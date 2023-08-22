Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лед

На ледовой арене «Айсберг» в Сочи состоялась премьера ледового шоу Ильи Авербуха «Письма любви». главным событием спектакля стало первое после тяжелой болезни появление на льду олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Под овации зрительного зала фигурист вернулся к зрителям и в свою родную стихию спорта и шоу.

Пока Оксана Домнина откатывала свой номер с пачкой писем, зал слушал голос Костомарова, который, обращаясь к жене говорил: