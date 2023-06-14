FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 356 постов • 24 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Латвии кто-то поджёг военный бензовоз НАТО

В Латвии кто-то поджёг военный бензовоз НАТО

Автор:
14 июня 2023 10:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Поджог   в мире   видео   военный бензовоз   нато   новости   фото   
789
3
2

Всё произошло в Саласпилсе (к юго-востоку от Риги). Загоревшаяся военная техника двигалась через Латвию в Литву. Бензовоз находился в Финляндии на военных учениях.

При этом очевидцы слышали до возгорания два взрыва, но всех присутствующих быстренько разогнали. Сейчас местные копы выясняют – кто, как и, главное, зачем.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Поджог   в мире   видео   военный бензовоз   нато   новости   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Serg2001 43 минуты назад
Саласпилс это место, которое очень хорошо знает, что такое нацизм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
uehl 21 секунду назад
красиво
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Поручик 4 минуты назад
Мда-а-а. "История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй в виде фарса."
75 лет назад были "лесные братья" - латышские "селюки против коммунистов"
А теперь, по ходу, появились "городские братья" - ущемлённые в правах латышами русские жители латвийских городов "против НАТО"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 8 минут назад
Партизаны!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kucher 24 минуты назад
Это он САМ загорелся, от стыда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Antique computer Полчаса назад
Это у него кондиционер внутри взорвался.
Два кондиционера!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Киры4 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1326860



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Как купить дом и не остаться в лопухах
Как купить дом и не остаться в лопухах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#позитив#машина#Прикол#Россия#аварии#Автовсячина#знаменитости#Приколы
#в мире#интересно#автомир#животные#СССР#дети#ДТП#интересное#картинки#улыбнуло
#Юмор#автомобили#история#новости#факты#кино#авто аварии#ученые#Китай#познавательно
Люди, которые решились на операцию по смене пола Люди, которые решились на операцию по смене пола Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться