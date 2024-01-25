15 дизайнеров, у которых слишком сильно разгулялось воображение

Дизайнеры - это люди с особым творческим мышлением. Некоторые представители этой профессии очень старались создать полезные и креативные вещи, но что-то пошло не так, и "шедевры" выглядят совсем не так как планировалось. В этом посте вы увидите результаты упорного труда, которые немного не получились.