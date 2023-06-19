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Наличие жены - это не проблема: идеальные девушки, порвавшие все шаблоны

Наличие жены - это не проблема: идеальные девушки, порвавшие все шаблоны

Автор:
19 июня 2023 12:44
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Прикол   Юмор   девушки   знакомства   смех   
4947
16

Кто говорил, что идеальных девушек не существует? Перед вами представительницы прекрасной половины человечества, которые развеяли данный миф.

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Метки: Еда   Прикол   Юмор   девушки   знакомства   смех   
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8  комментариев
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389k
Алексей Час назад
Комментарий к фото
губы уже накачала
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15k
Alex 3 минуты назад
Очередная выставка ТП...
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134
Алексей Бляйбтрой 4 минуты назад
грузинка огонь...
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16k
Голос Вселенной 17 минут назад
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А яичница с помидорами и беконом, блины на завтрак в другой день, а мясо не на ужин, а лучше на обед - так пойдет???
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10k
Copycat 23 минуты назад
Комментарий к фото
так она и губы себе накачивает и судя по фото остановиться не сможет, так что скоро станет жопастой уткой
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5k
мемфрид 52 минуты назад
Такие все остроумные, хоть к Петросяну отправляй
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389k
Алексей 2 часа назад
Комментарий к фото
по фотке кажется что кто ее уже "приготовил" )))
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10k
Copycat 2 часа назад
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Т.е. парню нравится когда женщина ведет себя как быдло))
я прям вижу эти идеальные отношения "Милая что сегодня дня на ужин? - [мат]!"

тут есть ещё любители того когда женщина с ними говорит как хабалка с рынка?
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