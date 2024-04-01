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19 крутых вещиц, которые одни люди выкинули, а другие с радостью забрали себе

19 крутых вещиц, которые одни люди выкинули, а другие с радостью забрали себе

Автор:
01 апреля 2024 12:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   выбросили   ккрашение   красота   находка   фото   
994
20

Часто бывает так, что люди недооценивают старые вещи и выбрасывают их в мусорную корзину, не задумываясь о том, что они могут быть полезными для кого-то другого. Нередко от довольно крутых штуковин избавляются из-за небольших дефектов или потери модности. Однако им вполне можно подарить вторую жизнь.

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Безопасность прежде всего.

Я не могу поверить, что кто-то выбросил это кольцо, оно такое красивое!

На экране есть трещина, но в целом он абсолютно функционален.

Кто-то выбросил палатку на 11 человек в парке, в котором я работаю. Для неё нужна только новая стойка. Все молнии работают, никаких потёртостей или разрывов. Выглядит как новая, стоит около 250 баксов.

Это кольцо — самое крутое. Вероятнее всего, это платина. А камни я уже проверил у ювелира, и это настоящие чёрные и белые бриллианты.

Если вы хотите избавиться от старых предметов, то лучше всего передать их в хорошие руки, чтобы они продолжили служить своей цели. Кто знает, может быть, ваша старая вещь станет настоящей находкой для кого-то другого?


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Метки: Вещи   выбросили   ккрашение   красота   находка   фото   
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5  комментариев
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2k
Палыч Полчаса назад
Часто бывает так, что люди недооценивают старые вещи ©
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Часто бывает так, что люди переоценивают старые вещи.
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5k
Артур 6 минут назад
Если приложить руки и правильно изогнуть ,получится стильный браслет...
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22k
alexis 13 минут назад
Вчера вечером мы нашли сумку с украшениями (С)
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61k
dima423 21 минуту назад
За некоторые находки можно и уголовку получить...тк они считаются кражей)
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2k
Alex 22 минуты назад
По поводу золота или часов, если настоящий хозяин в полицию обратится, то у нашедшего реальный шанс срок получить
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3382 поста (3084 в горячем)

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