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Озорной пёс попытался лишить туристку части купальника

Озорной пёс попытался лишить туристку части купальника

Автор:
20 июня 2023 07:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Девушка   Колумбия   в мире   животные   купальник   собака   
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В Колумбии дружелюбный пёс повстречал девушку на пляже. После короткого знакомства животное решило снять с героини ролика верхнюю часть пляжного одеяния.

Отдыхающая на пляже в Колумбии девица привлекла внимание бездомного зверя, который после короткого знакомства, приступил к очень решительным действиям.
Подруга туристки запечатлела настоящую борьбу за верхнюю часть пляжного одеяния, возникшую между собакой и девушкой.

Со слов главной героини сюжета, она встретилась на холме с бездомным животным во время своего отдыха на пляже и не предполагала, что всё так закончится. Девушка, отвоевавшая верхнюю часть своего купальника у зверя, с юмором восприняла ситуацию.

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Метки: Видео   Девушка   Колумбия   в мире   животные   купальник   собака   
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2  комментария
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14k
FatZilla 39 минут назад
Я одного не пойму, чего она так вцепилась в купальник? Внешне она привлекательная, грудь тоже, что за маниакальная потребность прикрыть её?! Иногда бывает, после ночи с сексом и черт те чем, с утра может прикрываться девушка.
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34k
Dobry vojak Svejk 6 минут назад
Пёс не доработал )
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