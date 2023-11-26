«Ну и что?» народный артист высказался об ушедших из России компаниях

По его мнению, ничего страшного не случилось.
Александр Пашутин - он начал сниматься ещё в советские времена и отметился в знаковых проектах:
»Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Белый Бим чёрное ухо», «Экипаж».
Последний фильм стал всесоюзным хитом и классикой - в 2016-м его пересняли. По отзывам зрителей, не слишком удачно.
Что касается Александра - он не унывает. И считает, что всё не так уж и плохо. Попутно объясняет иностранцам, азы жизни в России:
Какая-то там «Икеа» ушла. Ну и что? Да что мы этого не сделаем? Я вчера был в магазине – все горит, сверкает, все ходят, покупают. Все нормально! А то «а какого-то бренда не будет, какой-то одежды не будет!» Да вы что, охренели что ли?! О чем вы говорите? Когда мне говорили: «бренды уходят, те, эти». Они идиоты! Они не читали книги о войне нашей. Да мы с фиговым листком будем ходить, с дубиной – мы всё равно им свернём шею!
Источник:
Мэтру уже 80 лет, но он продолжает сниматься и считает, что его жизнь сложилась не самым худшим образом.
Источник:
Источник:
- Джонни Депп еле сдерживал слёзы во время 7-минутной стоячей овации после показа его нового фильма в Каннах
- Николас Кейдж рассказал, что раньше расстраивался из-за мемов с собой
- "Россия должна сильно постараться": иноагент Смольянинов* озвучил своё условие для возвращения на Родину
- Арнольд Шварценеггер поддержал Брюса Уиллиса, завершившего карьеру из-за болезни
- Джеки Чан не смог сдержать слёз, увидев нарезку из своих старых фильмов
"Мы с фиговым листком и дубиной будем ходить, но все равно свернем им (врагам) шею".
О чём это говорит? Да о том, что весь мир они воспринимают как свою колонию, где они могут придти, показать зеркальце, и им за него сразу всё отдадут.
Не в пример примерам...
Лучше про него новостей услышать, чем об кормилицах...
Здоровья ему и долгих лет!!!
А без запада, великого и благословенного, у нас нет ни гамбургеров, ни кокаколы ни адидаса..
Так и помрем лапотниками.
Кстати, а кокакола и гамбургеры только же тем, чьё проживание "экономически целесообразно" предоставляются, да?
А русские сами по себе и жопа своя в тепле.
Ага, ежами с лопаты