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Фантазия жаждущих нелегально ввезти товар в страну порой не знает границ

Фантазия жаждущих нелегально ввезти товар в страну порой не знает границ

Автор:
11 июля 2023 12:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   кондробанда   люди   новости   процессор   странности   фото   
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В Китае задержали прикрепившего к телу 306 процессоров контрабандиста.

Как ни странно, вывести нарушителя закона на чистую воду помог вовсе не металлодетектор, а необычная поза контрабандиста. Что не удивительно, ведь ему буквально пришлось расклеить комплектующие по всему телу.


Модели процессоров не раскрыли — предполагается, что речь об экземплярах с сокетом LGA 2066. Зачем человеку понадобилось рисковать, транспортируя таким образом товар далеко не первой свежести — хороший вопрос.

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Метки: в мире   кондробанда   люди   новости   процессор   странности   фото   
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2  комментария
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19k
Bill Полчаса назад
Действительно не стоило перевозить такой несвежий товар
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11k
Copycat 5 минут назад
а зачем он их в китай ввозил? мне казалось китай наоборот экспортирует)

я на алике пару раз как раз заказывал себе процы и один раз именно Зеон)
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