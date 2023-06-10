После 40 дней поисков в джунглях Амазонки живыми и невредимыми нашли четырёх потерявшихся детей

Об этом уже писали, но оно того стоит. Четырёх детей, которые одни провели в джунглях Колумбии 40 дней, доставили в город Богота. Ребята пропали 1 мая после авиакатастрофы, в результате которой трое взрослых, которые были с ними на борту погибли.
Напомним предысторию: 1 мая 2023 года у легкомоторного самолёта Cessna 206, следовавшего из города Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, отказал двигатель, диспетчеры узнали об этом до аварии.
Всего на борту было 7 человек – пилот, пассажир-мужчина, а также женщина с четырьмя детьми – 13, 9, 4 лет и 11-месячный младенец. Обломки самолета с телами взрослых вскоре нашли.
Детей в самолёте не оказалось, их начали искать.
К поискам детей привлекли более 300 человек и вертолеты, которые транслировали запись с голосом их бабушки, она просила внуков остановиться, чтобы их могли найти.
17 мая президент Колумбии сообщил в соцсетях радостную новость: дети нашлись живыми! Затем, правда, он удалил пост и пояснил, что поисковики наткнулись лишь на следы их лагеря в джунглях: несколько шалашей из листьев и палок, которые были скреплены резинками для волос, остатки недавно съеденных фруктов, емкость для детского питания, ножницы и другие предметы, которые могли использовать потерпевшие.
Спасательная операция возобновилась.
Сложные условия, включая сильный дождь и угрозу, исходящую от диких животных, затянули поисковые работы.
И вот сейчас, спустя 40 дней после той катастрофы, их наконец отыскали. Теперь уже точно. Все живы, даже малыш, которому уже исполнился год.
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По данным военных, дети были найдены в 3,5 км от места крушения самолета.
Президент Колумбии Густаво Петро пояснил, что все 40 дней дети были абсолютно одни.
Радость для всей страны! Четверо детей, потерявшихся 40 дней назад в колумбийских джунглях, найдены живыми. В какой-то момент они нашли собаку. Они спасались сами, это результат их обучения в семьях коренных народов.
Дети оказались выходцами из местного индейского племени уитото, возможно, не только удачным стечением обстоятельств, но и этим объясняется их умение выживать в джунглях. Сейчас их госпитализировали, они не получили серьезных травм, но пострадали от обезвоживания и укусов насекомых.
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За 40 дней так недалеко ушли? Их с закрытыми глазами искали? Не, я понимаю, трудно в джунглях. Но 40 и сотни человек такой радиус за неделю максимум могли обшарить