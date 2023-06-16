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В Лондоне нашли мавзолей римских времён

В Лондоне нашли мавзолей римских времён

Автор:
16 июня 2023 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Открытия   археология   интересное   лондон   мавзолей   находки   новости   раскопки   ученые   фото   
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Жители района Саутуарк в Лондоне сделали уникальную находку прямо возле своего дома. Как определили специалисты Лондонского музея археологии, это — остатки древнего римского мавзолея.

Жители боро Саутуорк в Лондоне заметили эту необычную каменную конструкцию возле своего дома. Чуть позже там начала работать команда археологов из Лондонского музея археологии (MOLA). В результате раскопок было установлено, что под слоем земли находится древний римский мавзолей, у которого сохранились полы и часть стен. Археологи полагают, что это место использовалось в качестве усыпальницы для высокопоставленных членов римского общества.

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Больше всего экспертов удивило то, насколько хорошо сохранился римский мавзолей: возможно, он самый "нетронутый" из всех когда-либо обнаруженных в Великобритании. Всего археологи нашли две мозаики (одна - самая крупная и центральная, а вторая поменьше), платформы, хорошо сохранившиеся ступени. Скорее всего, это было крупное здание с двумя этажами. Также при раскопках нашли более 100 монет, части керамики, черепицу и куски металла.

"Это уникальное место даёт нам представление об образе жизни, и состоянии этой части города в римские времена: от ранней фазы строительства, когда Лондон расширялся и здесь появились богато украшенные римские здания, вплоть до позднего римского периода, когда поселение уменьшилось и стало скромнее," - говорит Антониетта Лерц, старший археолог лондонского музея.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   археология   интересное   лондон   мавзолей   находки   новости   раскопки   ученые   фото   
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2  комментария
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593
Куруш Полчаса назад
Соседи еще не предъявили доказательство, что там казак захоронен? По углам мозайки ведь явно шаравары )
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227
thrashbox 2 часа назад
А римского Ленина они там, случаем, не нашли ?
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