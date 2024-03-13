В Германии обнаружено самое массовое захоронение жертв чумы

"Исторические документы свидетельствуют о том, что чумные кладбища находились за пределами города в направлении Рохусфридхофа и Йоханниса. По-видимому, найдено кладбище в Йоханнисе", - сказал мэр Нюрнберга Маркус Кёниг.

"В могилах лежат останки детей и стариков, мужчин и женщин; чума не считалась ни с возрастом, ни с социальным статусом. Впервые для города с таким значением, как Нюрнберг, можно провести эмпирически достоверный анализ большой группы населения того периода", - добавил он.