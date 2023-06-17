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16 археологических находок, которые помогли людям взглянуть на историю с совершенно новой стороны

16 археологических находок, которые помогли людям взглянуть на историю с совершенно новой стороны

Автор:
17 июня 2023 10:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Предметы   архелогия   археолог   интересно   находка   фото   
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Археология — это наука, которая изучает историю человечества через анализ оставленных им следов. Одним из самых увлекательных её аспектов является обнаружение крутых археологических находок, которые могут изменить наше понимание прошлого. К ним относят не только предметы труда, различные останки и древние постройки.

Не меньший интерес для изучения представляют предметы искусства, украшения и даже еда, которая смогла сохраниться, несмотря на влияние времени.

Каждый из этих артефактов, как правило, уникален и может рассказать ряд удивительных сведений, которые ранее нам были недоступны. Благодаря этому мы имеем возможность понять, как развивались различные культуры и через какие препятствия им пришлось пройти на пути к совершенству.


Гавайское ручное оружие из дерева и зубов акулы, приблизительно 1778 год

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Череп Марии Магдалины, выставлен в церкви Сен-Максимен во Франции


Неаполитанская гондола короля Испании Карлоса II. Стиль барокко с позолотой, 1688 год


Большая ванна императора Нерона из порфира

Первоначально объект находился во дворце Нерона, сейчас он выставлен в музее Ватикана в Риме.


Стеклянный глаз, вставленный в траурное кольцо после смерти его владельца. Викторианская эпоха


Подвеска 16 века, которая принадлежала королю Англии Генриху VIII


Хандзя-но-Онтачи — японский меч, выкованный в период Эдо (1603–1867), который был предназначен для борьбы против демонов и нечистых сил

При общей длине в 465 сантиметров и весе в 75 килограммов он считается самым большим мечом в Японии.


Эта удивительно хорошо сохранившаяся повозка, которой около 4000 лет

Она сделана из чистого дуба, обнаружена в селе Лчашен, недалеко от озера Севан, Армения.


Древнеримские свинцовые трубы, которым 2000 лет


Ранний пример успешной краниопластики, 400 год нашей эры

Краниопластика — хирургическая процедура, позволяющая исправить дефект с помощью костной ткани (сегодня это осуществляется ещё и с помощью полимерных металлов и пластика). Пациент выжил, о чем свидетельствует хорошо зажившая рана.


Стела голода расположена около древнего города Асуана в Египте

Записи на стеле повествует о семилетнем периоде засухи во время правления фараона Джосера из третьей династии.


Скульптура из персидского зрительного зала царя Дария I. Капитель в форме быка. Сделана приблизительно в 518-460 годах до нашей эры

Это керамический сосуд с изображением лица человека, которому 5600 лет

Найден на археологическом объекте Янгуаньжай возле Сианя в китайской провинции Шэньси. Сосуд был сделан представителями культуры неолита Яншао. Эта культура существовала в 5000-3000 годах до нашей эры.


Место для приготовления и раздачи еды в Помпеях, I век нашей эры

Кодекс Гигас, также известный как Библия дьявола, является самой большой иллюстрированной рукописью в мире

Она была написана богемским монахом 13 века, которому якобы помогал дьявол.


Римские стеклянные сосуды в форме птиц использовались в качестве флаконов для духов

Жидкость запечатывалась внутри сосудов. Чтобы воспользоваться духами, кончик хвоста нужно было надломить. Птица, которая изображена на нижнем снимке всё ещё цела и наполнена ароматным содержимым.

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Метки: Вещи   Предметы   архелогия   археолог   интересно   находка   фото   
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Elena Ki 39 минут назад
керамический сосуд с изображением лица ... китайца
Зачем нужен сосуд с запаянным верхом? Или у него ещё и дна нет?
Совершенно бесполезная китайская подделка. Возрастом 7 тыс. лет.
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