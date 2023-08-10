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Их борьба: звезду "Универа" Гогунского не пустили в Грузию и отправили обратным рейсом в РФ

Их борьба: звезду "Универа" Гогунского не пустили в Грузию и отправили обратным рейсом в РФ

Автор:
10 августа 2023 10:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Виталий Гогунский   Грузия   актёр   аэропорт   знаменитость   политические мотивы   универ   
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Актёр говорит, что власти Грузии испугались оппозиции.

Актёр Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале "Универ", прилетел в Грузию, но не смог выйти из столичного аэропорта. Гогунского в сопровождении пограничников завели в самолёт и отправили назад в Россию.


Эту информацию подтвердил и директор артиста Табриз Шахиди, добавивший, что такое решение власти страны приняли по политическим причинам.


Сам актёр, вернувшись в Россию, заметил, что мы живём в самой прекрасной стране, которая прощает всех и вся. Он призвал россиян отдыхать на родине, чтобы не попадать в подобные истории.


В последнее время в Грузии обострились антироссийские настроения. Совсем недавно прошли бойкоты против захода туристического лайнера в порт Батуми. Рьяные грузины выкрикивали лозунги, трясли плакатами и были не рады российским туристам, сделавшим остановку в Грузии по пути в Турцию. Что ж, если Грузии не нужны деньги россиян, найдутся другие страны, чьи жители будут рады визитам россиян. И внести коррективы в маршрут лайнера не составит труда.

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Метки: Видео   Виталий Гогунский   Грузия   актёр   аэропорт   знаменитость   политические мотивы   универ   
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31  комментарий
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
И что даже Сильвестр Андреевич не помог ? А если без шуток, да пошли они на куй эти Грузины! Таких друзей за куй и в музей! Друзья у Эдика там...... 110% ссыкуны бежавшие на великах.......... Как по мне бежать а Грузию это как минимум предательство, там где тебя считают врагом, рая ни когда не будет!!! Прибегут все еще обратно, вот попомните мои слова!!! И те же Грузины будут петь песни о дружбе и дальнем родстве......
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16k
Голос Вселенной 42 секунды назад
Почему бы не написать просто "актер из универа"? Почему обязательно "звезда"??? Кому эта звезда светит???????
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30k
Григорий 23 минуты назад
Сумашествие нашло на некоторых людей. Ну не нравится тебе война России с Украиной и что? У нас тут тоже не в восторге. Но украинцы спокойно приехали в Россию и живут. Пара миллионов точно. Каким боком к этому грузины вообще? Почему ответственность за политические решения взыскивают с народа? Они думают, что мы на Путина будем злиться? Нет. Мы злимся на них. Но не на тех, что приезжают к нам, а на тех, кто разжигает ненависть.
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3k
Aleks 24 минуты назад
Кузя он на самом деле хороший человек. Даже слишком, многие этим пользуются, подруга его развела, отжала хату в Москве, он отдал ей все, даже раскрученный медиа бизнес. И фамилия Маирко кстати украинская. Какая то закономерность, за рубежом встречал много случаев что хохлухи отжимали у европейцев жилье, превращали их жизнь в ад, прожив пять лет и родив СЕБЕ, а не им ребенка. Так то.
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40k
Example 6.2.6 Полчаса назад
У грузинов до сих пор неприятное послевкусие, после 08.08.08. А нынешняя СВО, им это послевкусие лишь усилило, вот у них и зудит.
К сожалению, в мире слишком много дураков, которые проповедуют националистические идеи, и считают одних людей хуже других, отталкиваясь от религиозных, политических, культурных и географических отличий. Разумные же люди понимают, что в первую очередь надо дружить с окружающими, развивать интернационализм и равноправные отношения с с соседями. Ведь вместе - люди сила и способны на великие свершения. А разгони их по множеству мелких стран, настрой против друг-дружки и всё.. они уже не представляют никакой силы, ими можно крутить как хочешь. Не все это понимают, к сожалению, хотя принцип известен давно "Разделяй и властвуй"
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92
Радист 46 минут назад
"Сам актёр, вернувшись в Россию, заметил, что мы живём в самой прекрасной стране".
Чтобы это заметить и понять ему нужно было ехать в Грузию?
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8k
Сфинктер Андропова Час назад
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59k
Александр Час назад
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24k
MrGod Час назад
Всё правильно!
Полетел прятаться от СВО олень, его и вернули, предатели не нужны не где а его "песни" что Россия лучшая страна - домашняя заготовка, хуля он попёрся к Грузинам с лучшей страны?
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15k
banzai7 2 часа назад
В 22 году ВВП Грузии нереально взлетел за счёт релокантов из России.
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10k
au3 2 часа назад
Да ладно ... Вот российские погранцы отожгли получше: не пустили человека из Запорожи с украинским пасспортом и российским видом на жительство обратно из отпуска в Турции. Запорожь же Россия, но не совсем .... Человек остался без дома, работы и 4 месяца запрет навъезд просто так. Без объяснений.

С таким народом усилия Лаврова уйдут коту под хвост.
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16k
Shtoppi 2 часа назад
грузинские власти уподобляются странам коллективного запада во всем чем только можно, тупо копируя действия пиндосских марионеток, в надежде что это покажет их лояльность к западным ценностям. ведь по мнению некоторых тамошних альтернативно одаренных, они смогу развиваться по европейскому сценарию. на самом же деле, все идет по украинскому варианту развития событий, а самые горластые и деятельные индивиды, являются ни кем иным, как шайкой слабоумных, отрабатывающих гранты от т. н. западных нко.
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7k
Горец Ю 2 часа назад
Наверное, есть хорошие грузины.
Но о таких я не слышал. Спесивые, заносчивые, конфликтные, ..
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Теперь заживут!
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23k
ЦСКА 2 часа назад
Что то какую то пургу прогнал в стиле Кличко....Нихера не понятно!
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3k
Александр 2 часа назад
Хватит уже шутов называть звездами!
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