В Лондоне нашли мавзолей римских времён

Жители района Саутуарк в Лондоне сделали уникальную находку прямо возле своего дома. Как определили специалисты Лондонского музея археологии, это — остатки древнего римского мавзолея.
Жители боро Саутуорк в Лондоне заметили эту необычную каменную конструкцию возле своего дома. Чуть позже там начала работать команда археологов из Лондонского музея археологии (MOLA). В результате раскопок было установлено, что под слоем земли находится древний римский мавзолей, у которого сохранились полы и часть стен. Археологи полагают, что это место использовалось в качестве усыпальницы для высокопоставленных членов римского общества.
Больше всего экспертов удивило то, насколько хорошо сохранился римский мавзолей: возможно, он самый "нетронутый" из всех когда-либо обнаруженных в Великобритании. Всего археологи нашли две мозаики (одна - самая крупная и центральная, а вторая поменьше), платформы, хорошо сохранившиеся ступени. Скорее всего, это было крупное здание с двумя этажами. Также при раскопках нашли более 100 монет, части керамики, черепицу и куски металла.
"Это уникальное место даёт нам представление об образе жизни, и состоянии этой части города в римские времена: от ранней фазы строительства, когда Лондон расширялся и здесь появились богато украшенные римские здания, вплоть до позднего римского периода, когда поселение уменьшилось и стало скромнее," - говорит Антониетта Лерц, старший археолог лондонского музея.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста