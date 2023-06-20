Озорной пёс попытался лишить туристку части купальника

В Колумбии дружелюбный пёс повстречал девушку на пляже. После короткого знакомства животное решило снять с героини ролика верхнюю часть пляжного одеяния.
Отдыхающая на пляже в Колумбии девица привлекла внимание бездомного зверя, который после короткого знакомства, приступил к очень решительным действиям.
Подруга туристки запечатлела настоящую борьбу за верхнюю часть пляжного одеяния, возникшую между собакой и девушкой.
Со слов главной героини сюжета, она встретилась на холме с бездомным животным во время своего отдыха на пляже и не предполагала, что всё так закончится. Девушка, отвоевавшая верхнюю часть своего купальника у зверя, с юмором восприняла ситуацию.
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