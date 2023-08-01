В Германии найдены карманные солнечные часы эпохи Средневековья

Студенты Марбургского университета в ходе раскопок на месте церкви обнаружили солнечные часы размером со спичечный короб. Устройство изготовлено из бронзы и дерева. Предположительно, часы эпохи позднего Средневековья принадлежали Братьям общей жизни - монашескому ордену, основанному в Нидерландах в конце XIV века.
Братство общей жизни основал нидерландский богослов и проповедник Герт Гроте, со временем движение распространилось в Нидерландах, Германии и Швейцарии. Община поселилась в старом монастырском строении 1527 года, расположенном в верхней части Марбурга.
По словам профессора Феликса Тайхнера, руководителя археологической группы, подобный предмет впервые найден на территории Гессена, а его изготовление требовало высокого уровня знаний в области астрономии и математики, а также ремесленного мастерства.
Чтобы идентифицировать артефакт, ученые сравнили находку с аналогичным изделием из Швейцарии. Старинные часы состоят из плоского диска и гномона, который отбрасывает тень на пластину и позволяет определить время по положению Солнца. Самые ранние из известных солнечных часов относятся к 1500 году до н.э.
Археологи продолжают вести раскопки в надежде обнаружить новые артефакты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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