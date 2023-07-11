Фантазия жаждущих нелегально ввезти товар в страну порой не знает границ

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В Китае задержали прикрепившего к телу 306 процессоров контрабандиста.
Как ни странно, вывести нарушителя закона на чистую воду помог вовсе не металлодетектор, а необычная поза контрабандиста. Что не удивительно, ведь ему буквально пришлось расклеить комплектующие по всему телу.
Модели процессоров не раскрыли — предполагается, что речь об экземплярах с сокетом LGA 2066. Зачем человеку понадобилось рисковать, транспортируя таким образом товар далеко не первой свежести — хороший вопрос.
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Метки: в мире кондробанда люди новости процессор странности фото
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я на алике пару раз как раз заказывал себе процы и один раз именно Зеон)