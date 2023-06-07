10+ отцов, которые когда-то были против домашних животных

Подборка отцов, которые по разным причинам не захотели заводить дома животных. Однако хитрые дети и жены смогли растопить сердца мужчин.
Многие отцы хотя бы раз в жизни говорили о том, что в их доме никогда не будет домашних животных из-за шерсти, грязных лап, шума и так далее. Но любые причины не заводить питомца мгновенно исчезают, когда он все-таки появляется в доме благодаря хитрым детям и женам. Пушистики мгновенно покоряют сердца даже самых суровых и строгих пап, и вот несколько милых и забавных снимков, которые это доказывают.
«Мы не можем завести кошку», — сказал мой папа десять месяцев назад.
«Папа никогда не хотел собаку, но через четыре дня после знакомства она помогла ему оправиться от инсульта».
«Как бы я ни просил, мой папа не разрешал мне заводить домашнее животное, когда я был маленьким. Сейчас он катает мою кошку в коробке, издавая звуки поезда и смеясь, как ребенок».
«Теперь у Кимбы даже есть декоративное растение в горшке. Как заботливо со стороны папы»
«Поймал папу обнимающим нашу собаку, которую он не хотел».
«Он только будет мешать, я на него наступлю». Кажется, эта проблема решена.
Папа: «В этом доме не будет животных!» Тоже папа:
«Раньше мой папа говорил: „Не хочу иметь с этим котом ничего общего“, а теперь они проводят вместе каждый вечер».
«Мой папа никогда не был собачником. Никогда. Теперь он берет Юки в каждое плавание и разговаривает с ней».
«Мой папа перешел от „я не хочу эту чертову кошку“ к тому, чтобы каждую ночь относить в ее комнату, чтобы уложить спать».
«Раньше он был ярым противником лысых котов».
«Классическая логика папы: сказать: „Мы не оставляем кошку“, а затем полюбить ее и сблизиться с ней».
«Потребовалось три года, чтобы убедить его взять собаку».
«От „не хочу собаку“ до „Гастону нужна своя кровать“».
«Раньше папа ненавидел кошек».
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