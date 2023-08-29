Авиакомпания Corendon Airlines начала продавать места только для взрослых

Чайлдфри-отсек в передней части самолета будет отгорожен от остальных сидений стенкой и шторой. Там будет 93 места стандартной категории, предназначенные для пассажиров старше 16 лет.
Бронирование дополнительной услуги обойдется путешественникам в 45 евро в одну сторону. Более комфортные места с увеличенным пространством для ног будут стоить 100 евро.
Уточняется, что Corendon Airlines введет чайлдфри-зону на маршруте между Амстердамом и карибским островом Кюрасао с ноября 2023 года. В европейской авиакомпании подчеркнули, что стремятся удовлетворить запрос пассажиров, которые хотят путешествовать в спокойной обстановке.
«Мы также считаем, что это будет удобно родителям, путешествующим с маленькими детьми. Они смогут наслаждаться полетом, не беспокоясь, если их дети будут шуметь», — подчеркнул основатель компании Атилай Услу.
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А они обычно и так не особо переживают )))))))))))))) Даже просить "потише" бесполезно, в ответ нахамят ))
Поэтому вполне логично, кому все равно сидит с детьми, кого это реально бесит, что готов доплатить-летит в тишине.
В принципе ничего нового, и сейчас так же, бесплатно, сядешь там, где рандомно дадут, хочешь место конкретное от 20 евро вроде.
Или предпочитаете бесплатно бои за места устраивать.