Их борьба: звезду "Универа" Гогунского не пустили в Грузию и отправили обратным рейсом в РФ

Актёр говорит, что власти Грузии испугались оппозиции.
Актёр Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале "Универ", прилетел в Грузию, но не смог выйти из столичного аэропорта. Гогунского в сопровождении пограничников завели в самолёт и отправили назад в Россию.
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Эту информацию подтвердил и директор артиста Табриз Шахиди, добавивший, что такое решение власти страны приняли по политическим причинам.
Сам актёр, вернувшись в Россию, заметил, что мы живём в самой прекрасной стране, которая прощает всех и вся. Он призвал россиян отдыхать на родине, чтобы не попадать в подобные истории.
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В последнее время в Грузии обострились антироссийские настроения. Совсем недавно прошли бойкоты против захода туристического лайнера в порт Батуми. Рьяные грузины выкрикивали лозунги, трясли плакатами и были не рады российским туристам, сделавшим остановку в Грузии по пути в Турцию. Что ж, если Грузии не нужны деньги россиян, найдутся другие страны, чьи жители будут рады визитам россиян. И внести коррективы в маршрут лайнера не составит труда.
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К сожалению, в мире слишком много дураков, которые проповедуют националистические идеи, и считают одних людей хуже других, отталкиваясь от религиозных, политических, культурных и географических отличий. Разумные же люди понимают, что в первую очередь надо дружить с окружающими, развивать интернационализм и равноправные отношения с с соседями. Ведь вместе - люди сила и способны на великие свершения. А разгони их по множеству мелких стран, настрой против друг-дружки и всё.. они уже не представляют никакой силы, ими можно крутить как хочешь. Не все это понимают, к сожалению, хотя принцип известен давно "Разделяй и властвуй"
Чтобы это заметить и понять ему нужно было ехать в Грузию?
Полетел прятаться от СВО олень, его и вернули, предатели не нужны не где а его "песни" что Россия лучшая страна - домашняя заготовка, хуля он попёрся к Грузинам с лучшей страны?
И если он прятаться от СВО полетел, то сейчас-то его мобилизуют? Тебя когда мобилизовали?
Печально что вы этого не знаете .
С таким народом усилия Лаврова уйдут коту под хвост.
Но о таких я не слышал. Спесивые, заносчивые, конфликтные, ..