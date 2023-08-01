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В Германии найдены карманные солнечные часы эпохи Средневековья

В Германии найдены карманные солнечные часы эпохи Средневековья

Автор:
01 августа 2023 10:48
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Германия   археолог   находка   раскопки   солнечные часы   средневековье   
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Студенты Марбургского университета в ходе раскопок на месте церкви обнаружили солнечные часы размером со спичечный короб. Устройство изготовлено из бронзы и дерева. Предположительно, часы эпохи позднего Средневековья принадлежали Братьям общей жизни - монашескому ордену, основанному в Нидерландах в конце XIV века.

Братство общей жизни основал нидерландский богослов и проповедник Герт Гроте, со временем движение распространилось в Нидерландах, Германии и Швейцарии. Община поселилась в старом монастырском строении 1527 года, расположенном в верхней части Марбурга.

По словам профессора Феликса Тайхнера, руководителя археологической группы, подобный предмет впервые найден на территории Гессена, а его изготовление требовало высокого уровня знаний в области астрономии и математики, а также ремесленного мастерства.

Чтобы идентифицировать артефакт, ученые сравнили находку с аналогичным изделием из Швейцарии. Старинные часы состоят из плоского диска и гномона, который отбрасывает тень на пластину и позволяет определить время по положению Солнца. Самые ранние из известных солнечных часов относятся к 1500 году до н.э.

Археологи продолжают вести раскопки в надежде обнаружить новые артефакты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   археолог   находка   раскопки   солнечные часы   средневековье   
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4  комментария
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177
Patiot Полчаса назад
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ekarataev 42 минуты назад
Потрясающая идея для кружка выпиливания - выжигания.
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3k
Едондер пуп 52 минуты назад
Да это Ломоносов потерял там по пьяни))
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30k
Юрий Час назад
Тут и компас есть. Без правильной ориентации солнечных часов время не определить.
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