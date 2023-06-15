FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7670 постов • 877 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Джеки Чан не смог удержать слёз, увидев нарезку из своих старых фильмов

Джеки Чан не смог удержать слёз, увидев нарезку из своих старых фильмов

Автор:
15 июня 2023 09:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актёр   видео   джеки чан   кино   нарезка трюков   трюки   фильм   шоу бизнес   
800
3
2

Актёр, которому недавно исполнилось 69 лет, увидел на экране свои лучшие трюки - и загрустил.

В сети завирусилось видео, в котором Джеки Чан смотрит на экран и вспоминает молодость.


На самом деле, это не реальное событие, а отрывок из фильма «Кунг-фу жеребец» 2023 о пожилом каскадёре, который учит коня сниматься в кино. Правда, легче от этого не становится, и сцена с просмотром старых трюков вполне жизненная. Актёру 69 лет, и лучшая, активная и продуктивная часть жизни - позади. Так что слёзы на экране вполне могли быть искренними.


За свою карьеру Джеки Чан выполнил столько трюков (больше 3000), что дважды удостаивался сертификатов Книги рекордов Гиннеса (в категориях "Самое большое количество отведенных ролей для одного фильма" и "Самое большое количество трюков, выполненных актером").


Он всегда говорил, что готов рискнуть жизнью ради красивого кадра. И рисковал. А уж сколько раз он получал переломы и другие травмы, выполняя тот или иной сложный трюк на съемочной площадке! За карьеру актёр снялся в более чем 100 отечественных и международных фильмах, в том числе в таких киношедеврах, как "Вокруг света за 80 дней" (США / Германия / Ирландия / Великобритания, 2004) и трех сериях "Час Пика" (США, 1998-2007).


Дебютировал Джеки Чан в фильме "Большой и маленький Вонг Тин Бар" (Гонконг, 1962). Тогда ему было восемь лет, и он еще не задумывался об актёрской карьере и о том, что станет звездой фильмов с боевыми искусствами. Примечательно, что Чан всегда старался играть только положительных персонажей и даже избегал ругаться в фильмах, т.к. всегда хотел служить примером для детей. В отличие от Брюса Ли, лупившего злодеев с максимально серьезным выражением лица, он избрал другой образ - этакий добряк, который вляпывается в истории и будто случайно совершает головокружительные трюки. Большинство из них он придумывал сам и выполнял тоже самостоятельно. Хотя дублеры у актёра все-таки были. Однако им доверялось только что-то самое примитивное типа вождения авто, чтобы в это время Чан мог отдохнуть. Также он делегировал свои обязанности дублёрам, когда собственные умения не позволили сняться в сцене, где герою Чана пришлось ехать на скейтборде в "Закусочной на колесах" или на мотоцикле в "Доспехах Бога — 2: Операция "Кондор".


Также замену использовали в отдельных кадрах с драками, когда Чан еще залечивал травмы. А вот в поздних американских картинах количество дублеров росло — сказывался почтенный возраст актёра, а также нежелание страховщиков связываться с этим безумцем. Самый отчаянный трюк, который едва не отправил его на тот свет, случился в одном из лучших его фильмов, "Доспехах Бога". Под недооценившим свой вес Чаном сломалась ветка, он грохнулся с высоты 6 метров и ударился головой о камень. Актёру потребовалась операция, в результате которой в череп Джеки вставили металлическую пластину. И сейчас в его черепе до сих пор есть углубление, в которое он иногда разрешает погрузить палец какому-нибудь ведущему ток-шоу.


Вряд ли в ближайшем будущем найдётся такой актёр, способный самозабвенно отдаваться съемкам и рисковать своей жизнью на съёмках. Живи, Легенда!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актёр   видео   джеки чан   кино   нарезка трюков   трюки   фильм   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Alex ASK 55 минут назад
В 2017 году на шоу собрали команды каскадёров Джеки всех лет съёмок.
И устроили очень трогательную встречу с его "семьёй"

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Viktor 18 минут назад
Да, годы берут своё - на улице встретил бы, не узнал!


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pinbalist Полчаса назад
Кумир из детства и до сих пор. Сейчас уже с дочкой с удовольствием пересматриваю его фильмы.

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

127596



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Бойкот и точка
Бойкот и точка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#люди#машина#история#новости#факты#аварии#СССР#собака#наука
#фото#Юмор#автомир#животные#позитив#интересное#ДТП#улыбнуло#Россия#алкоголь
#интересно#автомобили#Прикол#Автовсячина#подборка#кино#Китай#авто аварии#фильм#Разное
Бойкот и точка Бойкот и точка Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться