Наличие жены - это не проблема: идеальные девушки, порвавшие все шаблоны

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Кто говорил, что идеальных девушек не существует? Перед вами представительницы прекрасной половины человечества, которые развеяли данный миф.
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я прям вижу эти идеальные отношения "Милая что сегодня дня на ужин? - [мат]!"
тут есть ещё любители того когда женщина с ними говорит как хабалка с рынка?