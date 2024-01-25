15 дизайнеров, у которых слишком сильно разгулялось воображение

1489
16
Дизайнеры - это люди с особым творческим мышлением. Некоторые представители этой профессии очень старались создать полезные и креативные вещи, но что-то пошло не так, и "шедевры" выглядят совсем не так как планировалось. В этом посте вы увидите результаты упорного труда, которые немного не получились.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 дизайнеров и архитекторов, у которых разгулялось воображение
- 15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в полезные штуки
- 13 дизайнеров, у которых случился перебор с воображением
- 17 дизайнеров, воображение которых пошло вразнос
- 16 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в настоящие шедевры
Новости партнёров
реклама