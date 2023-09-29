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Муж приготовил: шедевры подачи блюд от любимых и для любимых

Муж приготовил: шедевры подачи блюд от любимых и для любимых

Автор:
29 сентября 2023 16:22
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Юмор   завтрак   муж   смех   ужин   
1731
15

Обычно мужчины готовят вкусно, но подача хромает. В этом посте собраны наглядные примеры из соцсетей, когда представители сильной половины человечества постарались, проявив весь свой кулинарный креатив.

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Метки: Еда   Юмор   завтрак   муж   смех   ужин   
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
плов
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24k
Евгений Минуту назад
Картоха с яйцами.
Драники (уф запарился их делать!)
Картоха жареная, посыпанная молотыми сушенными грибами.
Пирожок с капустой, яйцом и сосиской.
Начинка для пирожков.
Пирожки с картохой.
Работаю сутки через три и зачастую встречаю жену с работы приготовленной едой. Ей нравится как я картоху жарю и яйца :).
Картоха с яйцами. Драники (уф запарился их делать!) Картоха жареная, посыпанная молотыми сушенными грибами. Пирожок с капустой, яйцом и сосиской. Начинка для пирожков. Пирожки с картохой. Работаю сутки через три и зачастую встречаю жену с работы приготовленной едой. Ей нравится как я картоху жарю и яйца :).
Картоха с яйцами. Драники (уф запарился их делать!) Картоха жареная, посыпанная молотыми сушенными грибами. Пирожок с капустой, яйцом и сосиской. Начинка для пирожков. Пирожки с картохой. Работаю сутки через три и зачастую встречаю жену с работы приготовленной едой. Ей нравится как я картоху жарю и яйца :).
Картоха с яйцами. Драники (уф запарился их делать!) Картоха жареная, посыпанная молотыми сушенными грибами. Пирожок с капустой, яйцом и сосиской. Начинка для пирожков. Пирожки с картохой. Работаю сутки через три и зачастую встречаю жену с работы приготовленной едой. Ей нравится как я картоху жарю и яйца :).
Картоха с яйцами. Драники (уф запарился их делать!) Картоха жареная, посыпанная молотыми сушенными грибами. Пирожок с капустой, яйцом и сосиской. Начинка для пирожков. Пирожки с картохой. Работаю сутки через три и зачастую встречаю жену с работы приготовленной едой. Ей нравится как я картоху жарю и яйца :).
Картоха с яйцами. Драники (уф запарился их делать!) Картоха жареная, посыпанная молотыми сушенными грибами. Пирожок с капустой, яйцом и сосиской. Начинка для пирожков. Пирожки с картохой. Работаю сутки через три и зачастую встречаю жену с работы приготовленной едой. Ей нравится как я картоху жарю и яйца :).
Картоха с яйцами. Драники (уф запарился их делать!) Картоха жареная, посыпанная молотыми сушенными грибами. Пирожок с капустой, яйцом и сосиской. Начинка для пирожков. Пирожки с картохой. Работаю сутки через три и зачастую встречаю жену с работы приготовленной едой. Ей нравится как я картоху жарю и яйца :).
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 38 минут назад
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7k
М С 47 минут назад
Мастерски нарезаю бутеры и варю пельмешки :)
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16k
banzai7 Час назад
Я очень хорошо готовлю. Правда всего три блюда:
1. яичница
2. яйца вареные
3. омлет
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65
ИНО banzai7 7 минут назад
Осваивай яйца пашот.

Яйца пашот это мягкие вареные яйца в нежном белке.
Яйца этим способом варят без скорлупы, белок остается нежным и мягким, а желток приобретает кремовую консистенцию.
Для приготовления изысканного блюда классическим способом подготовьте: сырое куриное яйцо; ложку; кастрюлю.
Готовьте пошагово: Налейте в кастрюлю 2 3 стакана воды и поставьте на огонь. Доведите воду до кипения. Сделайте средний огонь, чтобы вода в кастрюле была горячей, но не бурлила, как советуют авторы «Кулинарной энциклопедии. Том 40» Наталья Шинкарева и Надежда Бондаренко.
Разбейте аккуратно яйцо в большую ложку. Сделайте в воде воронку с помощью венчика и вылейте яйцо ближе к стенке, чтобы водоворот не разбил белок и желток на части.
Варите яйцо несколько минут: для жидкого желтка достаточно 1 2 минуты, для более крутого 3 4 минуты.
Вынимайте сваренное яйцо из воды шумовкой, стараясь не нарушить форму. Положите яйцо на бумажное полотенце и слегка промокните воду. Посолите готовое блюдо и добавьте специи по вкусу.
Соль и специи можно добавить в воду еще до того, как опустите туда яйцо. Чтобы белок в горячей воде сразу свернулся, влейте в воду 1 ст. л. уксуса.
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
ну и все остальное .
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