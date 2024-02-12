Заключенный и его загадочные схемы: новый способ генерации электроэнергии?

Заключенный якобы придумал новый метод генерации электроэнергии. Фотографии схем, больше похожих на заклинания, он прислал из тюрьмы, где отбывает пожизненное заключение.
87-летний мужчина поделился мистическими письменами со своей дочерью, а она выложила схемы в сеть. Отец девушки утверждает, что несколько листов бумаги с таблицами, объяснениями и эзотерическими символами содержат «новый метод генерации энергии», и просит как можно скорее рассказать про них учёным-физикам.
Девушка решила поделиться безумными схемами отца в соцсетях. Посты собрали несколько миллионов просмотров и множество комментариев. Один из пользователей Reddit с трудом узнал в записях нечто отдалённо напоминающее термоядерную реакцию. Другие предложили спросить совета у Илона Маска или ChatGPT. Большинство пользователей, впрочем, сошлись во мнении, что отец девушки болен шизофренией и нуждается в медицинской помощи.
Источник:
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