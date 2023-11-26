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«Ну и что?» народный артист высказался об ушедших из России компаниях

«Ну и что?» народный артист высказался об ушедших из России компаниях

Автор:
26 ноября 2023 18:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Пашутин   Видео   актер   интервью   кино   экипаж   
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По его мнению, ничего страшного не случилось.

Александр Пашутин - он начал сниматься ещё в советские времена и отметился в знаковых проектах:

»Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Белый Бим чёрное ухо», «Экипаж».

Последний фильм стал всесоюзным хитом и классикой - в 2016-м его пересняли. По отзывам зрителей, не слишком удачно.

Что касается Александра - он не унывает. И считает, что всё не так уж и плохо. Попутно объясняет иностранцам, азы жизни в России:

Какая-то там «Икеа» ушла. Ну и что? Да что мы этого не сделаем? Я вчера был в магазине – все горит, сверкает, все ходят, покупают. Все нормально! А то «а какого-то бренда не будет, какой-то одежды не будет!» Да вы что, охренели что ли?! О чем вы говорите? Когда мне говорили: «бренды уходят, те, эти». Они идиоты! Они не читали книги о войне нашей. Да мы с фиговым листком будем ходить, с дубиной – мы всё равно им свернём шею!

Мэтру уже 80 лет, но он продолжает сниматься и считает, что его жизнь сложилась не самым худшим образом.

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Метки: Александр Пашутин   Видео   актер   интервью   кино   экипаж   
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13  комментариев
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36k
albedo 52 минуты назад
Хорошо сказал и ПРАВИЛЬНО!!!!
"Мы с фиговым листком и дубиной будем ходить, но все равно свернем им (врагам) шею".
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32k
Kladbische 11 секунд назад
Вопрос не в том, что кто-то там ушел. Вопрос в том, что они думали, что мы ради того, чтоб иметь возможность покупать их товары, продадим Родину.

О чём это говорит? Да о том, что весь мир они воспринимают как свою колонию, где они могут придти, показать зеркальце, и им за него сразу всё отдадут.
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4k
Руслан 10 минут назад
Да мало кто из забугорных ушел всерьез. Большинство работает под другими вывесками. Где дыры образовались, заткнули пока китайцами и параллельным импортом. Ну и собственное производство реально начинает оживать. А уж про «голую жопу» и говорить смешно. Что-то не видно массового обнищания и толп людей, ходящих в обносках или одевающихся в секонд-хэнде
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10k
goshan_hmc Полчаса назад
Когда здравый дух в здравом теле, то и мысли здравые!
Не в пример примерам...
Лучше про него новостей услышать, чем об кормилицах...
Здоровья ему и долгих лет!!!
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1k
Тордион Полчаса назад
Ну нравится русским с голой жопой ходить! Наверное это национальная идея? Ну и разумеется актеры. Кто еще в России разбирается в экономике? Разумеется они. Ну может быть еще уборщицы(по Ленину) и таксисты (личное наблюдение - вообще обо всем понимают!)
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333
zu4ara Тордион 5 минут назад

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August

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