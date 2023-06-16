В Лондоне нашли мавзолей римских времён

Больше всего экспертов удивило то, насколько хорошо сохранился римский мавзолей: возможно, он самый "нетронутый" из всех когда-либо обнаруженных в Великобритании. Всего археологи нашли две мозаики (одна - самая крупная и центральная, а вторая поменьше), платформы, хорошо сохранившиеся ступени. Скорее всего, это было крупное здание с двумя этажами. Также при раскопках нашли более 100 монет, части керамики, черепицу и куски металла.