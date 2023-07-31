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"Пришёл на свидание с засосом": девушки рассказали, какие финты выкидывали парни

"Пришёл на свидание с засосом": девушки рассказали, какие финты выкидывали парни

Автор:
31 июля 2023 20:20
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   запомнила   знакомства   неудачное свидание   парни и девушки   свидания   
3311
15

Первое свидание - это всегда волнительно. Но иногда парни ведут себя странно. Девушки поделились историями с их первых свиданий: то с собакой пришёл, то с девушкой... Покруче сериалов истоии в общем.

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А с чем необычным к вам приходили на свидания?

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Метки: Прикол   запомнила   знакомства   неудачное свидание   парни и девушки   свидания   
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7  комментариев
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3k
Любушка 2 часа назад
И это наше окружение!!! Пипец !!!!
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375
Сергей Кузьмин 11 минут назад
Реальная история-девушка пришла на первое свидание,парень оказался военный курсант,принес с собой свои рубашки и сказал-"после свидания возьмешь домой их погладить"
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1k
zu4ara 20 минут назад
Комментарий к фото
Я сам ходил с часами похожими на пейджер, ставил будильник, и перед бабами он пикал, а я говорил что мне нужно отойти и позвонить с автомата, типа я деловой п..дец... (дох...я лет назад)
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1k
zu4ara Полчаса назад
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я не знаю что такое килта... Я колхозник?
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zu4ara Полчаса назад
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