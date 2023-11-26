«Ну и что?» народный артист высказался об ушедших из России компаниях

Что касается Александра - он не унывает. И считает, что всё не так уж и плохо. Попутно объясняет иностранцам, азы жизни в России:

Какая-то там «Икеа» ушла. Ну и что? Да что мы этого не сделаем? Я вчера был в магазине – все горит, сверкает, все ходят, покупают. Все нормально! А то «а какого-то бренда не будет, какой-то одежды не будет!» Да вы что, охренели что ли?! О чем вы говорите? Когда мне говорили: «бренды уходят, те, эти». Они идиоты! Они не читали книги о войне нашей. Да мы с фиговым листком будем ходить, с дубиной – мы всё равно им свернём шею!