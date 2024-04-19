Звезда «Гарри Поттера» оплакивает недавно умершую жену

Саманта Дэвис также была актрисой. С будущим мужем она познакомилась в 1988 году на съемках фильма «Уиллоу», где у нее была небольшая роль.

С тех пор пара была неразлучна в течение трех десятилетий. У них двое общих детей — Аннабель (27 лет) и Харрисон (21 год), которые унаследовали от отца карликовость. У Саманты также был низкий рост, он был вызван ахондроплазией — болезнью, при которой кости не вырастают в длину. Первый сын пары Ллойд, унаследовавший оба заболевания родителей, умер через 9 дней после рождения. Аннабель и Харрисону, унаследовавшим только диагноз отца, повезло больше.