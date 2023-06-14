В Латвии кто-то поджёг военный бензовоз НАТО

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Всё произошло в Саласпилсе (к юго-востоку от Риги). Загоревшаяся военная техника двигалась через Латвию в Литву. Бензовоз находился в Финляндии на военных учениях.
При этом очевидцы слышали до возгорания два взрыва, но всех присутствующих быстренько разогнали. Сейчас местные копы выясняют – кто, как и, главное, зачем.
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