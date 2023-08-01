Австралийца арестовали за вождение газонокосилки в нетрезвом виде

Полицейские Таунсвилла задержали 51-летнего мужчину, разъезжавшего по улице на газонокосилке. Тест показал, что водитель в 4 раза превысил допустимую норму алкоголя. Сам нарушитель уверял, что ехал к дочери стричь газон.
Полицейский спросил мужчину, что он делает. А тот объяснил, что везет "старушку" к дому дочери, нужно подстричь газон. На что блюститель порядка возразил: "Не в час ночи и не в пьяном виде".
Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и был задержан.
7 сентября австралиец предстанет перед судом.
"Если вы выпили, пожалуйста, не садитесь за руль любого транспортного средства. Этот инцидент лишь кажется забавным, но суровая реальность такова, что если бы полиция не вмешалась, могла произойти серьезная авария. Решение водителя сесть за руль в нетрезвом виде может иметь катастрофические последствия для других участников дорожного движения и их семей", - прокомментировал ситуацию Роберт Налдер из Дорожного патруля Таунсвилла.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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