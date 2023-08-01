В Германии найдены карманные солнечные часы эпохи Средневековья

Чтобы идентифицировать артефакт, ученые сравнили находку с аналогичным изделием из Швейцарии. Старинные часы состоят из плоского диска и гномона, который отбрасывает тень на пластину и позволяет определить время по положению Солнца. Самые ранние из известных солнечных часов относятся к 1500 году до н.э.