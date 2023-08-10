Их борьба: звезду "Универа" Гогунского не пустили в Грузию и отправили обратным рейсом в РФ

В последнее время в Грузии обострились антироссийские настроения. Совсем недавно прошли бойкоты против захода туристического лайнера в порт Батуми. Рьяные грузины выкрикивали лозунги, трясли плакатами и были не рады российским туристам, сделавшим остановку в Грузии по пути в Турцию. Что ж, если Грузии не нужны деньги россиян, найдутся другие страны, чьи жители будут рады визитам россиян. И внести коррективы в маршрут лайнера не составит труда.