Заключенный и его загадочные схемы: новый способ генерации электроэнергии?



Девушка решила поделиться безумными схемами отца в соцсетях. Посты собрали несколько миллионов просмотров и множество комментариев. Один из пользователей Reddit с трудом узнал в записях нечто отдалённо напоминающее термоядерную реакцию. Другие предложили спросить совета у Илона Маска или ChatGPT. Большинство пользователей, впрочем, сошлись во мнении, что отец девушки болен шизофренией и нуждается в медицинской помощи.