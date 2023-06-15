У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами: погибло не менее 78 человек

Телеканал приводит данные Международной организации по миграции, согласно которой на борту судна, которое, вероятно, вышло четыре дня назад из ливийского Тобрука, находилось не менее 400 человек. В свою очередь греческий новостной портал newsit.gr приводит заявления спасенных о том, что на судне находились 750 человек.

Спасенные перевезены в город Каламата. Туда в среду в срочном порядке направилась президент Греции Катерина Сакелларопулу, чтобы встретиться с людьми, которых доставили на берег.