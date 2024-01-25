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15 дизайнеров, у которых слишком сильно разгулялось воображение

15 дизайнеров, у которых слишком сильно разгулялось воображение

Автор:
25 января 2024 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Разгулялось   Творческое   воображение   дизайнеры   мышление   слишком   
1489
16

Дизайнеры - это люди с особым творческим мышлением. Некоторые представители этой профессии очень старались создать полезные и креативные вещи, но что-то пошло не так, и "шедевры" выглядят совсем не так как планировалось. В этом посте вы увидите результаты упорного труда, которые немного не получились.

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Метки: Разгулялось   Творческое   воображение   дизайнеры   мышление   слишком   
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6  комментариев
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30k
AzuveR 2 часа назад
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475
zu4ara 16 минут назад
[мат].....!!!???
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2k
alex 37 минут назад
Комментарий к фото
Вассерману не показывайте, а то купит для комплекту к жилету
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2k
alex 42 минуты назад
Комментарий к фото
у меня был выбор. купить квартиру со смещённым санузлом или раздельным. выбрал второе. никогда не жалею. выбрал ту, где кухня побольше. и санузел раздельный. никогда кино западное не понимаю. баба купается, или я. а тут кому-то приспичело срочно. у всех должен быть - это моё место, и я здесь сижу, остальные побоку. ну, стесняюся я. даже перед близкими
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91k
Доктор Джонс Час назад
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21k
babuby Час назад
5. Ну я-бы тоже приобрёл!
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