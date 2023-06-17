16 археологических находок, которые помогли людям взглянуть на историю с совершенно новой стороны

Не меньший интерес для изучения представляют предметы искусства, украшения и даже еда, которая смогла сохраниться, несмотря на влияние времени.

Каждый из этих артефактов, как правило, уникален и может рассказать ряд удивительных сведений, которые ранее нам были недоступны. Благодаря этому мы имеем возможность понять, как развивались различные культуры и через какие препятствия им пришлось пройти на пути к совершенству.

Гавайское ручное оружие из дерева и зубов акулы, приблизительно 1778 год