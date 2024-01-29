Мужчина показал, как записывал лекции в 80-х, чем сильно озадачил пользователей соцсетей

Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня

Люди разных профессий рассказали о своих бесполезных навыках

Пользователи поделились своими "пунктиками", которые остальным кажутся странными

Мать осудили за то, что она позволила 11-летней дочери нарастить ресницы

"Дал Бог зайку - даст и лужайку": бестактные вопросы от родственников о том, когда будут дети

"У вас есть два больших пальца и один рот": мнения пользователей, которые ненавидят голосовые...