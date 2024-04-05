17 абсурдных товаров, которые можно купить в Интернете

Если вам кажется, что вы уже многое видели и ничто не может вас удивить, не спешите с выводами. Фантазия дизайнеров поистине неисчерпаема, а вдохновение можно найти в чём угодно.В этом посте вы увидите нестандартные товары, которые вызовут неоднозначные эмоции. А некоторые из них могут даже оказаться весьма полезными, несмотря на их внешний вид.