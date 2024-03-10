Со сметаной или вареньем? У пользователей соцсетей начался традиционный спор

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С понедельника стартует масленичная неделя, а это значит, что всем нам необходимо определиться с начинкой. Сладкие или с мясом? На кефире или молоке? На какой стороне вы?
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А какие присадки использовать это ваще пох#й - они к тому же под настроение - сейчас хочу икорку, завтра грибочки на сливках, а в обед с вареньем.
А, с чем есть, это по настроению.