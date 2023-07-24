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15 крутых вещичек, которые люди ухватили в секонд-хендах за копьё

15 крутых вещичек, которые люди ухватили в секонд-хендах за копьё

Автор:
24 июля 2023 17:10
Метки: Вещи   интересно   комиссионный магазин   одежда   секонд-хенд   фото   
1878
16

Иногда в комиссионных магазинах можно найти прикольные шутки. В хорошем состоянии и за копейки - это особенно приятно. Сейчас покажем, что люди находят в секонд-хендах США и Европы.

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А вы когда-нибудь покупали классные вещички в секондах?

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Метки: Вещи   интересно   комиссионный магазин   одежда   секонд-хенд   фото   
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12  комментариев
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831
Шурман Час назад
Была тема только приехал в Бельгию и случайно зашел даже не в сэкондхэнд а комиссионка , если перевести с франков на евро я дубленку новую хугобос взял за примерно 7-8 евро . Просто новая дубленка и мой размер , так она и сейчас в шкафу , настоящая ирландская шкура овцы . Сносу нет , каждую зиму ее одеваю .
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43k
Игорь Полчаса назад
Фотообъектив "Ленинград М-ТОМ" 700р г. Сыктывкар
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9k
Garpia121 52 минуты назад
Шуба из натурального меха даром не нужна. Сейчас такое только самые недалекие носят.
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440
twincam Garpia121 18 минут назад
А ты одеваешься в одежду из целофана?
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4k
Natalia Час назад
Ну кроме мака, очков и двери - остальное помойка.
Про шубу вообще смешно, даже на плохом качестве фото видно, что там меху писта уже и такое и даром не надо, а еще и получить за нее деньги вместо выброса на помойку (как и другого хлама в посте) - просто приятный бонус
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12
PavelFox Час назад
Ray Ban Bausch & Lomb Aviator Gold Ambermatic Vintage 1970s за 5$ ??!!
Такие как минимум наверно 300$ стоят.
Тот, кто их продал полный ИДИОТ, ну а тот, кто купил ОЧЕНЬ удачный человек.
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5k
Hugo_RnD 2 часа назад
шуба за 4000 тысячи рублей - это за 4 ляма, вообще-то.
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Спелая кукурузинка

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