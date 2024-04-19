FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8784 поста • 909 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Звезда «Гарри Поттера» оплакивает недавно умершую жену

Звезда «Гарри Поттера» оплакивает недавно умершую жену

Автор:
19 апреля 2024 13:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   голливудские актеры   карлик   карликовость   уорвик дэвис   шоу бизнес   шоу-бизнес_Голливуд   
562
14
3

Знаменитый актёр Уорвик Дэвис, которого все знают по роли гоблина Крюкохвата и магистра Йоды, отдал дань памяти своей супруге. Саманта, с которой он прожил в любви и согласии 30 лет, умерла 24 марта. Ей было 53 года.


Саманта Дэвис также была актрисой. С будущим мужем она познакомилась в 1988 году на съемках фильма «Уиллоу», где у нее была небольшая роль.


С тех пор пара была неразлучна в течение трех десятилетий. У них двое общих детей — Аннабель (27 лет) и Харрисон (21 год), которые унаследовали от отца карликовость. У Саманты также был низкий рост, он был вызван ахондроплазией — болезнью, при которой кости не вырастают в длину. Первый сын пары Ллойд, унаследовавший оба заболевания родителей, умер через 9 дней после рождения. Аннабель и Харрисону, унаследовавшим только диагноз отца, повезло больше.



54-летний актер высказался впервые после смерти своей жены, признавшись, что ее уход стал огромной потерей. «Ее уход оставил огромную дыру в нашей жизни как семьи, — сказал он. — Мне не хватает ее объятий».


Он описал Сэмми, как он ее называл, как своего самого надежного друга и ярого сторонника всего, что он делал в своей карьере. «Она была уникальным персонажем, всегда видела солнечную сторону жизни, обладала прекрасным чувством юмора и всегда смеялась над моими плохими шутками», — добавил Дэвис.


Актер рассказал, что в последние годы Саманта начала испытывать сложности с передвижением, но она боролась и старалась быть стойкой.


Они с Самантой познакомились, когда Дэвис исполнял роль колдуна Уиллоу Уфгуда в фильме 1988 года, названном в честь его персонажа. У Саманты и ее отца Питера — делового партнера Дэвиса — были небольшие роли жителей деревни.



У нее также была неафишируемая роль гоблина в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» в 2011 году, в котором Дэвис в последний раз изобразила Филиуса Флитвика, профессора чародейства в Хогвартсе.


В 1989 году она сыграла роль в образовательном сериале BBC «Сквозь глаз дракона».


Дэвис и 77-летний мистер Берроуз стали соучредителями компании Willow Management в 1995 году с целью изменить представление людей с карликовостью на экране. Мистер Берроуз — актер, он снимался как на сцене, так и в теле- и кинофильмах, включая «Легенду о короле Артуре», «Гамлета» и фильм 1983 года «Звездные войны: Возвращение джедая» (у него была роль эвока).


Харрисон также появился в роли гоблина в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2». Аннабель играла роль Лейси Ллойд в сериале Hollyoaks до января этого года.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актер   голливудские актеры   карлик   карликовость   уорвик дэвис   шоу бизнес   шоу-бизнес_Голливуд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1801 пост (1717 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

123544



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни
В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни
В подмосковной Балашихе молодую мать избили на детской площадке из-за сделанного замечания
В подмосковной Балашихе молодую мать избили на детской площадке из-за сделанного замечания
Набирающие популярность в сообществах
Снимут новые "Приключения Буратино". Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса
Снимут новые "Приключения Буратино". Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса
К юбилею музыканта
К юбилею музыканта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#машина#интересно#кошка#авто аварии#Китай#Россия#США#новости
#фото#в мире#автомир#люди#аварии#интересное#милота#забавно#Реакция#подборка
#автомобили#кот#Юмор#история#ДТП#собака#Автовсячина#позитив#дети#природа
"Вы что, в&nbsp;себя поверили?!": пьяного актёра Сергея Чиркова выгнали с детского конкурса за дебош "Вы что, в себя поверили?!": пьяного актёра Сергея Чиркова выгнали с детского конкурса за дебош 20 редких фотографий молодого Киану Ривза 20 редких фотографий молодого Киану Ривза 20 знаменитых актёров — в молодости и сейчас 20 знаменитых актёров — в молодости и сейчас Умер звезда сериала "Солдаты" Умер звезда сериала "Солдаты" Великолепный Анджело – один из самых маленьких, но продуктивных голливудских актёров Великолепный Анджело – один из самых маленьких, но продуктивных голливудских актёров

На что жалуетесь?

Вернуться