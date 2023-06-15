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У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами: погибло не менее 78 человек

У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами: погибло не менее 78 человек

Автор:
15 июня 2023 10:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   греция   лодки   люди   мигранты   новости   фото   
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По меньшей мере 78 мигрантов утонули в Ионическом море близ греческого городка Пилос на полуострове Пелопоннес при крушении рыболовецкого судна.

Ранее телеканал информировал о 59 погибших. По данным ERT NEWS, еще 104 человека были спасены в международных водах в 47 морских милях к юго-западу от Пилоса.

Телеканал приводит данные Международной организации по миграции, согласно которой на борту судна, которое, вероятно, вышло четыре дня назад из ливийского Тобрука, находилось не менее 400 человек. В свою очередь греческий новостной портал newsit.gr приводит заявления спасенных о том, что на судне находились 750 человек.


Спасенные перевезены в город Каламата. Туда в среду в срочном порядке направилась президент Греции Катерина Сакелларопулу, чтобы встретиться с людьми, которых доставили на берег.

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Метки: в мире   греция   лодки   люди   мигранты   новости   фото   
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3  комментария
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5k
Rubiroid_47 47 минут назад
Четыре сотни диких мужиков в Греции как раз и не хватало.
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Pioner76 14 минут назад
Ни кто их туда не звал.
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