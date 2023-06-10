После 40 дней поисков в джунглях Амазонки живыми и невредимыми нашли четырёх потерявшихся детей

Напомним предысторию: 1 мая 2023 года у легкомоторного самолёта Cessna 206, следовавшего из города Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, отказал двигатель, диспетчеры узнали об этом до аварии.

Всего на борту было 7 человек – пилот, пассажир-мужчина, а также женщина с четырьмя детьми – 13, 9, 4 лет и 11-месячный младенец. Обломки самолета с телами взрослых вскоре нашли.

Детей в самолёте не оказалось, их начали искать.