19 крутых вещиц, которые одни люди выкинули, а другие с радостью забрали себе

Часто бывает так, что люди недооценивают старые вещи и выбрасывают их в мусорную корзину, не задумываясь о том, что они могут быть полезными для кого-то другого. Нередко от довольно крутых штуковин избавляются из-за небольших дефектов или потери модности. Однако им вполне можно подарить вторую жизнь.
Безопасность прежде всего.
Прошлой ночью нашла это замечательное кольцо из 14-каратного золота с нефритом и культивированным жемчугом
Я не могу поверить, что кто-то выбросил это кольцо, оно такое красивое!
На экране есть трещина, но в целом он абсолютно функционален.
Кто-то выбросил палатку на 11 человек в парке, в котором я работаю. Для неё нужна только новая стойка. Все молнии работают, никаких потёртостей или разрывов. Выглядит как новая, стоит около 250 баксов.
Только вы, ребята, поймёте чувство, которое я испытал, увидев два полных ящика масла Kerrygold
Это кольцо — самое крутое. Вероятнее всего, это платина. А камни я уже проверил у ювелира, и это настоящие чёрные и белые бриллианты.
Если вы хотите избавиться от старых предметов, то лучше всего передать их в хорошие руки, чтобы они продолжили служить своей цели. Кто знает, может быть, ваша старая вещь станет настоящей находкой для кого-то другого?
Источник:
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Часто бывает так, что люди переоценивают старые вещи.