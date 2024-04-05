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17 абсурдных товаров, которые можно купить в Интернете

17 абсурдных товаров, которые можно купить в Интернете

Автор:
05 апреля 2024 22:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Абсурдные   дизайнеры   интернет   купить   товары   фантазия   
2679
18

Если вам кажется, что вы уже многое видели и ничто не может вас удивить, не спешите с выводами. Фантазия дизайнеров поистине неисчерпаема, а вдохновение можно найти в чём угодно.В этом посте вы увидите нестандартные товары, которые вызовут неоднозначные эмоции. А некоторые из них могут даже оказаться весьма полезными, несмотря на их внешний вид.

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Метки: Абсурдные   дизайнеры   интернет   купить   товары   фантазия   
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7  комментариев
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6k
CruelAsm 38 минут назад
Афтару не помешало бы посмотреть в словаре значение слова "абсурдный". А потом объяснить, чем именно противоречат здравому смыслу, скажем, чехлы для обуви или вращающаяся полка в холодильнике. Или просто выпить йаду.
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4k
leofox 9 минут назад
Я, если честно, НИКАКОГО абсурда здесь не увидел
Куча забавных вещей, которые можно в качестве прикола подарить. А некоторые так и вообще классные вещи, типа чехлов для кроссовок
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8k
V2.Smirnov 47 минут назад
Чехлы на ботинки, кстати - прекрасная вещь. Уже не раз выручали.
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28k
ПаганецЪ Час назад
Комментарий к фото
А Вы ноктюрн сыграть смогли бы?..
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28k
ПаганецЪ Час назад
Комментарий к фото
Какой-то детали тут не хватает...
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1821 пост (1765 в горячем)

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