16 археологических находок, которые помогли людям взглянуть на историю с совершенно новой стороны

Археология — это наука, которая изучает историю человечества через анализ оставленных им следов. Одним из самых увлекательных её аспектов является обнаружение крутых археологических находок, которые могут изменить наше понимание прошлого. К ним относят не только предметы труда, различные останки и древние постройки.
Не меньший интерес для изучения представляют предметы искусства, украшения и даже еда, которая смогла сохраниться, несмотря на влияние времени.
Каждый из этих артефактов, как правило, уникален и может рассказать ряд удивительных сведений, которые ранее нам были недоступны. Благодаря этому мы имеем возможность понять, как развивались различные культуры и через какие препятствия им пришлось пройти на пути к совершенству.
Гавайское ручное оружие из дерева и зубов акулы, приблизительно 1778 год
Череп Марии Магдалины, выставлен в церкви Сен-Максимен во Франции
Неаполитанская гондола короля Испании Карлоса II. Стиль барокко с позолотой, 1688 год
Большая ванна императора Нерона из порфира
Первоначально объект находился во дворце Нерона, сейчас он выставлен в музее Ватикана в Риме.
Стеклянный глаз, вставленный в траурное кольцо после смерти его владельца. Викторианская эпоха
Подвеска 16 века, которая принадлежала королю Англии Генриху VIII
Хандзя-но-Онтачи — японский меч, выкованный в период Эдо (1603–1867), который был предназначен для борьбы против демонов и нечистых сил
При общей длине в 465 сантиметров и весе в 75 килограммов он считается самым большим мечом в Японии.
Эта удивительно хорошо сохранившаяся повозка, которой около 4000 лет
Она сделана из чистого дуба, обнаружена в селе Лчашен, недалеко от озера Севан, Армения.
Древнеримские свинцовые трубы, которым 2000 лет
Ранний пример успешной краниопластики, 400 год нашей эры
Краниопластика — хирургическая процедура, позволяющая исправить дефект с помощью костной ткани (сегодня это осуществляется ещё и с помощью полимерных металлов и пластика). Пациент выжил, о чем свидетельствует хорошо зажившая рана.
Стела голода расположена около древнего города Асуана в Египте
Записи на стеле повествует о семилетнем периоде засухи во время правления фараона Джосера из третьей династии.
Скульптура из персидского зрительного зала царя Дария I. Капитель в форме быка. Сделана приблизительно в 518-460 годах до нашей эры
Это керамический сосуд с изображением лица человека, которому 5600 лет
Найден на археологическом объекте Янгуаньжай возле Сианя в китайской провинции Шэньси. Сосуд был сделан представителями культуры неолита Яншао. Эта культура существовала в 5000-3000 годах до нашей эры.
Место для приготовления и раздачи еды в Помпеях, I век нашей эры
Кодекс Гигас, также известный как Библия дьявола, является самой большой иллюстрированной рукописью в мире
Она была написана богемским монахом 13 века, которому якобы помогал дьявол.
Римские стеклянные сосуды в форме птиц использовались в качестве флаконов для духов
Жидкость запечатывалась внутри сосудов. Чтобы воспользоваться духами, кончик хвоста нужно было надломить. Птица, которая изображена на нижнем снимке всё ещё цела и наполнена ароматным содержимым.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
Зачем нужен сосуд с запаянным верхом? Или у него ещё и дна нет?
Совершенно бесполезная китайская подделка. Возрастом 7 тыс. лет.