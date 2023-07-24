15 крутых вещичек, которые люди ухватили в секонд-хендах за копьё

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Иногда в комиссионных магазинах можно найти прикольные шутки. В хорошем состоянии и за копейки - это особенно приятно. Сейчас покажем, что люди находят в секонд-хендах США и Европы.
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А вы когда-нибудь покупали классные вещички в секондах?
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Про шубу вообще смешно, даже на плохом качестве фото видно, что там меху писта уже и такое и даром не надо, а еще и получить за нее деньги вместо выброса на помойку (как и другого хлама в посте) - просто приятный бонус
Такие как минимум наверно 300$ стоят.
Тот, кто их продал полный ИДИОТ, ну а тот, кто купил ОЧЕНЬ удачный человек.