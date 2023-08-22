Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лед

Роман появился перед зрителями ледового шоу Ильи Авербуха в конце номера своей супруги Оксаны Домниной. Пока не на коньках, а в кроссовках, но с такой силой воли у него все впереди. Зал встретил Костомарова аплодисментами.
На ледовой арене «Айсберг» в Сочи состоялась премьера ледового шоу Ильи Авербуха «Письма любви». главным событием спектакля стало первое после тяжелой болезни появление на льду олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Под овации зрительного зала фигурист вернулся к зрителям и в свою родную стихию спорта и шоу.
Пока Оксана Домнина откатывала свой номер с пачкой писем, зал слушал голос Костомарова, который, обращаясь к жене говорил:
Я могу видеть тебя. Я могу слышать тебя. Я могу чувствовать тебя. Я могу обнять тебя. Я очень люблю тебя.
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Потом на арене появился сам Роман Костомаров. Пока не на коньках — на ногах белые кроссовки.
Зрительный зал стоя аплодировал паре. Под овации спортсмены покинула лед сочинского «Айсберга».
Позже Роман Костомаров сам обратился к зрителям ледового шоу:
Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам!
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