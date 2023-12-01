В Пакистане обнаружен тайник с монетами 2000-летней давности

Археологи нашли в руинах буддийского храма чрезвычайно редкий клад медных монет, возраст которых, как считается, превышает 2000 лет.
Монеты и святилище датируются временем Кушанской империи - преимущественно буддийским государством, правившим регионом примерно со II века до н. э. по III век н. э. Кушаны завоевали Греко-Бактрийское царство, основанное в Центральной Азии Александром Македонским.
Храм находится среди руин Мохенджо-Даро - древнего города цивилизации долины Инда, возникшего около 2600 года до н. э на территории нынешнего Пакистана.
Сосуд с монетами нашли в ступе - буддийской святыне, возведённой на руинах Мохенджо-Даро после его упадка. Раскопками руководил Сайед Шакир Шах. Столетия коррозии сплавили монеты в единый комок весом около 5,5 кг.
По словам археолога и гида Шейха Джаведа Али Синдхи, клад, вероятно, состоит из 1000-1500 монет. На некоторых экземплярах изображена фигура кушанского царя.
Это первые артефакты, найденные в ступе с 1931 года, когда британский археолог Эрнест Маккей обнаружил более 1000 медных монет. На ранних находках с одной стороны изображена стоящая фигура царя, а с другой - бог Шива и другие символы.
Мохенджо-Даро - на языке синдхи означает "холм мертвецов" - был заброшен примерно к 1800 году до н. э. вместе с другими крупными городами цивилизации долины Инда. Исследователи полагают, что древние города находились слишком далеко от берегов реки Инд, чтобы выжить в условиях засухи, что заставило людей перебраться в более мелкие поселения в предгорьях Гималаев.
Считается, что около 150 г. н. э. цари Кушанской империи приказали построить буддийскую ступу в Мохенджо-Даро. К тому времени возраст руин древнего города составлял почти 2000 лет.
Ступа опустела примерно в 500 г. н. э., возможно, после того, как была повреждена землетрясением, или из-за упадка буддизма в этом регионе. К тому времени Кушанская империя распалась на независимые царства, которые завоевали сасаниды.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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