Австралийца арестовали за вождение газонокосилки в нетрезвом виде

Полицейский спросил мужчину, что он делает. А тот объяснил, что везет "старушку" к дому дочери, нужно подстричь газон. На что блюститель порядка возразил: "Не в час ночи и не в пьяном виде".

Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и был задержан.