы даже есть декоративное растение в горшке. Как заботливо со стороны папы»

«Поймал папу обнимающим нашу собаку, которую он не хотел».

«Он только будет мешать, я на него наступлю». Кажется, эта проблема решена.

Папа: «В этом доме не будет животных!» Тоже папа:

«Раньше мой папа говорил: „Не хочу иметь с этим котом ничего общего“, а теперь они проводят вместе каждый вечер».

«Мой папа никогда не был собачником. Никогда. Теперь он берет Юки в каждое плавание и разговаривает с ней».

«Мой папа перешел от „я не хочу эту чертову кошку“ к тому, чтобы каждую ночь относить в ее комнату, чтобы уложить спать».

«Раньше он был ярым противником лысых котов».

«Классическая логика папы: сказать: „Мы не оставляем кошку“, а затем полюбить ее и сблизиться с ней».

«Потребовалось три года, чтобы убедить его взять собаку».


«От „не хочу собаку“ до „Гастону нужна своя кровать“».

«Раньше папа ненавидел кошек».

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Метки: добро   кошка   милота   отец   папа   подборка   позитив   собака   
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