Мужчина показал, как записывал лекции в 80-х, чем сильно озадачил пользователей соцсетей

1972
10
Это сейчас информация о чём-угодно в открытом доступе, а записывать лекции можно на диктофон или быстро печатать. Однако раньше большие объёмы информации запоминать и искать было не так просто.
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Кроме того, стенография - это несимметричный механизм сжатия информации. На последующую расшифровку затрачивается времени больше чем на написание. Для написания лекций на самом деле не очень подходит.
Например, окончаний у существительных там нет, поэтому о многом приходится догадываться из контекста или восстанавливать по памяти. Точно расшифровать стенограмму, таким образом, может только тот, кто стенографировал.
Потом хрен разберёшь