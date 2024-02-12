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Заключенный и его загадочные схемы: новый способ генерации электроэнергии?

Заключенный и его загадочные схемы: новый способ генерации электроэнергии?

Автор:
12 февраля 2024 10:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   загадочные схемы   заключенный   люди   новости   способ генерации электроэнергии   фото   
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Заключенный якобы придумал новый метод генерации электроэнергии. Фотографии схем, больше похожих на заклинания, он прислал из тюрьмы, где отбывает пожизненное заключение.

87-летний мужчина поделился мистическими письменами со своей дочерью, а она выложила схемы в сеть. Отец девушки утверждает, что несколько листов бумаги с таблицами, объяснениями и эзотерическими символами содержат «новый метод генерации энергии», и просит как можно скорее рассказать про них учёным-физикам.


Девушка решила поделиться безумными схемами отца в соцсетях. Посты собрали несколько миллионов просмотров и множество комментариев. Один из пользователей Reddit с трудом узнал в записях нечто отдалённо напоминающее термоядерную реакцию. Другие предложили спросить совета у Илона Маска или ChatGPT. Большинство пользователей, впрочем, сошлись во мнении, что отец девушки болен шизофренией и нуждается в медицинской помощи.

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Метки: в мире   загадочные схемы   заключенный   люди   новости   способ генерации электроэнергии   фото   
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14  комментариев
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35k
Fat Lynx 2 часа назад
Ё*нулся в тюряге от безделия... бывает!
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Dartanjan 14 секунд назад
Должно сработать! Осталось поймать одноглазого снежного человека, что изображён на листе в правой части.
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3k
Vovan Petroff 47 секунд назад
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4k
Хрюн 19 минут назад
Мой медведь ещё в школе такой реактор собирал. А как на балалайке играть начал так науку забросил.
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805
cdzpm Полчаса назад
Видимо у него дохрена времени
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34k
Юрий Полчаса назад

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18k
seller-k Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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7k
V2.Smirnov 47 минут назад
Я бы меньше доверял писаниям, начинающимися словами "My Black Hole Rust".
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58k
zloykoyot 48 минут назад
Нихера вы не понимаете. Это же чувак вошёл в ментальную связь с автором книги Войнича.
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25k
сеньор Леонсио Час назад
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