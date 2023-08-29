Авиакомпания Corendon Airlines начала продавать места только для взрослых

Бронирование дополнительной услуги обойдется путешественникам в 45 евро в одну сторону. Более комфортные места с увеличенным пространством для ног будут стоить 100 евро.

Уточняется, что Corendon Airlines введет чайлдфри-зону на маршруте между Амстердамом и карибским островом Кюрасао с ноября 2023 года. В европейской авиакомпании подчеркнули, что стремятся удовлетворить запрос пассажиров, которые хотят путешествовать в спокойной обстановке.

«Мы также считаем, что это будет удобно родителям, путешествующим с маленькими детьми. Они смогут наслаждаться полетом, не беспокоясь, если их дети будут шуметь», — подчеркнул основатель компании Атилай Услу.