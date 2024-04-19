Звезда «Гарри Поттера» оплакивает недавно умершую жену

Знаменитый актёр Уорвик Дэвис, которого все знают по роли гоблина Крюкохвата и магистра Йоды, отдал дань памяти своей супруге. Саманта, с которой он прожил в любви и согласии 30 лет, умерла 24 марта. Ей было 53 года.
Саманта Дэвис также была актрисой. С будущим мужем она познакомилась в 1988 году на съемках фильма «Уиллоу», где у нее была небольшая роль.
С тех пор пара была неразлучна в течение трех десятилетий. У них двое общих детей — Аннабель (27 лет) и Харрисон (21 год), которые унаследовали от отца карликовость. У Саманты также был низкий рост, он был вызван ахондроплазией — болезнью, при которой кости не вырастают в длину. Первый сын пары Ллойд, унаследовавший оба заболевания родителей, умер через 9 дней после рождения. Аннабель и Харрисону, унаследовавшим только диагноз отца, повезло больше.
54-летний актер высказался впервые после смерти своей жены, признавшись, что ее уход стал огромной потерей. «Ее уход оставил огромную дыру в нашей жизни как семьи, — сказал он. — Мне не хватает ее объятий».
Он описал Сэмми, как он ее называл, как своего самого надежного друга и ярого сторонника всего, что он делал в своей карьере. «Она была уникальным персонажем, всегда видела солнечную сторону жизни, обладала прекрасным чувством юмора и всегда смеялась над моими плохими шутками», — добавил Дэвис.
Актер рассказал, что в последние годы Саманта начала испытывать сложности с передвижением, но она боролась и старалась быть стойкой.
Они с Самантой познакомились, когда Дэвис исполнял роль колдуна Уиллоу Уфгуда в фильме 1988 года, названном в честь его персонажа. У Саманты и ее отца Питера — делового партнера Дэвиса — были небольшие роли жителей деревни.
У нее также была неафишируемая роль гоблина в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» в 2011 году, в котором Дэвис в последний раз изобразила Филиуса Флитвика, профессора чародейства в Хогвартсе.
В 1989 году она сыграла роль в образовательном сериале BBC «Сквозь глаз дракона».
Дэвис и 77-летний мистер Берроуз стали соучредителями компании Willow Management в 1995 году с целью изменить представление людей с карликовостью на экране. Мистер Берроуз — актер, он снимался как на сцене, так и в теле- и кинофильмах, включая «Легенду о короле Артуре», «Гамлета» и фильм 1983 года «Звездные войны: Возвращение джедая» (у него была роль эвока).
Харрисон также появился в роли гоблина в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2». Аннабель играла роль Лейси Ллойд в сериале Hollyoaks до января этого года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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