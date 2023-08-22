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Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лед

Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лед

Автор:
22 августа 2023 23:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Оксана Домнина   Письма любви   аплодисменты   илья авербух   кроссовки   роман костомаров   шоу   
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Роман появился перед зрителями ледового шоу Ильи Авербуха в конце номера своей супруги Оксаны Домниной. Пока не на коньках, а в кроссовках, но с такой силой воли у него все впереди. Зал встретил Костомарова аплодисментами.

На ледовой арене «Айсберг» в Сочи состоялась премьера ледового шоу Ильи Авербуха «Письма любви». главным событием спектакля стало первое после тяжелой болезни появление на льду олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Под овации зрительного зала фигурист вернулся к зрителям и в свою родную стихию спорта и шоу.

Пока Оксана Домнина откатывала свой номер с пачкой писем, зал слушал голос Костомарова, который, обращаясь к жене говорил:

Я могу видеть тебя. Я могу слышать тебя. Я могу чувствовать тебя. Я могу обнять тебя. Я очень люблю тебя.

Потом на арене появился сам Роман Костомаров. Пока не на коньках — на ногах белые кроссовки.

Зрительный зал стоя аплодировал паре. Под овации спортсмены покинула лед сочинского «Айсберга».

Позже Роман Костомаров сам обратился к зрителям ледового шоу:

Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам!


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Метки: Оксана Домнина   Письма любви   аплодисменты   илья авербух   кроссовки   роман костомаров   шоу   
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7  комментариев
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2k
KE2646 2 часа назад
Вот нихрена не жалко его. Жалеют слабых. По отношению к нему- только уважение, мужик нах@евертел со своим здоровьем, но в итоге выкарабкался, не сложил руки.
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0
устал я от вас Час назад
Здоровья и удачи ему.
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10k
Пётр Час назад
Нуууу...так себе затея, да конечно, человек сильный духом, молодец, и дай Бог ему здоровья...Но, вышел на лед...это конечно...все всё понимают. Зря всё это и уже былое не вернешь...Это напоминает ситуацию с Караченцевым, когда после его беды, супруга давай его таскать по всем мероприятиям...грустно все это.
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17k
Алекс 2 часа назад
Да пребудет с тобой сила!
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827
Шурман 2 часа назад
Желаю ему всего хорошего . Даже из этого сделали цирк
я не знаю что такое ампутация , спасибо профессору из склифа , но я знаю что такое год не чувствовать руки .
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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