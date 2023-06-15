Джеки Чан не смог удержать слёз, увидев нарезку из своих старых фильмов

Актёр, которому недавно исполнилось 69 лет, увидел на экране свои лучшие трюки - и загрустил.
В сети завирусилось видео, в котором Джеки Чан смотрит на экран и вспоминает молодость.
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На самом деле, это не реальное событие, а отрывок из фильма «Кунг-фу жеребец» 2023 о пожилом каскадёре, который учит коня сниматься в кино. Правда, легче от этого не становится, и сцена с просмотром старых трюков вполне жизненная. Актёру 69 лет, и лучшая, активная и продуктивная часть жизни - позади. Так что слёзы на экране вполне могли быть искренними.
За свою карьеру Джеки Чан выполнил столько трюков (больше 3000), что дважды удостаивался сертификатов Книги рекордов Гиннеса (в категориях "Самое большое количество отведенных ролей для одного фильма" и "Самое большое количество трюков, выполненных актером").
Он всегда говорил, что готов рискнуть жизнью ради красивого кадра. И рисковал. А уж сколько раз он получал переломы и другие травмы, выполняя тот или иной сложный трюк на съемочной площадке! За карьеру актёр снялся в более чем 100 отечественных и международных фильмах, в том числе в таких киношедеврах, как "Вокруг света за 80 дней" (США / Германия / Ирландия / Великобритания, 2004) и трех сериях "Час Пика" (США, 1998-2007).
Дебютировал Джеки Чан в фильме "Большой и маленький Вонг Тин Бар" (Гонконг, 1962). Тогда ему было восемь лет, и он еще не задумывался об актёрской карьере и о том, что станет звездой фильмов с боевыми искусствами. Примечательно, что Чан всегда старался играть только положительных персонажей и даже избегал ругаться в фильмах, т.к. всегда хотел служить примером для детей. В отличие от Брюса Ли, лупившего злодеев с максимально серьезным выражением лица, он избрал другой образ - этакий добряк, который вляпывается в истории и будто случайно совершает головокружительные трюки. Большинство из них он придумывал сам и выполнял тоже самостоятельно. Хотя дублеры у актёра все-таки были. Однако им доверялось только что-то самое примитивное типа вождения авто, чтобы в это время Чан мог отдохнуть. Также он делегировал свои обязанности дублёрам, когда собственные умения не позволили сняться в сцене, где герою Чана пришлось ехать на скейтборде в "Закусочной на колесах" или на мотоцикле в "Доспехах Бога — 2: Операция "Кондор".
Также замену использовали в отдельных кадрах с драками, когда Чан еще залечивал травмы. А вот в поздних американских картинах количество дублеров росло — сказывался почтенный возраст актёра, а также нежелание страховщиков связываться с этим безумцем. Самый отчаянный трюк, который едва не отправил его на тот свет, случился в одном из лучших его фильмов, "Доспехах Бога". Под недооценившим свой вес Чаном сломалась ветка, он грохнулся с высоты 6 метров и ударился головой о камень. Актёру потребовалась операция, в результате которой в череп Джеки вставили металлическую пластину. И сейчас в его черепе до сих пор есть углубление, в которое он иногда разрешает погрузить палец какому-нибудь ведущему ток-шоу.
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Вряд ли в ближайшем будущем найдётся такой актёр, способный самозабвенно отдаваться съемкам и рисковать своей жизнью на съёмках. Живи, Легенда!
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