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Мужчина показал, как записывал лекции в 80-х, чем сильно озадачил пользователей соцсетей

Мужчина показал, как записывал лекции в 80-х, чем сильно озадачил пользователей соцсетей

Автор:
29 января 2024 07:50
Сообщество : Истории
Метки: интересно   лекции   соцсети   способ печати   стенография   фото   
1972
10

Это сейчас информация о чём-угодно в открытом доступе, а записывать лекции можно на диктофон или быстро печатать. Однако раньше большие объёмы информации запоминать и искать было не так просто.

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Метки: интересно   лекции   соцсети   способ печати   стенография   фото   
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6  комментариев
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8k
vasilykopkov 20 минут назад
С развитием средств аудио и видео записи, надобность в стенографии к сожалению, отпала и профессия стенографист исчезла.
Кроме того, стенография - это несимметричный механизм сжатия информации. На последующую расшифровку затрачивается времени больше чем на написание. Для написания лекций на самом деле не очень подходит.
Например, окончаний у существительных там нет, поэтому о многом приходится догадываться из контекста или восстанавливать по памяти. Точно расшифровать стенограмму, таким образом, может только тот, кто стенографировал.
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106
Чубака 2 минуты назад
Я так же и без стенографии пишу.
Потом хрен разберёшь
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30k
Aqueronte 15 минут назад
Я так пишу когда просто пишу
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127k
Аааа 18 минут назад
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5k
Харон Полчаса назад
Иногда сокращения в своих конспектах не мог расшифровать сам.
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11k
hairov 59 минут назад
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