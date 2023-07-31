"Пришёл на свидание с засосом": девушки рассказали, какие финты выкидывали парни

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Первое свидание - это всегда волнительно. Но иногда парни ведут себя странно. Девушки поделились историями с их первых свиданий: то с собакой пришёл, то с девушкой... Покруче сериалов истоии в общем.
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А с чем необычным к вам приходили на свидания?
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