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Авиакомпания Corendon Airlines начала продавать места только для взрослых

Авиакомпания Corendon Airlines начала продавать места только для взрослых

Автор:
29 августа 2023 18:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авиакомпания   дети   пассажирские места   перелет   самолет   только для взрослых   
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Чайлдфри-отсек в передней части самолета будет отгорожен от остальных сидений стенкой и шторой. Там будет 93 места стандартной категории, предназначенные для пассажиров старше 16 лет.

Бронирование дополнительной услуги обойдется путешественникам в 45 евро в одну сторону. Более комфортные места с увеличенным пространством для ног будут стоить 100 евро.


Уточняется, что Corendon Airlines введет чайлдфри-зону на маршруте между Амстердамом и карибским островом Кюрасао с ноября 2023 года. В европейской авиакомпании подчеркнули, что стремятся удовлетворить запрос пассажиров, которые хотят путешествовать в спокойной обстановке.


«Мы также считаем, что это будет удобно родителям, путешествующим с маленькими детьми. Они смогут наслаждаться полетом, не беспокоясь, если их дети будут шуметь», — подчеркнул основатель компании Атилай Услу.

Источник:

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Метки: авиакомпания   дети   пассажирские места   перелет   самолет   только для взрослых   
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18  комментариев
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36k
Опаньки 5 часов назад
"Они смогут наслаждаться полетом, не беспокоясь, если их дети будут шуметь"

А они обычно и так не особо переживают )))))))))))))) Даже просить "потише" бесполезно, в ответ нахамят ))
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8k
Maximvs Полчаса назад
Беруши стоят 180 рублей. И ОООЧЕНЬ выручают, когда нужно поспать в шуме. Уж всяко лучше, чем 100 евро
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1k
КАКАнгел 45 минут назад
ВЫ тратите пол года или год своей жизни чтоб получить отпуск, вы экономите чтоб накопить деньги на отпуск (кто-то сильно , кто-то немного - но экономят ). ВЫ заслужили этот отпуск и сделали ВСЁ что от вас зависит чтоб это был хороший отпуск, и все делаете правильно . Тогда почему вы должны страдать и терпеть 15 часовой ад (до Кубы , Венесуэлы , Бразилии, Доминеканы, и до Таиланда где-то близко к этому лететь )?? А ведь вам надо выйти из самолета с улыбкой , весело пообщаться на ресепшене чтоб получить лучший номер из вариантов (улыбка шутка и шоколадка /5$ реально могут вас переместить ближе к пляжу и в тихий корпус ) , вам надо четко и сразу озвучить гиду те мероприятия которые вы хотите в этом отпуске ибо не факт что получится это сделать потом , а для этого нужен позитив , бодрость и легкость бытия. То есть шумный ребенок и обозревшая яжемать реально обворовывает вас своим паскудством.
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1k
КАКАнгел Час назад
это хорошо. конечно 100 баксов это не мало но нервы и здоровье дороже. Но может наоборот пусть яжематери платят в 2 раза больше за перевозку личинок и за отдельный отсек . Ведь именно яжематери превращают перелет в ад , а не нормальные пассажиры , так пусть и компенсируют.
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5k
Трям 4 часа назад
Для мамаш с орущими выкидашами в каждом самолете есть багажное отделение! Но они какого-то хера все в салон лезут.
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27k
Matrosskin 4 часа назад
Отлично, ещё и в поезде так, там это куда актуальнее.
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80k
Доктор Джонс 4 часа назад
Неуемная жажда сверхприбыли...
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1k
Сергей 5 часов назад
наконей-то у людей стал просыпаться здравый смысл, ещё бы такое ввести в поездах и автобусах ))
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234
iskra 5 часов назад
Идея хорошая,жалко, что за деньги. Вроде бы как должны доплачивать пассажирам,которые летят отдельно и не мешают деткам резвиться.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
24069



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