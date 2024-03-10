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Со сметаной или вареньем? У пользователей соцсетей начался традиционный спор

Со сметаной или вареньем? У пользователей соцсетей начался традиционный спор

Автор:
10 марта 2024 20:20
Метки: варенье   масленица   начинка   сметана   соцсети   спор   
2484
19

С понедельника стартует масленичная неделя, а это значит, что всем нам необходимо определиться с начинкой. Сладкие или с мясом? На кефире или молоке? На какой стороне вы?

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Метки: варенье   масленица   начинка   сметана   соцсети   спор   
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24  комментария
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12k
Гомерчик Час назад
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5k
Egoro 2 минуты назад
Если фаршированные, то с фаршем и яйцом, + сметана с чесноком. Если нефаршированные, то со сгущёнкой . В детстве любил густо растопить на блине масло, посыпать сахаром, свернуть трубочкой! и хомячить. Сейчас много сладкого нельзя, ем со сметаной.
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26k
Slawa49 8 минут назад
а это что за имитация красной икры? при производстве которой не один лосось не пострадал? что за мелкая икра? как будто селедочная подкрашенная))
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4k
просто Дмитрий 9 минут назад
Ничего то вы и не знаете !!! САМЫЕ ВКУСНЫЕ БЛИНЫ ЭТО ТЕ, КОТОРЫЕ ВАМ УДАЛОСЬ СВОРОВАТЬ С КУХНИ, ПОКА ЖЕНА ОТЛУЧИЛАСЬ ОТ ПЛИТЫ !!!!
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26k
Slawa49 10 минут назад
кому что)) но в Магадане с красной икрой дешевле чем со сметаной или маслом)))))
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3k
LekS Полчаса назад
А я с ячневой кашей люблю
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24k
Valiko Полчаса назад
Блины и оладушки должны быть со сковороды! Вот прям щас, только маслом помазаны и еще пасть обжигают.
А какие присадки использовать это ваще пох#й - они к тому же под настроение - сейчас хочу икорку, завтра грибочки на сливках, а в обед с вареньем.
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42k
Бабай Полчаса назад
Ну слава те яйцам, я ещё не постарел, мне пофиг с чем блины если они есть.
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1k
Тамара Витальевна Полчаса назад
Блины с соленой рыбкой или икрой, пусть даже с селёдкой. Блины с тертым сыром. Блины со сгущенкой. Блины с маслом и сахаром. Конечно, блины с вареньем. Что есть - все в блин сгодится. Кстати. делаю блины из трёх видов муки. Иначе не вкусно...
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3k
Past 37 минут назад
Люблю тоненькие блины с селедкой. Только блины уже остывшие должны быть. На тоненький блин выкладываешь мелконарезанную селедку(на всю плоскость и заворачиваешь трубочкой.
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44k
Aleks 53 минуты назад
На горячий блин кусок сливочного масла, посыпать сахаром, свернуть треугольником и дать маслу с сахаром растаять. С чаем пальчики оближешь, в прямом смысле.
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30k
Ed 54 минуты назад
у меня такие блины тёща делает, что я прощаю всё её мелкие недостатки
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19k
владимир сидорский Час назад
моя со сбитым соленым сырым яйцом трескает...
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16k
Александр Час назад
Смотря чем запивать... Под чай - с вареньем, под водку - икра/селёдка, под молоко - сметана...
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2k
Alex Час назад
ем блины почти всегда со сгущёнкой или с мёдом. Изредка со смородиновым варением. С икрой пробовал, но не моё, а ещё блинчики с печенью люблю, с чесночным соусом. Вкусняшка
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5k
Мангуст Час назад
Комментарий к фото
Поддерживаю! Мне такие бабушка в детстве готовила. Дрожжевые, воздушные.
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35k
Юр21 Час назад
Божественно!
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1k
САР Час назад
Сметана+варенье, или сметана+икра.
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857
Николай Пасеко 2 часа назад
мои дети блины, оладушки только со сгущёнкой едят.. А я люблю горячие блины с холодным молоком
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11k
MPEG-8 2 часа назад
Мы последние лет 15 уже как, но подсели на маленькие блины, на такой блиннице.
А, с чем есть, это по настроению.
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4k
Василий Афиногенов 2 часа назад
со сметаной или вареньем!
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