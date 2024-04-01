19 крутых вещиц, которые одни люди выкинули, а другие с радостью забрали себе

Часто бывает так, что люди недооценивают старые вещи и выбрасывают их в мусорную корзину, не задумываясь о том, что они могут быть полезными для кого-то другого. Нередко от довольно крутых штуковин избавляются из-за небольших дефектов или потери модности. Однако им вполне можно подарить вторую жизнь.