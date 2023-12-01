В Пакистане обнаружен тайник с монетами 2000-летней давности

Сосуд с монетами нашли в ступе - буддийской святыне, возведённой на руинах Мохенджо-Даро после его упадка. Раскопками руководил Сайед Шакир Шах. Столетия коррозии сплавили монеты в единый комок весом около 5,5 кг.

По словам археолога и гида Шейха Джаведа Али Синдхи, клад, вероятно, состоит из 1000-1500 монет. На некоторых экземплярах изображена фигура кушанского царя.