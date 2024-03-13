В Германии обнаружено самое массовое захоронение жертв чумы

Нюрнберг, как и многие города Европы в Средневековье, пережил вспышки чумы, известной также как Черная смерть. Поэтому нет ничего удивительного в том, что рабочие, копая участок под строительство дома престарелых, обнаружили скелеты. Но что застало археологов врасплох, так это количество захоронений.
"Исторические документы свидетельствуют о том, что чумные кладбища находились за пределами города в направлении Рохусфридхофа и Йоханниса. По-видимому, найдено кладбище в Йоханнисе", - сказал мэр Нюрнберга Маркус Кёниг.
"В могилах лежат останки детей и стариков, мужчин и женщин; чума не считалась ни с возрастом, ни с социальным статусом. Впервые для города с таким значением, как Нюрнберг, можно провести эмпирически достоверный анализ большой группы населения того периода", - добавил он.
Обнаружено крупнейшее на сегодня массовое захоронение жертв эпидемии XVII века. Команда насчитала не менее 1000 скелетов, уложенных в 7 рядов друг на друга.
Некоторые кости повреждены из-за бомб, сброшенных неподалёку во время Второй мировой войны. Кроме того, многие останки позеленели из-за подтекания отходов с расположенного неподалёку медного завода.
"Находка сразила нас всех", - призналась Мелани Лангбайн из Нюрнбергской службы охраны памятников.
Начиная с XIV века вспышки чумы происходили в Нюрнберге примерно каждые 10 лет.
Эксперты обнаружили запись от 1634 года, в которой подробно описывается эпидемия, забравшая жизни более 15000 человек в период с 1632 по 1633 год.
Во время захоронения тела не были уложены в соответствии с христианскими обычаями, согласно которым усопших укладывают на спину лицом на восток. Требовалось экономить пространство и быстро избавляться от заразных тел. Детей иногда втискивали между взрослыми.
Некоторые тела были просто завернуты в ткань, в то время как другие были одеты, что позволило археологам найти пуговицы, крючки, пряжки.
Чума обрушилась на мир тремя волнами в период с 1300-х по 1900-е годы и унесла жизни миллионов людей.
Первая волна, названная Чёрной смертью, прошла с 1347 по 1351 год, вторая в 1500-х годах привела к появлению нового штамма, а последняя в конце 1800-х годов распространилась по Азии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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